À tous les vêtements que j’ai aimés avant

Getty Images

Réconcilier mon pantalon de survêtement avec la femme amoureuse de la mode que j’étais il y a à peine un an est une crise existentielle pas comme les autres.





Je n’ai jamais été du genre à accorder trop d’importance à l’idée que les vêtements doivent être pratiques. En faisant défiler les photos de ces premiers mois de 2020, parfaitement naïfs, mes tenues le montrent clairement: il y a le haut de soutien-gorge en fausse perle et la veste de moto holographique que je portais à la fête d’anniversaire d’un ami; les chaussures creeper à imprimé léopard qui m’ont porté à travers 30 000 jours de marche à Tokyo; le blazer rose et éblouissant de friperie que j’ai porté une nuit à Mardi Gras et qui, j’aime à penser, aurait rendu Dolly Parton fière.

Un an plus tard, j’ai du mal à réconcilier cette personne avec le moi qui me réveille tous les matins et décide entre deux paires de pantalons de survêtement et le legging que j’ai porté au lit la nuit précédente. Ce que le printemps dernier a ressenti comme la petite lueur d’espoir de l’isolement – une rupture avec les exigences sociétales de présentabilité, une chance pour les cils de repousser et la peau de se réinitialiser après des années d’extensions et de maquillage – se sent maintenant comme une autre façon dont la pandémie grogne la personne pensais que j’étais.

Ce n’est pas que j’ai quelque chose contre les pantalons de survêtement. Je ne suis pas un Grinch qui déteste le confort. Je les aimais beaucoup plus quand j’avais une raison de porter autre chose. Sans dîners, concerts, mariages, conférences, happy hours, voyages d’affaires, cafés, vacances ou d’innombrables autres activités sociales, il ne reste plus beaucoup d’occasions de s’habiller.

Je comprends que, pour certaines personnes, cela libère de ne pas se soucier de quoi porter ou si cela va avec. Pour une mer d’autres, y compris moi, cela a été déstabilisant: en regardant mon placard, beaucoup de pièces que j’avais soigneusement sélectionnées ont maintenant l’impression d’appartenir à une autre vie.

La mode, malgré tous ses défauts, peut être joyeuse et créative; cela peut nous donner l’impression de faire partie d’une communauté. Je me demande, parfois, si cette même joie, cette même créativité et cette même communauté seront toujours là de l’autre côté. Et bien que cette période d’isolement puisse être une occasion rare pour nous tous de découvrir qui nous sommes lorsque nous nous habillons vraiment pour nous-mêmes, pour moi, s’habiller du tout me semble futile quand il n’y a nulle part où aller et personne à voir.

Le style, après tout, n’existe pas dans le vide. Les vêtements sont une forme d’expression de soi, mais ils sont également au cœur de notre identité car ils façonnent la façon dont les autres nous voient, explique Carolyn Mair, psychologue comportementale et La psychologie de la mode. Nos cerveaux sont conçus pour former des jugements en une fraction de seconde en fonction de l’apparence. Pour le meilleur ou pour le pire, dit-elle, notre moi externe – y compris les vêtements que nous portons – est «le gardien d’être aimé ou non, d’être voulu ou non».

«Nous avons un sentiment d’identité nous-mêmes par ce que nous essayons de projeter, et notre identité est également renforcée par les commentaires des autres», dit Mair.

Cela peut aider à expliquer pourquoi, alors que la mode ne figure pas parmi les priorités de tout le monde de ce qui a été perdu pendant la pandémie, cela a été pour certains un coup dur.

Sur les réseaux sociaux, les célébrités et les utilisateurs ordinaires ont déploré à quel point la pandémie a dévasté leur style.

«J’ai oublié le but de 90% de mes vêtements. Seulement 3 chemises ont même plus de sens », l’animatrice radio Jess McIntosh tweeté.

« Il y avait un axiome organisationnel selon lequel si vous n’avez pas porté un vêtement depuis 6 mois, il est temps de vous en débarrasser », a répondu un suiveur. « Sauf que cela décrit désormais littéralement chaque vêtement dans mon placard, tous mes accessoires et la plupart de mes chaussures. »

Pour l’humoriste Ashley Nicole Smith, la crise du style a frappé en octobre. « Suis-je le seul? Après six mois de travail à domicile, je n’ai plus aucune idée de mon style personnel? Comment est-ce que j’aime m’habiller? J’aime… confortable… c’est tout ce que j’ai, » elle a tweeté.

