À travers le terrain : Matt Wenzel, journaliste de l’État du Michigan, explique ce qui n’a pas fonctionné pour les Spartans sur le terrain et les candidats entraîneurs qu’ils pourraient envisager pour aller de l’avant.

3 – 6 11 nov. 2023 – 19h30 et STADE de l’Ohio Columbus, Ohio

Cette semaine, l’Ohio State accueille l’État du Michigan dans un match NBC aux heures de grande écoute qui manque de l’éclat habituel étant donné que les Spartans ont plongé après le licenciement de Mel Tucker après allégations d’inconduite sexuelle et participez au concours 3-6.

Pour vous aider à décomposer le match, nous sommes rejoints par Matt Wenzel de MLivequi discute de ce qui n’a pas fonctionné pour les Spartans sur le terrain jusqu’à présent, mais donne également un aperçu de la direction que pourrait prendre l’avenir du programme.

De toute évidence, Michigan State n’a pas manqué de troubles cette saison, à la fois avec le jeu lamentable sur le terrain et le licenciement de Mel Tucker en septembre. C’est une question chargée avec beaucoup de réponses potentielles, mais qu’est-ce qui, selon vous, a si mal tourné pour Michigan State qu’il entame une saison potentielle de trois ou quatre victoires face à deux ans de distance après un 11-2 ?

Matt Wenzel: Il y a beaucoup de choses à déballer ici mais commençons par cette saison 2021. L’État du Michigan a dépassé ses objectifs et l’une des principales raisons était que le meilleur porteur de ballon du pays émergeait, Kenneth Walker III. Lorsque le joueur de l’année Walter Camp (il aurait absolument dû être un finaliste du Heisman invité à New York) est dans le champ arrière, cela masque beaucoup de problèmes. Il a également renforcé une attaque de passe qui comprenait un trio de receveurs de la NFL, Jalen Nailor, Jayden Reed et la désormais star de l’État de Floride, Keon Coleman. Les Spartans avaient également une fiche de 5-0 dans des matchs décidés par 10 points ou moins et cette magie ne dure jamais.

Depuis lors, la perte de meneurs de jeu clés au profit de la NFL ou d’un transfert, une multitude de blessures et de suspensions ont tous joué un rôle dans le déclin de la fiche de 8-13 après la victoire du Peach Bowl. Tucker a continué à marteler le portail des talents, mais n’a pas pu participer à nouveau à la loterie et les mêmes problèmes dans le jeu ont persisté. L’équipe de cette année a l’un des calendriers les plus difficiles du pays et les Spartans ne se sont pas aidés en perdant leur avance au quatrième quart contre l’Iowa et Rutgers.

Alors, quel jour devrions-nous marquer sur notre calendrier pour la conférence de presse d’introduction d’Urban Meyer ? Blague à part, selon vous, quels candidats intéresseront l’État du Michigan et lesquels sont les plus susceptibles de correspondre au poste ?

Wenzel: Compte tenu de la façon dont le mandat de Tucker s’est terminé, un entraîneur sans beaucoup (ou pas du tout) de bagages devrait absolument être une priorité et Meyer serait tout le contraire de cela. Et malgré tous ses discours sur la gestion d’un programme de viande et de pommes de terre et sa haine du flair, Tucker était l’homme de 95 millions de dollars portant des vêtements qui correspondaient à son salaire avec une présence flashy sur les réseaux sociaux. Il a terminé avec une saison gagnante et une fiche de 20-14.

Le succès sur le terrain de Mark Dantonio sera incroyablement difficile à reproduire pour un autre entraîneur de l’État du Michigan, mais le directeur sportif Alan Haller possède une expérience unique en matière de recrutement. Il était un arrière défensif remarquable pour les Spartans qui ont joué dans la NFL, ont passé plus d’une décennie dans les forces de l’ordre et ont fait partie du comité qui a choisi Dantonio. Mis à part les discussions sur Meyer sur les réseaux sociaux, Haller a gardé la recherche très silencieuse. Mike Elko de Duke et Lance Leipold du Kansas feraient partie de ceux qui semblent convenir, s’ils pouvaient être retirés.

Quelle que soit la personne que MSU finit par embaucher, que doivent-ils réparer en premier pour que cette équipe soit en lice pour le bowl la saison prochaine ?

Wenzel: Pour commencer, Haller a besoin d’avoir un nouvel entraîneur enfermé juste au moment où la saison régulière se termine. Ce sera un moment critique pour sauver une classe de recrutement 2024 qui ne comprend désormais que neuf joueurs avec une période de signature anticipée du 20 au 22 décembre.

Cependant, l’acquisition de talents passe au second plan par rapport à leur rétention. Quel que soit le prochain entraîneur de Michigan State, il doit évaluer rapidement la liste et décider sur quels joueurs ils doivent mettre la presse sur tout le terrain pour rester à East Lansing avec leur vision du programme. Même si les Spartans ont décliné sur le terrain au cours des deux dernières saisons, il y a beaucoup de talent sur la liste. Dans ce groupe se trouvent les vétérans encore éligibles et ceux des deux classes de recrutement précédentes, y compris les vrais étudiants de première année et de deuxième année qui commencent maintenant et deux anciens quarts-arrières quatre étoiles.

