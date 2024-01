a-t-il encore le pouvoir de perturber ?

En 1916, un médecin stagiaire se lie d’amitié avec un jeune soldat blessé dans un hôpital de Nantes. André Breton travaillait au service de neurologie et lisait Freud. Jacques Vaché était un interprète de guerre, se déplaçant sur le front entre les positions alliées et perturbant là où il le pouvait ; Il rassemblait autrefois des uniformes usagés de différentes armées, y compris des forces ennemies, et les cousait ensemble pour confectionner son propre costume « neutre ». Il a envoyé des lettres à Breton décrivant son « apathie comateuse » et son indifférence à l’égard du conflit, même si, écrit-il, « je m’oppose à l’idée de mourir en temps de guerre ».

Quelques semaines après l’Armistice, Vaché se suicide dans une chambre d’hôtel. Breton le salue comme « le déserteur de l’intérieur » et l’un des principaux inspirateurs du « Manifeste surréaliste », publié à Paris en 1924.

Ce mince volume s’est avéré être la déclaration artistique la plus influente du siècle. Breton soutenait que la realpolitik rationnelle avait créé la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Défendant les états de rêve irrationnels, subconscients – « l’automatisme psychique pur » – il a appelé à une révolution de l’esprit : « une pensée dictée en l’absence de tout contrôle exercé par la raison ».

Le groupe de Breton était initialement constitué de poètes expérimentant l’écriture automatique, mais c’est dans le choc d’images incongrues dans les arts visuels que le surréalisme a obtenu ses inquiétantes icônes : le « Téléphone au homard » de Salvador Dalí (1938), l’œil tranché de Luis Buñuel dans « Un chien andalou ». (1929), Le nu de Man Ray comme instrument de musique « Le Violon d’Ingres » (1924).

Lorsque René Magritte inscrit « Ceci n’est pas une pipe » sous son tableau réaliste représentant une pipe et l’intitule « La trahison des images » (1929), il expose la conviction qui se cache derrière la comédie : en balayant les conventions, le surréalisme entreprend de changer la façon dont nous percevons le monde.

Salvador Dalí à Cadaqués, Espagne, en 1954, avec un homard en guise de chapeau © Corbis/Getty Images

Un siècle plus tard, on continue à démêler ses énigmes, l’énigme de son succès, tandis que les événements du centenaire prouvent sa profonde influence sur les plus grands artistes d’aujourd’hui. Le radical, inquiétant de Thomas Adès L’ange exterminateur, basé sur le film de Buñuel sur un parti bourgeois qui sombre dans la sauvagerie, sera présenté en première française à l’Opéra Bastille le mois prochain. Parmi les néo-surréalistes célébrés dans la salle du musée Blanton Vive le surréalisme ! 1924-aujourd’hui est la reine des citrouilles à pois Yayoi Kusama, l’artiste féminine à succès du 21e siècle, qui vit dans un hôpital psychiatrique. celui d’Heilbronn Surréalisme : des mondes en dialogue présente les films hallucinatoires de David Lynch, les photographies de mascarade de Cindy Sherman.

Pourquoi le surréalisme est-il si fertile et fascinant ? Peut-il encore remettre en question notre façon de penser, ou simplement offrir une nostalgie d’évasion ? Que nous apprend désormais l’ascendant du surréalisme sur nous-mêmes et sur notre époque ?

Si chaque génération saisit sa chance refaire le surréalisme à son image, car d’abord, comme l’exposition de la Tate en 2022 Le surréalisme au-delà des frontières démontrée, elle traverse les frontières géographiques, chronologiques et intellectuelles, et deuxièmement, parce qu’elle exprime une vérité essentielle qui ne peut être datée.

Car Breton n’a bien sûr pas inventé le surréalisme : le processus créatif a toujours dépendu du fonctionnement de l’inconscient. En effet, Breton et sa bande ont claironné les écrivains et artistes précédents engagés dans le fantastique et l’absurde – Bosch, Gogol, Kafka – en les qualifiant de surréalistes. avant la lettre. Le Manifeste de Breton a codifié et défini le processus. En appelant à haute voix à s’aventurer dans les territoires inexplorés de l’esprit, il a ouvert une vanne d’opportunités : une façon de penser, et pas seulement de faire de l’art.

