À surveiller lorsque l’équipe de basket-ball masculin des Wildcats de l’Arizona rend visite au Duke n°2

Lundi soir, c'était amusant, n'est-ce pas ? Regarder la dernière version de Tommy Lloyd's Les Wildcats de l'Arizona ont parcouru le terrain et ont failli établir un record scolaire pour la plus grande marge de victoire. Cela a dû être une expérience agréable, mais cela n'a pas vraiment donné une indication précise de la qualité de cette équipe.







Ces opportunités sont éparpillées tout au long d’un programme hors conférence ultra-dur, qui s’intensifie considérablement en compétition lorsque l’UA rend visite à Duke, deuxième, vendredi soir.

Ce sera le premier affrontement entre les écoles depuis 2013, lorsque l’Arizona a battu les Blue Devils au Madison Square Garden de New York. La réunion précédente a été plus mémorable pour les fans d’UA, car c’était à ce moment-là Derrick Williams a plongé partout Duke, tête de série, lors du Sweet 16 2011.

Mais ce sera la première fois que les équipes se rencontreront sur l’un de leurs propres terrains depuis 1991, lorsque l’Arizona avait battu Duke en double prolongation au McKale Center. La saison précédente, l’UA avait perdu par deux au Cameron Indoor Stadium.

“C’est Arizona contre Duke, je pense que c’est assez dit ici”, a déclaré Lloyd après l’éruption 122-59 de lundi contre Morgan State.

L’Arizona, 12e au classement, vise sa première victoire sur la route hors conférence contre un adversaire classé depuis 2015, à Gonzaga, la première sur la route contre une équipe du top 10 hors conférence depuis sa victoire au Kansas en 2003. Si les Wildcats devaient perdre, ce serait Ce sera la première défaite en novembre depuis 2018 et la première d’une saison depuis sa défaite à domicile contre l’UAB lors du deuxième match de la campagne 2008-09.

Voici ce qu’il faudra surveiller lorsque l’UA et Duke se rencontreront dans une grande bataille de début de saison :

La bataille en première ligne

L’Arizona a commencé les deux Azuolas Tubelis et Oumar Ballo dans tous les matchs sauf un la saison dernière, ce qui lui donne l’une des plus grandes zones avant du pays. Ballo est toujours là, mais à partir de maintenant, il mesurera 6 pieds 7 pouces Keshad Johnson au 4 avec les étudiants de première année Motiéjus Krivas (7-2) et Paulius Murauskas (6-8) les sauvegardes.

Les Wildcats avaient plus que suffisamment de taille pour dominer Morgan State sur les planches, récoltant 22 rebonds offensifs pour 31 points de seconde chance, mais faire de même contre Duke est une tâche bien plus importante. Au propre comme au figuré.

Étudiant en deuxième année de 7 pieds Kyle Filipowski est un All-American consensuel qui a récolté 25 points et sept rebonds lors de la victoire d’ouverture de la saison des Blue Devils contre Dartmouth. Trois autres joueurs âgés de 6 à 9 ans ou plus ont passé au moins 10 minutes.

L’Arizona pourrait choisir de devenir un peu plus petit pour contrer la taille avec la vitesse, ce qu’il a fait assez jusqu’aux deux premières saisons de Lloyd sans grande fanfare.

“C’est un style dans lequel nous sommes très à l’aise”, a-t-il déclaré. « Nous l’avons fait ces deux dernières années et les gens l’oublient. Et nous l’avons probablement fait bien plus que ce que les gens pensent. C’est quelque chose que nous sommes vraiment à l’aise et nous avons en quelque sorte notre plan lorsque nous le faisons.

Le jeu de garde

Les gardes de l’Arizona ont fait preuve d’une agressivité globale lors du premier match, ainsi que lors des deux exhibitions, ce qui n’était pas possible la saison dernière. Le quatuor de Kylan Boswell, Caleb Love, Jaden Bradley et KJ Lewis a tenté plus de 2 que de 3 contre Morgan State, faisant 10 sur 15 avec beaucoup de lay-ups.

“Nous apportons tous des aspects différents de ceux de l’an dernier, et nous les utilisons simplement à notre avantage”, a déclaré Boswell, qui a enregistré un sommet en carrière de 18 points. « Chacun apporte ce qu’il a à la table et joue son meilleur rôle. »

Les Wildcats ont tenté 37 lay-ups, soit 20, et plusieurs provenaient de la zone arrière.

“Avoir des gardes capables d’effectuer un lay-up est un énorme avantage”, a déclaré Lloyd. « Et je ne dis pas cela à la légère et je ne plaisante pas, car c’est vraiment difficile à faire dans le basket-ball de haut niveau. Avoir des gardes qui terminent des tirs à 2 points sur le bord, c’est vraiment, c’est plutôt rare. Je pense que ce sera une véritable arme supplémentaire à notre arsenal qui se manifestera tout au long de la saison.

