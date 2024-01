À Taïwan, la plupart s’identifient comme Taïwanais, quelques-uns comme étant principalement Chinois

Les résidents locaux participent à un défilé de la fête nationale de Taiwan, le 10 octobre 2023, dans la ville de Nouveau Taipei. (Alex Wong/Getty Images)

Les électeurs de Taiwan ont récemment remis un troisième victoire consécutive au Parti démocrate progressiste (DPP), qui considère que Taiwan séparé de la Chine et promeut une identité nationale distincte.

L’élection fait suite à une récente enquête du Pew Research Center qui a examiné ce que les Taïwanais pensent de leur propre identité, ainsi que leur perception de la Chine. Voici un aperçu plus approfondi de la façon dont les Taïwanais perçoivent ces problèmes, sur la base de l’enquête que nous avons menée du 2 juin au 17 septembre de l’année dernière.

Le Pew Research Center a mené cette analyse pour évaluer la façon dont les habitants de Taiwan perçoivent leur propre identité, comment ils voient la Chine et s’ils sont satisfaits de la façon dont les choses se passent à Taiwan. Les données proviennent d’une enquête menée auprès de 2 277 adultes à Taiwan dans le cadre d’une étude plus large sur les attitudes à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan et au Vietnam. L’enquête s’est déroulée du 2 juin au 17 septembre 2023. Tous les entretiens à Taïwan ont été menés par téléphone. Cette enquête fait partie du projet Pew-Templeton Global Religious Futures, qui analyse le changement religieux et son impact sur les sociétés du monde entier. Les répondants ont été sélectionnés à l’aide de plans d’échantillonnage probabilistes. Les données ont été pondérées pour tenir compte des différentes probabilités de sélection parmi les répondants et pour s’aligner sur les références démographiques des populations adultes. Voici les questions utilisées pour l’analyse, ainsi que les réponses et la méthodologie de l’enquête.

Identité à Taïwan

Tandis que le Le gouvernement chinois considère Taiwan comme une province séparatiste, seuls 3 % des Taïwanais se considèrent comme principalement chinois. Près de trois personnes sur dix (28 %) se considèrent comme les deux Taïwanais et Chinois, mais la plus grande partie (67 %) se considère comme étant principalement taïwanaise. La part des adultes taïwanais qui se considèrent comme au moins quelque peu taïwanais n’a pas changé de manière significative depuis que le Centre a posé cette question pour la dernière fois en 2019.

Les adultes taïwanais de moins de 35 ans sont particulièrement susceptibles de s’identifier comme étant uniquement taïwanais (83 %). Et les femmes sont plus susceptibles que les hommes de le faire (72 % contre 63 %).

L’identité à Taiwan est liée à la politique. Ceux qui se considèrent principalement comme Taïwanais sont les plus susceptibles de s’aligner sur le DPP.

Pendant ce temps, ceux qui se considèrent à la fois comme Chinois et Taïwanais, ou comme principalement chinois, sont davantage alignés sur le Kuomintang (KMT). Comparé au DPP, le KMT est plus étroitement aligné avec la Chine voisine.

Attachement émotionnel à la Chine

Même si peu de Taïwanais s’identifient comme étant principalement chinois, 40 % d’entre eux entretiennent toujours un lien émotionnel avec le continent. Cela inclut 11 % qui déclarent être très émotionnellement attaché à la Chine.

L’attachement émotionnel à la Chine est plus fréquent chez les personnes âgées à Taiwan. Alors que 46 % des personnes âgées de 35 ans et plus déclarent entretenir un lien émotionnel avec la Chine, seuls 26 % des moins de 35 ans disent la même chose. Il n’y a aucune différence dans ces opinions selon le sexe.

La manière dont les Taïwanais s’identifient est liée à leur attachement émotionnel à la Chine. Environ les trois quarts des adultes taïwanais qui se considèrent comme principalement chinois ou à la fois chinois et taïwanais se disent émotionnellement attachés à la Chine. Une proportion similaire de ceux qui se considèrent principalement comme Taïwanais se déclarent pas émotionnellement attaché à la Chine.

Il existe également des différences notables selon l’appartenance à un parti. Environ sept adultes sur dix qui soutiennent le KMT déclarent avoir un attachement émotionnel à la Chine. Seulement environ deux personnes sur dix alignées sur le DPP disent la même chose.

Menaces perçues contre Taïwan

La plupart des Taïwanais considèrent la puissance et l’influence de la Chine comme une menace. Cela inclut 66 % qui le qualifient de majeur menace – plus que dire la même chose de la puissance et de l’influence des États-Unis ou de la Russie (respectivement 45 % et 25 %).

Les adultes plus jeunes sont plus préoccupés que les adultes plus âgés par la puissance et l’influence de la Chine, tout comme ceux qui sont plus instruits. Pourtant, des majorités de tous les groupes d’âge considèrent la puissance et l’influence de la Chine comme une menace majeure pour Taiwan.

Même les adultes de Taiwan qui s’identifient comme étant principalement chinois, ou à la fois chinois et taïwanais, considèrent la puissance et l’influence de la Chine comme une menace. Environ les deux tiers des adultes taïwanais qui s’identifient comme au moins en partie chinois déclarent cela (64 %). De même, environ six adultes taïwanais sur dix se déclarant émotionnellement attachés à la Chine (58 %) considèrent sa puissance et son influence comme une menace.

Les partisans du DPP et du KMT considèrent la puissance et l’influence de la Chine comme une menace majeure pour Taiwan. Mais les partisans du DPP sont plus susceptibles que ceux du KMT de le dire (78% contre 59%). À l’inverse, les partisans du KMT sont plus susceptibles que les partisans du DPP (63 % contre 34 %) de voir le États-Unis comme une menace majeure pour Taiwan. Des recherches antérieures ont montré que les partisans du DPP préfèrent les États-Unis à la Chine, tandis que les partisans du KMT préfèrent la Chine aux États-Unis.

Satisfaction quant à la façon dont les choses se passent à Taiwan

Rares sont ceux à Taiwan qui sont satisfaits de la façon dont les choses se passent là-bas aujourd’hui. Seuls 24 % expriment leur satisfaction, tandis que 32 % sont insatisfaits et 37 % ne sont ni satisfaits ni insatisfaits.

Les attitudes sur cette question sont très partisanes. Environ la moitié de ceux qui soutiennent le DPP au pouvoir (48%) sont satisfaits de la façon dont les choses se passent, contre seulement 10% de ceux qui soutiennent le KMT d’opposition.

Ceux qui se considèrent principalement comme Taïwanais sont plus susceptibles d’exprimer leur satisfaction quant à la façon dont les choses se passent à Taiwan. De même, ceux qui ont moins de liens émotionnels avec la Chine continentale expriment également plus de satisfaction quant à la façon dont les choses se déroulent.

Remarque : Voici les questions utilisées pour l’analyse, ainsi que les réponses et la méthodologie de l’enquête.