André Breton, à gauche, dans les années 1920 lorsqu’il rédigeait son manifeste, et à droite dans les années 1950 © Apic/Roger Viollet/Getty Images/Bridgeman Images

Comme le suggèrent les titres philosophiques alléchants de certaines de ses œuvres les plus appréciées – le train à vapeur de Magritte sortant d’une cheminée dans « Time Transfixed » (1938), par exemple, ou les montres fondantes de Dali dans « La persistance de la mémoire » (1931) – le surréalisme nous invite à remettre en question les idées fondamentales. Dans l’art, il le fait à travers son invention caractéristique de formes hybrides exubérantes, changeantes, incarnant des espoirs de liberté et de changement. Tout peut soudainement devenir autre chose : Loplop, l’alter ego homme-oiseau de Max Ernst ; le fabuleux cheval dos à l’avant, le lézard au chapeau conique, le pin avec un œil, des cils et une oreille pendante multicolore dans le premier tableau surréaliste de Joan Miró « Le champ labouré » (1923-24).

« Il faut toujours laisser de la place à la joie dans ce monde », a écrit la surréaliste Eileen Agar, et le plaisir visuel ludique du surréalisme a un attrait intemporel. Cela a commencé comme un art de tolérance élargie, et bien que la foule parisienne de Breton soit principalement composée d’hommes hétérosexuels européens, cela a libéré des possibilités, embrassant l’étrange, le fragmentaire, le sexuellement franc, ce qui était une invitation à ceux qui se sentaient déconnectés de la tradition culturelle masculine blanche. . Leurs réponses sont cruciales pour l’intérêt continu du surréalisme pour notre époque.

“Pierres précieuses” (1936) d’Eileen Agar © Precious Stones, 1936 (techniques mixtes), Agar, Eileen (1899-1991) / Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Gallery) Royaume-Uni / © Leeds Museums and Galleries, Royaume-Uni / © Estate of Eileen Agar. Tous droits réservés 2024 / Bridgeman Images

L’importance des femmes et des artistes et penseurs noirs dans l’évolution du surréalisme commence seulement à être reconnue. Cela ouvre de nouvelles perspectives, expliquant en partie la récente montée du surréalisme alors que les musées du monde entier cherchent à équilibrer leurs collections selon le sexe, la race et le lieu. La portée mondiale du surréalisme est enrichissante : alors que l’impressionnisme et le cubisme, également basés à Paris, sont devenus de simples imitateurs lorsque des artistes plus lointains les ont adoptés, le surréalisme a pris feu au fur et à mesure de son voyage et de sa mutation.

Au Mexique, par exemple, le surréalisme a été féminisé par un groupe autour de Leonora Carrington, Remedios Varo, Kati Horna, leurs peintures imprégnées d’allusions aux anciennes sociétés matriarcales, aux sorcières et aux rites païens du Mexique. « Harmony (Suggestive Self-Portrait) » de Varo (1956), une auto-représentation d’un mystique dans un espace sacré, évoquant les représentations de saint Jérôme de la Renaissance, a été adjugé 6,2 millions de dollars en 2020. Une rétrospective au Chicago Institute of Art a suivi, la première exposition du musée consacrée à une femme surréaliste.

