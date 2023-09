À surveiller : Virginia Tech contre Marshall

À l’approche de leur première rencontre à Huntington depuis 2011, les Hokies et Thundering Herd visent chacun une victoire clé hors conférence lorsqu’ils se rencontreront au stade Joan C. Edwards samedi après-midi. Le coup d’envoi est prévu à midi HE et le jeu sera diffusé sur ESPN2.

Retrouvailles à Huntington

Les intrigues ne manquent certainement pas en ce qui concerne les liens entre ces deux fiers programmes à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent. Avec plusieurs membres du programme Tech actuel toujours drapés de vert Kelly lors de leur arrêt précédent, cela sert de point focal pour ce qu’il faut garder à l’esprit lorsque les Hokies et Herd se rencontreront sur le terrain en temps voulu.

Bien que toujours considéré comme discutable pour la semaine à venir, le quart-arrière technologique Grant Wells est sur le point de faire son retour à Huntington pour la première fois depuis son départ du campus en décembre 2021. Le titulaire du Thundering Herd depuis deux ans a lancé plus de 5 600 verges pendant son séjour dans le Mountain State, trouvant la zone des buts. 34 fois et a terminé l’année 2020 en tant qu’étudiant de première année de la Conference USA.

Les liens ne s’arrêtent pas là. Ailier défensif CJ McCray devrait également s’aventurer dans son ancien terrain de jeu. Le junior en chemise rouge n’a vu aucune action au cours de sa seule saison à Marshall au cours de la campagne 2020, mais a montré ses capacités de meneur de jeu au plus haut niveau avec ses 24 plaqués au total et quatre plaqués pour perte au cours des deux dernières saisons pour Tech à l’avant. .

Entraîneur-chef associé Prix ​​​​JC retourne également à Huntington pour la première fois depuis qu’il a quitté le Thundering Herd après la fin d’une année 2020 criblée de pandémie. L’ancien défenseur défensif pendant ses jours de jeu avec les Hokies a passé neuf saisons à commander la ligne défensive de Marshall et devrait maintenant trouver lui-même sur la touche opposée, représentant son alma mater cette fois-ci.

L’effet drone

Avec beaucoup d’incertitudes entourant le poste de quart-arrière pour ce week-end à venir, la présence du quart-arrière du transfert de Baylor Drones Kyron continue de peser sur l’offensive des Hokies.

Faisant son premier départ de sa carrière universitaire il y a une semaine contre Rutgers, le 6 pieds 2 pouces et 234 livres a non seulement accumulé 74 verges en 22 tentatives pour donner une étincelle au jeu au sol, mais a également trouvé le succès dans les airs. Défaite 35-16.

Les drones se sont connectés sur 19 tentatives de passe sur 32 qui ont totalisé 190 verges et un touché samedi après-midi, terminant également la journée avec une solide note de passe de 78,6, selon Pro Football Focus.

Loué pour sa capacité à déplacer le ballon au sol, Drones ne limite certainement pas les Hokies à une attaque unidimensionnelle et pourrait être un élément important pour l’avenir si son numéro continue d’être appelé.



Une bataille intéressante

Ce n’est un secret pour personne que le football Tech a toujours eu une longue tradition avec ses stars secondaires et sa défense arrière implacable. Cette année ne fait pas exception.

Les Hokies se retrouvent actuellement au quatrième rang du football universitaire pour les verges par la passe autorisées, Tech n’ayant cédé que 129,3 verges par match jusqu’à présent cette saison.

D’un autre côté, Marshall se retrouve classé 46e au niveau national en attaque de passe, le Thundering Herd ayant réalisé en moyenne 264,5 verges par match deux matchs après le début de la campagne 2023.

Lors de leurs trois premiers matchs, les Hokies ont cédé un total de 388 verges dans les airs, la défense n’ayant cédé que 94 verges lors du jeu de passes à Old Dominion et seulement 46 à Rutgers lors de la défaite du week-end dernier. À titre de comparaison, Marshall a lancé 261 verges la dernière fois seul, le Herd incendiant la Caroline de l’Est dans les airs lors d’une victoire de 31-13.

Territoire inconnu

Bien que riches en histoire et en croisements au cours de plus de 100 ans, les Hokies et Thundering Herd ne se sont rencontrés que neuf fois depuis 1940. Tech a remporté les neuf affrontements, le programme devançant Marshall 284-122 sur cette période. Ce n’est que la deuxième fois que les Hokies se rendent à Huntington depuis la rencontre susmentionnée avec le Herd en 1940, avec Tech seulement 1-2 dans la série abrégée jusqu’à présent sur la route.

Samedi après-midi marquera également la première fois qu’un ennemi de Power Five se rendra à Marshall depuis NC State l’a fait en 2018, les Hokies ayant une opportunité unique d’égaliser leur saison et de se lancer dans le jeu de conférence à 2-2 lors de la campagne 2023. .