A Thousand and One review – Teyana Taylor brille dans le drame de la maternité

jeDans les brefs extraits qui forment le montage d’ouverture de Mille et un, il est clair que le scénariste-réalisateur AV Rockwell a un sens esthétique assuré : les coins de rue bourdonnent de bavardages et palpitent de hip-hop des années 90, salutations et poignées de main, la cacophonie de 1994 Brooklyn alors qu’il se plie autour d’une promenade assurée de Teyana Taylor. Nous rencontrons pour la première fois Taylor’s Inez un an plus tôt, dans un seul plan somptueux à Riker’s Island; maintenant, elle est de retour, bip sur la hanche, à la recherche de Terry (Aaron Kingsley Adetola), l’enfant de six ans qu’elle a laissé derrière elle.

Critique de Passages – Ira Sachs excelle dans le drame du triangle amoureux épineux Lire la suite

Les débuts magnifiques mais décevants de Rockwell, qui se déroulent sur une décennie dans un New York en pleine gentrification, se déroulent sans emphase, comme une collection de vignettes astucieusement mises en scène lâchement déroulées d’un seul acte impulsif. Cet acte – Inez, une coiffeuse de 22 ans désespérée de redémarrer, vole Terry sous le nez de sa famille d’accueil – nous apparaît d’abord, comme il le ferait probablement pour les personnages, comme beaucoup moins conséquent et dramatique qu’il ne l’est. Malgré tout l’incendie d’Inez et les enjeux de leur situation difficile (pas de travail, pas d’endroit où vivre, peu de ponts non brûlés, un crime contre l’État), l’évasion d’Inez et Terry à Harlem se joue, à travers la photographie ravissante du directeur de la photographie Eric Yue et la chaleureuse mise en scène de Gary Gunn. score, comme presque languissant et facile.

C’est révélateur du ton confus du film, qui évoque un mélange intrigant et délicat de modes – appréciation du dynamisme de Harlem, une élégie pour la gentrification vampirique du quartier, la beauté discrète de le faire, une histoire classique d’opprimé graveleux, franc mélodrame – mais peine à les réunir. Comme le premier biopic insuffisamment cuit et non autorisé de Whitney Houston de la productrice Lena Waithe, Mille et un souffre d’une élévation de l’humeur et de l’esthétique par rapport à l’intrigue, au rythme et, plus frustrant, au dialogue vécu.

Presque chaque plan incarne astucieusement un sentiment ou une caractéristique : la ténacité, dans la façon dont Inez peint la chambre de Terry après qu’elle se soit démenée pour trouver un travail et un petit appartement ; perte, dans la façon dont elle considère son ancien amant incarcéré, Lucky (William Catlett); désir, dans la famille que leur mariage crée; vulnérabilité d’acier, alors qu’Inez parsème son appartement de seaux après que le nouveau propriétaire blanc a ignoré leurs demandes de réparer des tuyaux cassés. Mais à part la performance brûlante de Taylor, il y a peu de tissu conjonctif entre eux; ce qui pourrait être un coup de poing finit par se sentir sans but et superficiel.

Le film s’épanouit avec le temps, dans la lignée de Terry. La confusion de 1994 s’estompe en 2001, lorsque Terry (Aven Courtney), 14 ans, fait preuve de promesses à l’école et se pose des questions sur ses antécédents, puis en 2005. Jusqu’à environ la moitié du parcours, l’enfant est plus un intrigue qu’un personnage (sauf pour un montage de l’enfant de six ans essayant de se divertir lorsqu’il est laissé seul pendant une journée d’été pendant qu’Inez travaille, le moment le plus viscéralement douloureux d’un film qui a essayé beaucoup plus fort, à d’autres moments, de tirer sur la corde sensible). Il ne dit rien d’autre que les lignes lourdes d’enclume nécessaires pour provoquer les adultes – pourquoi me quittes-tu toujours ? Où est mon père ? Étais-je une erreur? Plus Terry devient une personne curieuse, confuse et blessée, comme il le fait entre les mains de Josiah Cross, le jouant à 17 ans, plus le film devient propulsif et chargé émotionnellement. Et plus vous vous inquiétez pour sa sécurité face aux forces qui l’entourent – ​​la gentrification, les conseillers scolaires égocentriques et sans âme, la politique d’arrêt et de fouille de New York, entre autres.

Taylor fait le maximum pour compenser un scénario souscrit qui, à la fin, bascule dans le mélodrame avec de vagues motivations. Dans son premier rôle à l’écran, elle incarne un personnage brûlant et difficile – combatif et endurci, rapide à exprimer l’amour et l’affection maternelle par la colère et la réprimande, farouchement loyal mais naturellement amer et solitaire. Son jeu peut sembler parfois trop rythmé, mais il est difficile d’imaginer que le film fonctionne sans sa force gravitationnelle.

Mille et un est finalement le plus réussi en tant que portrait d’un New York toujours changeant et toujours en guerre. Le travail de caméra de Yue et l’œil de Rockwell pour la vitalité et la vulnérabilité des communautés marginalisées ajoutent de la richesse là où les scènes individuelles ne le font pas. Des montages audio indiquant le passage du temps – des extraits de discours des maires Rudy Giuliani et Michael Bloomberg, entre autres – transmettent intelligemment la toile de fond de l’arc d’Inez et Terry sans l’obscurcir. Il est suffisamment émouvant et dévastateur de comprendre le péril auquel Terry est confronté chaque fois qu’il marche dans la rue, ou la raison pour laquelle Inez vibre presque de stress sous l’arrêt et la fouille, sans se plier à une tragédie pure et simple.

C’est un cas où la qualité pratique du film joue en sa faveur. Dans beaucoup d’autres, ce n’est pas le cas de ses manières sinueuses et chargées d’humeur. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien dans les débuts de Rockwell, dont le chef de la performance de Taylor, mais le résultat final ne correspond pas à la formidable force de son personnage.