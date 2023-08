À toute vitesse : le Penticton Speedway confirme les dates des courses reportées

Après avoir reporté deux événements en autant de semaines au milieu d’incendies de forêt qui font rage, le Penticton Speedway est de retour avec de nouvelles dates pour certaines de ses courses les plus populaires.

L’action sur la piste revient le 9 septembre, avec le speedway combinant l’événement Iron Driver précédemment reporté avec le spectacle Fall Brawl.

La soirée de course comprend une gamme de Late Models, RPR Street Stocks, Hit to Pass et le Hornet Class Championship.

Les représentants de la piste affirment que les coureurs qui réussissent à passer s’engageront dans une « lutte acharnée » et une « compétition d’épuisement professionnel ».

Pour les personnes présentes, deux billets gratuits pour le spectacle de Steel Panther du 28 septembre au South Okanagan Events Centre seront en jeu.

L’événement Iron Driver était initialement prévu pour le 26 août.

Le championnat Avion Motorsports RS1 Series, quant à lui, se déroulera désormais le 7 octobre. Il était prévu pour le 19 août, mais une série d’incendies de forêt dans toute la région et l’état d’urgence provincial ont mis un terme à l’événement.

L’événement est la course de championnat pour les pilotes des Cup et Challenge Series. Il mettra également en vedette des voitures de classe légende, avec la participation de pilotes de tout l’Ouest canadien.

Les nouvelles dates de course du speedway surviennent après que la province a levé les avis aux voyageurs non essentiels pour West Kelowna le 25 août.