La connexion amoureuse

Ce sera une sorte de retour aux sources pour Love, un transfert de Caroline du Nord qui a affronté Duke sept fois en trois saisons avec les Tar Heels, dont un trio de matchs au Cameron Indoor Stadium. Il a remporté deux de ces concours, gâchant Celui de Mike Krzyzewski dernier match à domicile, et également 28 points contre les Blue Devils quelques semaines plus tard lors du Final Four 2022 pour mettre fin à la carrière légendaire du Coach K.

Mais son dernier voyage à Durham, en février, l’a vu rater 10 des 15 tirs dans une défaite de 6 points, dans le cadre d’une série de 12 matchs consécutifs pour mettre fin à sa carrière à l’UNC où il a réussi au moins 10 tirs et n’a réussi que 37,2 pour cent. d’eux.

Le rôle de Love avec l’Arizona ne lui demandera pas d’être aussi prolifique dans ses tentatives, car il n’en a pris que huit lors du premier match et a terminé avec 12 points, et malgré sa familiarité avec Duke, aucune attente supplémentaire n’est mise sur lui pour ce match.

“Nous pouvons y aller et jouer un bon match de basket sans que Caleb ne devienne fou”, a déclaré Lloyd. “C’est l’un des cadeaux que j’ai essayé de lui offrir : vous n’avez pas nécessairement besoin de simplement vous fondre ici, mais vous avez l’opportunité de vous installer et de laisser le jeu venir à vous.”

Lloyd a déclaré que Love ne sera pas invité à fournir un rapport de dépistage spécifique aux joueurs sur les Blue Devils, mais s’il a des idées, il peut ajouter qu’elles seront les bienvenues.

L’atmosphère

Le Cameron Indoor Stadium est l’un des sites de basket-ball universitaire les plus renommés du pays, mais en réalité il est assez petit. Avec une capacité de 9 314 places, il est 35 % plus petit que McKale et serait l’avant-dernier rang du Pac-12 derrière le Gill Coliseum de l’État de l’Oregon (9 301) et le Maples Pavilion de Stanford (7 233).

Mais ce qui lui manque en termes de fréquentation est compensé par l’ambiance. À la télévision, on a l’impression que la foule est au sommet du terrain, et c’est vraiment le cas pour la section étudiante. Les Cameron Crazies occupent toute la ligne de touche supérieure, du point de vue de la télévision, ce qui donne lieu à de superbes images.

Duke perd également rarement à domicile, avec une fiche de 16-0 pour sa 19e saison parfaite à domicile dans l’histoire de l’école, et un pourcentage de victoires de tous les temps à Cameron de 0,847. Il est 461-46 au cours d’une séquence actuelle de 507 matchs à guichets fermés et, à un moment donné, il a remporté 150 matchs consécutifs à domicile hors conférence avant d’être choqué par Stephen F. Austin en 2019.

“Nous devons juste être nous-mêmes, ne pas nous laisser emporter par le bruit extérieur”, attaquant de l’UA Keshad Johnson dit. “Nous avons hâte de jouer à n’importe quel prochain match.”

Le premier des nombreux tests avant le jeu Pac-12

Duke est l’une des six équipes classées dans le Top 25 de pré-saison de l’Associated Press selon le calendrier de l’Arizona, dont cinq en matchs hors conférence. Les Wildcats affrontent également le n°4 Michigan State – qui a perdu son premier match à domicile contre James Madison – à Thanksgiving à Palm Springs et dans les 8 jours juste avant Noël contre le n°3 Purdue à Indianapolis, le n°24 Alabama à Phoenix. et le n°10 Florida Atlantic à Las Vegas.

Il y aura aussi un match à domicile le 9 décembre contre le Wisconsin, le début d’une autre série aller-retour.

Cela représente beaucoup de pièges potentiels pour l’Arizona, et la probabilité d’obtenir un score de 11-0 (ou même de 10-1) avant le match Pac-12 est plutôt faible. KenPom.com l’UA a-t-il été favorisé dans huit des 10 matchs hors conférence restants.

Dans cet esprit, Lloyd pourrait-il traiter cela comme n’importe quel autre jeu, compte tenu du nombre d’autres jeux similaires à venir, et ne pas accorder trop d’importance à un seul concours ?

“J’espère que vous avez deux grandes équipes qui vont se livrer une bataille épique en début de saison”, a-t-il déclaré. « Je pense que ce serait génial pour le basket-ball universitaire. Mais quoi qu’il arrive, je ne pense pas qu’il y aura de récompenses en séries éliminatoires décernées d’ici le deuxième (match) le 10 novembre. Si vous jouez bien, c’est une excellente occasion de vraiment construire votre CV. Si vous luttez, ce sera une formidable opportunité d’apprentissage pour laquelle, j’en suis sûr, vous vous améliorerez.