«Harmony (Autoportrait suggestif)» de Remedios Varo (1956) © Sotheby’s

“Le Jardin de Paracelse” de Leonora Carrington (1957) © Sotheby’s

« Le Jardin de Paracelse » (1957) de Carrington, mettant en scène une déesse fantomatique, s’est vendu 3,3 millions de dollars en 2022, un record pour un artiste plus ou moins inconnu au XXe siècle. La conservatrice Cecilia Alemani a placé Carrington au cœur de la programmation presque entièrement féminine de la biennale de Venise 2022, qui retraçait les antécédents surréalistes dans l’art contemporain. La Chilienne Cecilia Vicuña a remporté le Lion d’Or, le premier prix de la biennale ; son « Bendígame Mamita » (1977), un portrait surréaliste de sa mère en train de rêver, à moitié obstruée par une énorme guitare, était l’image de l’affiche de la biennale, collée à travers la ville, reproduite sur les côtés des vaporetti. A Venise et dans l’exposition de la Tate Quipu de la forêt du cerveau en 2022, les installations monumentales et lyriques de Vicuña, composées de cordes qui se balancent et de débris suspendus, nous ont plongés dans une forêt tropicale fantastique, faisant allusion à la destruction de l’environnement.

Vicuña, 75 ans, était obscure avant de jouer à Venise ; elle fait partie des nombreuses femmes surréalistes, ou de celles qui emploient actuellement des stratégies surréalistes, qui sont désormais mises en avant, affinant la compréhension de la contribution des femmes à l’histoire de l’art dans son ensemble. Tout le travail n’est pas bon : le surréalisme est plus qu’une simple peinture figurative avec une touche étrange. Mais la force d’artistes originaux et réfléchis tels que Vicuña réside dans leur esprit subversif et poétique, qui apporte de la nuance aux guerres culturelles d’aujourd’hui. Vicuña est une éco-activiste mais son travail n’est jamais acharné.

“Objet” (1936) de Meret Oppenheim © RDB/ullstein bild via Getty Images) © DACS 2024

Meret Oppenheim se démarque parmi les premières femmes surréalistes, et aucune œuvre produite à notre époque de #MeToo et d’anxiété de genre n’est une parodie aussi éloquente du patriarcat que sa tasse et sa soucoupe recouvertes de fourrure « Object » (1936). Fétichiste, bizarre, à l’opposé de strident, il suscite des interprétations merveilleusement contradictoires. Robert Hughes l’a qualifié de « l’image la plus intense et la plus abrupte du sexe lesbien dans l’histoire de l’art ». Breton a renommé l’œuvre « Déjeuner en fourrure », en référence au roman sadique de Leopold von Sacher-Masoch. Vénus en fourrures. D’autres voient des métaphores du sexe oral – cuillère phallique, tasse ouverte – ou des fantasmes de monstres érotiques, ou nos esprits animaux écrasant la délicatesse de porcelaine d’un comportement retenu.

Curieusement, le mot surréaliste a été utilisé pour la première fois en relation avec le genre : par Guillaume Apollinaire en 1917 pour décrire « Les Seins de Tirésias », son « drame surréaliste » où une Française appelée Thérèse décide de devenir un homme et ses seins s’envolent comme des ballons. . Les artistes queer et transgenres ont toujours fait des jeux d’identité et de masques surréalistes une arme, depuis les surprenants autoportraits androgynes de Claude Cahun commencés dans les années 1920 jusqu’aux peintures de Christina Quarles représentant des corps fracturés, fondants, enchevêtrés, des membres comme des tentacules. Son « Night Fell Upon Us » (2019) s’est vendu 4,5 millions de dollars en 2022.

“Sans titre” de Claude Cahun (c1928) © Avec l’aimable autorisation et copyright Jersey Heritage “Je tends les bras” (1931) de Claude Cahun © Patrimoine de Jersey

Mais la fusion la plus riche du surréalisme avec l’idéologie était, et est toujours, avec l’anticolonialisme. En Martinique en 1943, Suzanne Césaire encadre cette conversation dans « Le surréalisme et nous », recherchant « le merveilleux » plutôt que le « misérable » dans l’art et l’écriture nègre. Son essai donne son titre à l’exposition du musée de Fort Worth Le surréalisme et nousexplorant comment les artistes de la diaspora caribéenne et africaine ont assimilé le surréalisme dans une histoire de résistance — l’afro-surréalisme des peintures de scènes vaudou de Rigaud Benoit, les « Tropiques » de René Ménil,…