Je suppose que nous pouvons également parler du jeu à venir. L’offensive de l’État du Michigan étant classée 123e au niveau national en termes d’attaque et 113e en attaque totale, existe-t-il un moyen de déplacer le ballon samedi contre la défense de l’Ohio State ?

Wenzel: Bref, ça n’a pas l’air bien. Michigan State n’a pas eu un jeu de quart-arrière cohérent et a déjà utilisé un trio de joueurs à ce poste, Noah Kim (cinq premiers départs) et Katin Houser (quatre derniers départs), tandis que le véritable étudiant de première année Sam Leavitt est apparu dans quatre matchs au total et en a lancé un quatrième. -passe de touché au quart dans chacun des deux derniers.

Leavitt brûlera une chemise rouge s’il joue un autre snap cette saison et on ne sait pas s’il sera disponible à l’avenir ou s’il l’arrêtera pour l’automne. Kim n’a pas joué depuis qu’il a été mis sur le banc et n’était pas en uniforme lors des deux derniers matchs alors qu’il devait faire face à ce que l’entraîneur par intérim Harlon Barnett a qualifié de blessure. Cela signifie que les Spartans pourraient se rendre à Columbus avec un seul quart-arrière boursier en bonne santé, ce qui serait évidemment loin d’être idéal.

Michigan State n’a pas de receveur établi et le jeu de course a surtout eu du mal à rivaliser avec la concurrence Power Five. Nathan Carter, un transfert d’UConn, a fourni une étincelle en début de saison, mais cela a été difficile de faire de la luge dans le Big Ten en tant que bête de somme dans un champ arrière en très petit nombre.

Alors que l’État du Michigan se situe à mi-chemin à l’échelle nationale dans un nombre décent de catégories défensives, l’offensive de l’État de l’Ohio a eu ses propres problèmes. Comment les Spartans peuvent-ils ralentir l’OSU offensivement ?

Wenzel: Je suis sûr qu’ils ne sont pas déçus, ce ne sera pas CJ Stroud/Justin Fields (et en bas de la liste) au poste de quart-arrière des Buckeyes, même si Kyle McCord est évidemment talentueux. Tenter de ralentir l’Ohio State débutera dans le match de course contre TreVeyon Henderson et Michigan State a été décent dans ce domaine lorsqu’il n’est pas épuisé par un énorme temps de possession négatif (voir le quatrième quart-temps au Minnesota).

Donc, pour s’en tenir aux clichés habituels, soyez vaillant contre la course, gardez les Buckeyes en dehors du calendrier et forcez les revirements. Un an après s’être classés derniers au pays avec seulement deux interceptions, les Spartans ont disputé neuf matchs sur neuf et ont récupéré six échappés. Exercer une pression constante sur McCord serait également une priorité évidente et les Spartans ont égalé un sommet de la saison avec sept sacs la semaine dernière contre le Nebraska. Cependant, c’était après qu’ils n’aient eu que huit sacs au cours des six matchs précédents combinés.

Quels sont les meneurs de jeu offensifs et défensifs que les fans de l’Ohio State devraient surveiller samedi ?

Wenzel: Offensivement, cela commencera par Houser, qui a connu un bon premier départ en carrière à Rutgers mais n’a pas fait bouger efficacement l’offensive depuis. Il a passé neuf quarts sans mener un touché avant de lancer un score la semaine dernière. La disponibilité de Leavitt, qui a fourni une étincelle avec ses bras et ses jambes, mérite également d’être surveillée. Montorie Foster mène l’équipe en réception et Barnett a déclaré que l’ailier rapproché Maliq Carr reviendrait samedi après avoir raté les deux derniers matchs. Carter est celui à surveiller dans le champ arrière.

Défensivement, les Spartans ont quelques joueurs en tête, dont le bloqueur remarquable Simeon Barrow, tandis que le véritable étudiant de première année Jalen Thompson (qui avait reçu une offre de l’Ohio State) a émergé lors des deux derniers matchs et a enregistré deux sacs et un échappé forcé la semaine dernière. Michigan State compte deux secondeurs vétérans à Cal Haladay et Aaron Brule et le véritable étudiant de première année Jordan Hall ressemble à un futur artiste All-Big Ten, s’il s’en tient au programme. Michigan State a un secondaire jeune mais prometteur qui comprend deux partants de deuxième année en sécurité à Jaden Mangham (quatre interceptions) et Malik Spencer ainsi que le demi de coin de deuxième année Dillon Tatum et le véritable étudiant de première année Chance Rucker.

Les Buckeyes ont remporté les sept dernières rencontres de cette série, et samedi sera un match nocturne rare en novembre au stade de l’Ohio. Comment voyez-vous ce concours se dérouler et donnez-nous un pronostic de score si vous en avez un.

Wenzel: La détermination de l’État du Michigan face à l’adversité au cours des deux derniers mois est admirable, mais il est incroyablement difficile d’envisager un chemin réaliste vers la victoire samedi soir. Je ne pense pas que l’Ohio State va écraser les Spartans de la même manière que ces dernières années, mais les Buckeyes seront trop difficiles à déplacer le ballon pour une attaque anémique. État de l’Ohio 34, État du Michigan 3