A-t-elle inspiré ou échoué à livrer? Les lecteurs sur la façon dont on se souviendra de Jacinda Ardern

L’héritage de Jacinda Ardern a divisé l’opinion des lecteurs. Alors que beaucoup ont décrit le Premier ministre néo-zélandais sortant comme « inspirant » et ont loué sa capacité à gérer une crise, certaines réponses ont également révélé de la colère face à sa gestion de la réponse de Covid et des critiques pour ne pas avoir tenu ses promesses.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de commentaires de lecteurs exprimant l’éventail des réactions lorsque nous avons posé la question : comment vous souviendrez-vous du temps de Jacinda Ardern en tant que Premier ministre néo-zélandais.

Fusillade de Christchurch et catastrophe de White Island / Whakaari

En ce qui concerne sa réponse à la fusillade de la mosquée de Christchurch et à la catastrophe du volcan White Island / Whakaari, Ardern, dont le dernier engagement officiel est mardi, était considérée par beaucoup comme un «chef de crise» et très admirée.

« Elle a fait un travail remarquable en tant que Premier ministre. On se souviendra d’elle comme d’une dirigeante de crise – volcan en éruption, pandémie mondiale, attaque terroriste… Elle nous a unis en tant qu’« équipe de cinq millions ». Elle nous a rapprochés et a guidé le pays à travers une crise après l’autre. Michal Chudzinski-Pawlowski, Auckland.

“Le moment déterminant doit être la façon dont elle a géré l’attaque terroriste de Christchurch … Elle est certainement parmi les meilleurs dirigeants à avoir jamais atteint les sommets du poste de Premier ministre.” Stephen Matich, Melbourne

Coronavirus

Sur Covid, beaucoup ont salué l’approche dure qui, dans les premières années de la pandémie, a vu la Nouvelle-Zélande imposer des restrictions sévères et sceller ses frontières.

“De très nombreux milliers de personnes sont en vie et en bonne santé aujourd’hui grâce à la gestion par elle et son gouvernement de la pandémie de Covid.” Eileen Bowell, Hamilton.

“Elle a sauvé des milliers de vies pendant Covid alors que d’autres auraient pu nous coûter.” Michelle Bissenden, Dunedin.

Cependant, d’autres étaient impitoyables envers la position dure. Un lecteur, qui a souhaité rester anonyme, a écrit : « J’ai manqué de faire un câlin à ma mère avant qu’elle ne meure subitement au début de 2021 en raison des restrictions de Covid. Le coût pour tant de Néo-Zélandais de son verrouillage draconien et de la gestion de [quarantine system] Le MIQ était déraisonnable et a violé nos droits humains.

Esther Pocock, de Suèdea déclaré Ardern “a présidé à une politique d’une rare cruauté et a créé des divisions entre les Kiwis pour maintenir son emprise”.

“Elle a illégalement enfermé environ un million de Kiwis hors de leur pays d’origine pendant l’une des pires pandémies de mémoire d’homme, nous laissant nous débrouiller seuls et nous séparant de force de nos familles, et enfermant le reste du pays.”

Politiques intérieures

Certains lecteurs ont critiqué le bilan plus large de la politique intérieure d’Ardern.

« La promesse de logements plus abordables n’a pas été tenue; la pauvreté parmi les plus pauvres ne s’est pas améliorée. Il y a eu peu de progrès sur les réformes et donc son héritage ne restera pas dans les mémoires.” Nick Gibson, Nouvelle-Zélande.

“Elle a gardé toute sa gentillesse pour la scène mondiale… Elle a fait beaucoup de promesses et s’est fixé beaucoup d’objectifs et n’en a rempli aucun.” Mike O’Neill, Nouvelle-Zélande.

Mike Richards, Hamilton, Nouvelle-Zélande, a déclaré Ardern “divisé la nation”.

«Elle a promis de donner la priorité à la pauvreté des enfants, mais ses politiques ont appauvri les gens et créé une crise majeure du coût de la vie… Ses politiques Covid ont empêché les enfants d’aller à l’école pendant près d’un an et maintenant nous avons une crise de la criminalité liée aux raids de bélier. Elle a dirigé le gouvernement le plus incompétent que nous ayons jamais eu, capable de dépenser des millions pour des comités et des rapports, mais totalement incapable de livrer quoi que ce soit.

Leadership

Pourtant, la plupart admiraient le caractère et le style de leadership d’Ardern, ses partisans la considérant comme une leader inspirante.

Clint Baker, sud d’Aucklandréfléchi sur « l’effet Jacinda ».

“Je me souviendrai du temps passé par Jacinda au pouvoir comme d’un moment où les Néo-Zélandais pouvaient être fiers de la réputation qu’elle a acquise pour nous dans le monde entier en tant que pays. L’« effet Jacinde ». Je ne me souviens pas qu’aucun autre dirigeant, ici en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ait rencontré autant de défis pendant son mandat… Les réponses d’Ardern ont toujours été bien articulées avec chaleur et empathie.

« Elle a été une leader inspirante pendant une période très difficile ; elle était le bon leader pour l’époque; sa compassion et sa compréhension étaient si rafraîchissantes et un antidote à la politique désagréable et conflictuelle de certains dans ce pays et dans d’autres parties du monde. David McKenzie, Nouvelle-Zélande.

Dominic Hayes, Belgique a déclaré que l’homme de 42 ans “a inspiré une nouvelle génération de dirigeants”.

“Une bouffée d’air frais en politique, une véritable compassion, de l’empathie et de l’humanité, mais dure quand elle devait l’être.”

