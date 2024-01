À travers de délicates pousses de verre, Nataliya Vladychko souligne la résilience sauvage des graines – colossale

Art



“Après que les pompiers ont sauvé le Musée d’Histoire Naturelle de Londres des incendiaires allemands, Albizia les graines des arbres à soie ont fleuri sur leurs feuilles d’herbier, libérées de deux cents ans de dormance par la combinaison précise de la flamme et de l’eau », écrit Daniel Mason dans une rédaction sur la flore urbaine florissante. La surprise post-Blitz, qui est devenue une lueur d’espoir au milieu des destructions de la Seconde Guerre mondiale, a confirmé que la nature est farouchement résiliente et fidèle au recommencement.

Ce moment est aussi un artiste Natalia Vladychko revient alors qu’elle sculpte des spécimens grêles en verre, capturant à la fois leur délicatesse et leur force dans une forme unique. En commençant par un dessin ou une aquarelle, Vladychko traduit les premiers stades de cultures courantes comme les haricots mungo et le blé en sculptures délicates. L’esquisse initiale détermine les rebondissements de l’artiste devant le brûleur de verre et lui permet de « mieux se concentrer sur le mouvement, la plasticité et la composition des couleurs que je trouve appropriées pour un modèle particulier », dit-elle. « Pour moi, les petites plantes sont des individus indépendants qui acquièrent leur propre identité au cours du processus de fabrication. »

Exposés sur des feuilles ou nichés dans des formes de porcelaine en forme d’œuf, les minuscules spécimens poussent des racines, des feuilles et des bourgeons vifs colorés de rouges profonds et de violets. « Mon objectif en créant un germoplasme n’est pas d’imiter la nature mais d’interpréter la façon dont je la vois et la vis », dit-elle. « Des compositions ludiques et équilibrées de germes de verre qui occupent leur propre espace émergent. L’admiration de la beauté et de la force d’une plante met mon processus visuel en marche !

Explorez une archive de dessins et de sculptures botaniques de Vladychko sur son site.

