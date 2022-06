À Toronto, une logique confuse voit un immeuble rester debout, tandis qu’un autre s’effondre

L’annulation de Taste of the Danforth a suscité beaucoup d’attention au cours de la semaine dernière, mais ce n’est pas la seule chose étrange qui s’est produite dans et autour de la rue ce mois-ci. Le 24 juin, le Toronto Preservation Board a adopté un rapport d’urbanisme qui recommandait d’inscrire par lots 225 propriétés le long du Danforth au registre du patrimoine de la ville.

Ce sont en grande partie des bâtiments commerciaux à deux étages construits entre 1910 et 1929. La beauté est toujours dans l’œil du spectateur, mais ce sont pour la plupart des bâtiments humbles, voire banals, désormais investis du statut de patrimoine.

Ce n’est pas la première fois que la ville le fait : en 2017, 258 propriétés de la « rue principale » ont été répertoriées comme un lot sur la rue Yonge, l’avenue Eglinton et le chemin Mt. Pleasant. Ces types de mouvements ont été qualifiés de « NIMBY friendly » en ce sens qu’ils ralentissent et éventuellement empêchent le réaménagement de sites par le biais de désignations patrimoniales douteuses.

La « liste » est le niveau le plus élémentaire de protection du patrimoine et interrompt les démolitions proposées pour donner au conseil municipal le temps de décider si le bâtiment vaut vraiment la peine d’être sauvé. C’est parfois une bonne chose, bien sûr, mais dans les endroits qui pourraient utiliser la densification, cela ajoute plus de bureaucratie, plus de coûts et plus de potentiel pour la politique NIMBY d’annuler les projets de logement.

Toronto a désespérément besoin de nouveaux logements et le Danforth est un endroit tout à fait approprié pour un nouveau développement car il y a un métro lourd et coûteux depuis 1966 qui est en grande partie entouré de maisons unifamiliales, une situation absurde. Il aurait dû grandir il y a des décennies.

L’un des aspects inconciliables de ce type d’inscription patrimoniale est que ces rues principales sont à peu près le seul endroit où les nouveaux développements sont autorisés dans la région, car les quartiers environnants de maisons unifamiliales sont interdits même aux plus doux. densité et intensification. Où, chers urbanistes, faut-il de nouveaux logements pour aller ?

Le rapport d’urbanisme mentionne le « rythme » de ces vitrines comme étant une raison pour laquelle elles méritent une désignation patrimoniale. C’est un bon point, car l’une des choses souvent perdues dans les nouveaux développements sont les petites vitrines qui définissent les rues principales de Toronto, car les promoteurs et même les sociétés de copropriété préfèrent les plaques de sol plus grandes qui peuvent être louées aux grandes chaînes.

Une exception à cela est à North York, le long de la rue Yonge, où un certain nombre de nouveaux immeubles résidentiels ont de très petits commerces de détail au niveau du trottoir, ce qui donne un paysage de rue plutôt agréable et varié rempli d’entreprises indépendantes. C’est en partie le résultat du plan secondaire du centre de North York, qui prescrivait un paysage de rue commercial plus petit et plus intime et prouve que les nouveaux développements n’ont pas à dévorer le rythme et la nature favorable aux petites entreprises des paysages de rue de Toronto.

Plus généralement, ces types de désignations de lots dévalorisent ce que signifie le patrimoine. Si tout peut apparemment être patrimonial dans une ville en pleine croissance avec des pressions de logement, quelque chose doit céder. Ce qui donne, parfois, ce sont de grands immeubles d’appartements, remplis de résidents de longue durée, qui n’ont pas de protection patrimoniale et font face à des démolitions d’une ampleur monumentale. C’est, en partie, aussi parce que ce sont certains des seuls endroits où le développement est autorisé.

Il y a une tension à Toronto entre les démontages et la préservation du patrimoine, mais aussi le climat. Comme le dit le dicton, le bâtiment le plus vert est celui qui est déjà construit. Le processus de démontage émet du carbone lui-même, mais il y a aussi un gaspillage d’énergie intrinsèque : le carbone créé lors de la construction initiale. Il est généralement préférable de trouver des moyens de réaffecter des bâtiments plus anciens et de les intégrer dans de nouveaux développements.

Pourtant, les démontages d’appartements démontrent l’absurdité de notre régime de planification ici, faisant de ce genre de chose une décision commerciale viable. D’autres démontages, comme le centre communautaire Wallace-Emerson des rues Dufferin et Dupont, et le groupe d’écoles des rues Bloor et Dufferin qui comprend le Bloor Collegiate, sont des échecs climatiques et patrimoniaux de la part de la ville de Toronto, cette dernière étant également un échec du TDSB et de la Toronto Lands Corporation, l’entité chargée de superviser l’énorme portefeuille immobilier du TDSB.

De nombreux architectes ont réalisé ou signé des déclarations liées au climat. Quel devoir ont-ils de refuser de travailler sur des projets qui impliquent des démontages flagrants ? Il y aura toujours quelqu’un prêt à faire le travail, mais les entreprises peuvent adopter des positions de principe et rechercher des activités plus éthiques.

De retour sur le Danforth, démolir de petits bâtiments pour faire place à de plus grands pouvant accueillir beaucoup plus de personnes est en fait une bonne politique, qui devrait s’appliquer aux bandes commerciales ainsi qu’à toutes les rues résidentielles.

Si l’espace pour de nouveaux logements n’est pas trouvé ici, où le démantèlement a des implications climatiques relativement mineures, il finira par s’étendre dans les champs et la ceinture de verdure aux bords de la GTA, ou entraînera la disparition d’autres immeubles d’appartements, tous mauvais pour le climat et l’habitabilité générale de cette région.

Si seulement nous étions plus sérieux et honnêtes sur notre politique patrimoniale et climatique et sur la façon dont tout cela se passe.

