A transmis deux fois l’investissement FTX, déclare l’ancien secrétaire au Trésor Mnuchin

L’ancien secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin pense que la correction des marchés boursiers est devenue positive, en particulier pour les entreprises technologiques qui “étaient devenues folles” et présentent désormais de bonnes opportunités. Mais un pari technologique surévalué qu’il n’a jamais aimé était la société de trading de crypto en faillite FTX, qui s’est effondrée de manière spectaculaire, passant d’une valorisation de 32 milliards de dollars à un dépôt de bilan et à des enquêtes criminelles au milieu d’allégations d’utilisation abusive des actifs des clients.

“Nous avons examiné l’investissement deux fois et avons réussi les deux fois”, a déclaré Mnuchin lors du sommet du Conseil exécutif de la technologie CNBC à New York mardi.

Mnuchin, qui gère des investissements en capital-investissement depuis son départ de l’administration Trump, a souligné que sa décision n’était pas liée aux allégations actuelles selon lesquelles FTX aurait détourné les fonds des clients, qu’il a qualifiées de “préoccupantes”, mais dont il a été informé pour la première fois dans la presse. “Il y a beaucoup de choses à comprendre et je ne fais que regarder dehors maintenant. Je ne m’attendais pas à ce que cela se déroule aussi rapidement, et si les fonds des clients étaient effectivement utilisés à mauvais escient, ce sont des problèmes très graves”, a-t-il déclaré.

Mnuchin n’a pas voulu entrer dans les détails liés à sa prise de décision sur FTX dans une interview au sommet TEC avec Melissa Lee de CNBC, mais a déclaré que la deuxième fois qu’il avait fait un investissement, la société de trading de crypto était “cinq fois l’évaluation” qu’elle avait été auparavant.

“Nous avons été un peu surpris par le niveau global de valorisation”, a déclaré Mnuchin.

La semaine dernière, la société de capital-risque Sequoia a réduit à zéro son investissement dans FTX, parmi les principaux investisseurs institutionnels pris dans l’effondrement. Mnuchin a déclaré que les meilleurs investisseurs qui craignent de manquer le cycle de battage médiatique n’ont rien de nouveau. “Nous avons vu dans de nombreuses entreprises technologiques où nous avions des investisseurs très intelligents investis à des valorisations ridicules”, a-t-il déclaré.

Dans le récent marché haussier, ce FOMO s’est répandu bien au-delà de la crypto. “Vous aviez des gens qui investissaient chaque jour dans la technologie”, a déclaré Mnuchin lors de l’événement CNBC. “Je ne vois tout simplement pas comment vous pouvez faire 300 investissements par an et penser que vous pouvez faire preuve de diligence raisonnable et choisir les gagnants parmi les perdants”, a-t-il déclaré. “Les évaluations reflétaient que tout était parfait dans le monde.”

Mais maintenant, a-t-il ajouté, “c’est un bien meilleur environnement pour investir”.

L’ancien secrétaire au Trésor estime que nous avons vu le pic de l’inflation et que le cycle de hausse des taux de la Fed pourrait se terminer un peu plus bas, à 4,5 %, que le pire scénario du marché. Ces hausses de taux prendront encore un certain temps pour se frayer un chemin dans l’économie et contribuer à une baisse potentielle des marchés, mais la correction des actions et des actions technologiques a été une bonne chose, a déclaré Mnuchin, dont la société de capital-investissement Liberty Strategic Capital se concentre sur les investissements technologiques.

Mnuchin, qui occupait autrefois un poste de haute technologie chez Goldman Sachs, reste un croyant et un investisseur dans la technologie sous-jacente de la blockchain, qui, selon lui, a des applications intéressantes.

“Nous nous sommes davantage concentrés sur le côté infrastructure de la cryptographie que sur les actifs et le côté commercial de l’entreprise”, a-t-il déclaré.

Il pense également qu’il existe un terrain d’entente sur la réglementation à trouver à la suite de l’implosion de FTX.

“Le problème est qu’il faut plus de clarté sur la réglementation”, a-t-il déclaré, soulignant une approche américaine actuelle qui délègue l’autorité réglementaire à des entités telles que la FTC, la SEC et le Trésor – où il s’est concentré sur la transparence du marché de la cryptographie et le blanchiment d’argent.

Il a également souligné les entités offshore impliquées dans la situation FTX, et a déclaré que même si elle avait une société américaine, la cryptographie reste une industrie où “les gens se déplacent d’une juridiction à l’autre” dans un jeu d'”arbitrage réglementaire”.

Le résultat le plus important, a déclaré Mnuchin, est que les États-Unis ne passent pas d’un extrême à l’autre, d’un manque de réglementation à une réglementation excessive. “Il y a des innovations très importantes dans cette industrie”, a-t-il déclaré. Bien qu’il ait ajouté que les allégations d’utilisation abusive des fonds des clients dans l’affaire FTX indiquent un principe fondamental de la réglementation financière. “Nous devons avoir une séparation des fonds des clients. C’est l’un des principes fondamentaux sur lesquels nous nous appuyons”, a déclaré Mnuchin.