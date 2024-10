A Taïwan, les fans de thé boba perplexes face à la dispute sur l’appropriation culturelle de Dragons’ Den | Nourriture

Taichung, Taïwan – Faisant la queue dans son magasin de thé boba préféré dans la deuxième plus grande ville de Taiwan, Lisa Chen a été perplexe d’apprendre que sa boisson préférée avait été mêlée à une controverse qui a fait la une des journaux à l’autre bout du monde.

Après qu’une entreprise basée à Montréal ait présenté une version en conserve « pratique et plus saine » du thé boba sur la version canadienne de Dragons’ Den la semaine dernière, une tempête de feu s’est ensuivie.

L’acteur sino-canadien Simu Liu, un investisseur potentiel de l’émission de téléréalité, a exprimé ses inquiétudes concernant la soi-disant « appropriation culturelle » et l’absence de toute indication que le thé boba soit originaire de Taiwan.

« Il y a le problème de prendre quelque chose qui a une identité très distinctement asiatique et de le » rendre meilleur « , ce qui me pose un problème », a déclaré Liu, qui est né en Chine continentale et a grandi au Canada, refusant de soutenir l’entreprise. .

Manjit Minhas, une autre juge de l’émission, a annoncé dans une vidéo sur Instagram quelques jours plus tard qu’elle avait décidé de retirer une offre d’investissement d’un million de dollars canadiens (726 millions de dollars) pour une participation de 18 pour cent dans l’entreprise après « plus de réflexion, en raison de diligence et à l’écoute de nombre de vos opinions ».

Lundi, après des jours de commentaires colériques en ligne, la société Bobba a présenté des excuses publiques en ligne pour le « préjudice que nous avons causé par nos paroles et nos actions dans l’émission ».

Cependant, pour Chen, étudiant en ingénierie de 21 ans, la controverse semble idiote et ne vaut pas la peine de s’énerver.

Chen a déclaré qu’elle ne voyait pas le problème avec le fait que la boisson fasse partie du paysage alimentaire mondialisé avec des variations de plus en plus détachées de ses racines taïwanaises.

« C’est formidable que davantage de gens puissent profiter du thé boba », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

« À Taïwan, nous inventons constamment de nouvelles sortes de thé boba, je pense donc qu’il est logique que les gens à l’étranger fassent de même. »

Lin You Ze, qui a travaillé dans un magasin de thé boba à Taichung de 2019 à 2022, a eu une réaction similaire lorsqu’il a découvert la controverse en parcourant les réseaux sociaux.

« Je ne pense pas que ce soit grave qu’ils aient pris du thé boba et y aient ajouté leur propre touche », a déclaré Lin à Al Jazeera.

« Le thé Boba peut être assez facile à préparer et beaucoup de choses dont vous avez besoin sont de toute façon venues d’ailleurs à Taiwan, donc tout est lié. »

Lin a déclaré que l’accent devrait être mis sur la qualité du produit et non sur les antécédents des propriétaires de l’entreprise.

« S’ils ont créé un nouveau thé boba délicieux et plus sain, alors ce sera bon pour tout le monde, n’est-ce pas ? »

Yang Zou Ming, dont l’oncle possédait un magasin de thé boba à Taichung, a été moins impressionné par le discours de Bobba, même s’il a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec les gens qui ne sont pas taïwanais qui vendent cette boisson.

« Le thé Boba doit être préparé frais, et vous le perdez si vous le mettez dans une boîte et le conservez longtemps », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Mais je ne vois pas de problème avec le fait que des gens du monde entier vendent différentes sortes de thé boba. »

Le thé Boba, qui dans sa forme la plus classique consiste en un thé au lait avec des perles de tapioca moelleuses, est originaire de Taïwan dans les années 1980 avant de se répandre aux États-Unis dans les années 1990 grâce à l’immigration taïwanaise.

Aujourd’hui, le thé boba est disponible dans le monde entier auprès de sociétés telles que Kung Fu Tea et Sharetea, qui ont respectivement leur siège social à New York et Sydney, exploitant des centaines de points de vente dans plusieurs pays.

Au milieu d’une popularité explosive à l’échelle mondiale, le marché du boba, qui s’est élargi pour inclure des variantes telles que les cocktails et les glaces, valait 2,43 milliards de dollars l’année dernière seulement, selon Fortune Business Insights.

Dans les médias taïwanais, la réaction à la controverse au Canada a été modérée, tandis que les discussions en ligne ont porté davantage sur la question de savoir si les produits étaient plus sains que les questions d’identité.

Malgré les réactions modérées à Taiwan aujourd’hui, les débuts de l’histoire du thé boba ont eux-mêmes été marqués par une bataille pour la représentation.

Alors que le thé boba gagnait en popularité à Taiwan, deux maisons de thé rivales affirmaient toutes deux avoir fabriqué la première itération de la boisson.

Les deux parties ont passé des années à se battre pour le droit de revendiquer la propriété, entamant plusieurs poursuites l’une contre l’autre devant les tribunaux.

En 2019, un tribunal taïwanais a conclu que puisque n’importe qui est autorisé à préparer du thé boba, la question de savoir qui l’a inventé n’était pas pertinente.

Clarissa Wei, journaliste américano-taïwanaise et auteur d’un livre de cuisine taïwanais, Made In Taiwan, a déclaré que les réactions passionnées face aux produits boba de l’entreprise canadienne découlent de problèmes de culture et d’identité au sein des communautés de la diaspora asiatique.

« Le thé aux perles est un symbole très cher à une grande partie de la diaspora et est devenu un symbole de ce que signifie être un Américain d’origine asiatique et un Canadien d’origine asiatique », a déclaré Wei à Al Jazeera.

« D’une certaine manière, le bubble tea est plus important pour les minorités asiatiques des pays occidentaux que pour les Taïwanais de Taiwan, qui ne réfléchissent pas autant à la signification ou au symbole qui se cache derrière. »

Le lien de la diaspora asiatique avec le thé boba, en particulier parmi certaines générations, a été qualifié de « bobalife », du nom d’une chanson du même nom de 2013.

« Il existe différentes dynamiques en jeu, le thé boba à l’étranger étant bien plus qu’une simple boisson », a déclaré Wei.

Wei a déclaré que les propriétaires de Bobba étaient entrés dans un champ de mines avec leur proposition commerciale.

« Il peut être très difficile pour les entrepreneurs de lancer des produits ayant des racines dans différentes ethnies, et je pense qu’il s’agit souvent d’essayer d’être aussi transparent sur les origines culturelles, en particulier pour quelque chose comme le bubble tea qui compte tant pour les gens », a-t-elle déclaré. .

« Nous vivons dans un climat politique et culturel où il est très difficile de lancer des produits sans offenser les gens, il faut donc être prudent. »