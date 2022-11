“A tort de s’attendre à ce que votre conjoint travaille ?” Voici comment les Redditors ont répondu à la diatribe d’un homme en ligne

Auparavant, c’était un grand stéréotype pour une femme de pouvoir travailler après le mariage. Cependant, avec l’évolution des temps, les choses ont changé. Dans la plupart des cas maintenant, les femmes travaillent également après le mariage et elles s’occupent également des familles. S’adressant à Reddit, une personne a demandé s’il était juste que son épouse commence à travailler. Dans le message, il a mentionné qu’il était en couple avec cette fille depuis 6 ans. Au départ, elle était très ambitieuse et passionnée, mais sa famille ne la soutenait pas et elle leur a cédé en choisissant de ne pas poursuivre les choses qu’elle voulait. « Depuis 2 ans, j’ai l’impression que nos attentes ne correspondent pas. Elle a changé et n’est plus ambitieuse et passionnée par les choses comme elle l’était auparavant. Elle est également devenue plus conservatrice et traditionnelle et veut être une femme au foyer après le mariage, notre niveau de communication s’est également effondré parce que parfois nous avons tous les deux l’impression de ne plus nous comprendre”, a-t-il déclaré. mentionné.

Il a en outre mentionné qu’il se sentait mal à l’aise et qu’il n’avait pas l’impression de gagner suffisamment pour avoir un style de vie agréable pour une famille complète. « Je l’aime et je lui ai tout expliqué. Elle dit qu’elle comprend ma situation difficile mais qu’elle ne veut toujours pas travailler parce qu’elle ne veut pas apprendre de nouvelles choses et sortir de sa zone de confort”, a-t-il écrit.

Cherchant des conseils auprès d’internautes, il a mentionné qu’ils avaient tous deux parlé l’un de l’autre aux parents et qu’il n’avait que quelques jours pour décider s’il voulait se marier ou non. Voici le poste :

Depuis sa mise en ligne, la publication est devenue virale et a suscité plusieurs réactions. Beaucoup ont expliqué au gars ses choix et les conséquences. “Tu ne devrais pas. Je suis désolé. Très bientôt, vous serez noyé dans les factures et les ressentiments. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine”, a commenté un utilisateur de Reddit.

Une autre personne a écrit : « Il n’y a rien de mal à attendre et quand elle envoie des signaux indiquant qu’elle ne veut pas travailler, faites-lui confiance. J’ai été à ta place. Le mien a démissionné juste avant notre mariage. Utilisé la décoration du domicile conjugal comme excuse. Depuis lors, cela a été l’histoire constante de ma vie. Aucune ambition ni passion. C’était comme si tout ce qu’elle voulait, c’était un payeur de factures.”

Une personne a commenté: “Essayez d’approcher d’une manière qui lui donne du pouvoir. Comme si ça lui permettrait d’être financièrement indépendante. Et si vous êtes assez cool l’un avec l’autre : dites-lui qu’elle aura l’indépendance de vous botter les fesses si vous devenez un imbécile.”

Que pensez-vous de la même chose ?