Et dans un mème devenu viral en décembre – «J’adore, je ne pouvais pas le porter» de la comédienne Lorena Pages – Sofia Vergara, Shay Mitchell, un lévrier célèbre sur Internet, et des milliers d’autres utilisateurs d’Instagram et de TikTok ont ​​déploré une année d’apparence non portée .

N’ayant nulle part où porter des robes de soirée ou des talons hauts – ou même des «pantalons durs», d’ailleurs – ces vêtements se sont entassés dans les entrepôts, laissant les marques et les détaillants aux prises avec la question de savoir quoi faire avec tant de stocks excédentaires. Tant de gens à la maison réévaluent leur garde-robe et cherchent à gagner de l’argent avec les nombreuses pièces qu’ils ne portent plus que les sites de revente ont vu un afflux d’approvisionnement; on ne sait pas si la demande est suffisante pour y répondre.

Claudia Stevens, coiffeuse à Toronto, au Canada, dit qu’elle a toujours été une acheteuse très intentionnelle avant la pandémie. Elle pouvait passer des saisons entières sans rien acheter de nouveau car les pièces de sa garde-robe étaient classiques et se sentaient tellement sa. Cependant, après la fermeture des salons au printemps dernier et la fermeture de la ville, cette relation a commencé à changer. Soudainement, rien de ce qu’elle essayait ne lui semblait correct. Au début, elle a attribué cela à une prise de poids pandémique – peut-être, pensait-elle, c’était simplement que ses vêtements ne lui allaient littéralement pas bien – mais elle a ensuite remarqué la même sensation même avec des pièces parfaitement drapées.

«Je ne me sentais tout simplement pas connectée à cette partie de qui j’étais», dit-elle. «Et quand j’essayais de mettre en place quelque chose de la même manière que je l’aurais fait [before lockdown], c’est comme à la seconde où ces morceaux ont frappé mon corps, je me suis senti presque étranglé.

L’industrie de la mode, qui dictait autrefois ce que nous porterions tous une saison complète à l’avance, connaît sa propre crise existentielle. De nombreux créateurs ont profité de la pandémie pour ralentir le rythme de leurs collections, produire moins de styles et synchroniser les livraisons de pièces saisonnières comme les manteaux et les maillots de bain avec l’arrivée de l’automne et de l’été, respectivement, plutôt que de les mettre en vente. mois à l’avance.

Lorsque Katrina Orsini a déménagé chez ses parents dans le Connecticut en mars dernier, elle s’attendait à y rester pendant quelques mois. Elle avait perdu son emploi lors d’événements et, sans chèque de paie, avait rompu le bail de son appartement à Brooklyn, emballé un sac avec quelques articles de base – t-shirts, pulls molletonnés, pantalons de survêtement – et rangé le reste de ses affaires. Il ne fallut pas longtemps avant que l’érosion de son sens de l’identité physique – l’absence du rouge à lèvres qu’elle portait habituellement même lors de voyages à la bodega, les jeans et les talons qu’elle avait scellés – commença à l’atteindre.

«Je suis une grande personne rouge à lèvres», dit-elle. «Et j’ai traversé cette phase quand [people started wearing] masques où j’essayais de tout pour m’accrocher à ça.

Armée de différentes nuances de fil à broder couleur rouge à lèvres, elle confectionnait des masques brodés de lèvres et d’un anneau nasal comme le sien. Sentant toujours un vide, elle essaya de peindre ses ongles et regarda le vernis s’écailler sans que personne d’autre ne le voie. Elle a accumulé une collection de perruques – certaines blondes, certaines colorées, toujours avec la forte frange émoussée qu’elle n’a jamais été assez audacieuse pour essayer pour de vrai – et, avant de commencer son travail en tant que auxiliaire le mois dernier à la Parsons School of Design, elle était consommée avec l’idée de porter une perruque différente chaque semaine en classe virtuelle. Au moins, se dit-elle, les perruques ajouteraient de la variété et un sentiment de changement, les choses exactes dans la vie en semi-lockdown font cruellement défaut.

Privés de nos débouchés habituels pour nous exprimer, nous trouvons tous nos propres moyens de faire face. Jasmyn, une joueuse de Chicago qui passe également par CakePop, s’est retrouvée à manquer la joie et l’excitation de se préparer pour une soirée entre amis. Elle était stricte sur le fait de rester en sécurité en quarantaine, et sa tenue de travail (d’abord gommages, puis sueurs de travail à domicile) ne se prêtait pas à l’expression de soi, alors elle s’est tournée vers Animal Crossing. Le jeu ultra-populaire Nintendo Switch permet aux utilisateurs de concevoir les tenues de leurs personnages ou de les coiffer dans une gamme presque infinie d’options de garde-robe.

«Beaucoup de gens créent le look de leur personnage et ils le changeront de temps en temps», dit Jasmyn. «Je change de vêtements chaque jour que je joue au jeu. Alors, quand j’ouvre le jeu, je vais dans mon placard dans ma maison Animal Crossing et j’assemble une tenue différente avant de m’occuper de mes tâches sur l’île.

Dans le monde réel, avec des salons qui doivent rouvrir une fois que le nombre de cas de Covid-19 sera suffisamment bas, Stevens se débat avec la façon dont elle s’habillera tous les jours, en particulier dans un secteur où l’on s’attend à ce que le rôle soit joué.

«Je ne peux pas imaginer retourner au travail et choisir quoi que ce soit dans cette garde-robe. Cela m’est tellement étranger en ce moment », dit-elle. «Je porte toutes ces choses maintenant et je me dis: ‘Qu’est-ce que c’est?’ Cela me semble lourd et étrange et me fait en quelque sorte penser: « Pour qui suis-je vraiment habillé? »

Ce n’est pas perdu pour nous que cette question de savoir à qui nous courtisons le regard alors que nous nous préparons pour la journée est celle qui a tendance à être posée uniquement aux femmes. Même en lock-out, lorsque les seuls globes oculaires que beaucoup d’entre nous rencontrent régulièrement sont ceux de nos partenaires, de notre famille ou de nos animaux de compagnie, c’est l’absence du regard des autres qui peut nous déséquilibrer.

«C’est bizarre que cela soit ensuite enlevé si brusquement», dit Orsini. «Je pense encore maintenant, un an plus tard, à ce que j’aime vraiment dans le rouge à lèvres.»

Le manque de visibilité peut être positif pour certaines femmes, dit Mair, en particulier celles qui ont été désavantagées par les normes de beauté de la société. Idéalement, cela peut signifier que nous sommes jugés sur nos pensées ou nos contributions plutôt que sur ce à quoi nous ressemblons. «Toutes les valeurs qui, à mon avis, sont bien plus importantes que l’apparence en termes réels peuvent être mises en avant», dit-elle.

D’un autre côté, les humains sont des créatures visuelles – jusqu’à la moitié de notre cerveau se consacre au traitement des informations visuelles. Lorsque nous n’avons pas la possibilité de nous présenter au monde et de recevoir des commentaires, nous perdons un outil important pour négocier et clarifier notre identité.

Ce n’est pas seulement vrai pour les personnes qui ont passé l’année dernière à la maison: les travailleurs essentiels qui ont passé la pandémie dans des gommages et des uniformes n’ont pas non plus eu la chance de se maquiller ou de mettre leurs chaussures préférées pour une soirée. pour se rappeler qui ils sont en dehors de leurs emplois exténuants.

Jessica LaVoy, barman à Chicago, dit qu’entre le travail et la quarantaine, elle a passé la majeure partie de l’année écoulée en uniforme ou en pantalon de jogging, un fait qui a nui à son estime de soi. Avec les bars à nouveau ouverts là où elle vit, les seuls commentaires qu’elle reçoit proviennent des hommes plus âgés qui entrent dans le bar.

«Je suis frappée tout le temps, ce qui peut être très inconfortable», dit-elle. «Je préférerais de beaucoup me regarder dans le miroir et me voir dans ma chemise H&M préférée, sortir avec mes amis, sachant que je me sens bien.»

Ce sentiment de confiance en soi est difficile à obtenir de manière isolée. Et même une fois que c’est fini, le confort d’une tenue préférée n’est plus un acquis: que faire si votre chemise préférée n’est plus votre préférée une fois que vous sortez avec des amis est à nouveau en sécurité?

Pour l’instant, j’ai trouvé du réconfort dans ceci: je n’ai peut-être plus besoin de 90% des chaussures que je possède, mais je peux faire une descente dans la collection de bonnets de ma petite amie et porter une nouvelle couleur chaque semaine. Les salons de coiffure sont peut-être un lointain souvenir, mais je peux retoucher mes cheveux avec Manic Panic violet à la maison.

Et même si je ne sais pas qui nous serons ou ce que nous porterons de l’autre côté, je ne peux qu’espérer que cela impliquera des blazers plus éblouis.

Hilary George-Parkin couvre la mode et la culture de consommation pour des publications telles que Vox, Glamour, Fashionista et CNN. Elle a écrit pour la dernière fois sur une chaussure qui a envahi les rues urbaines pour The Highlight.