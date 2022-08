À surveiller lors des élections primaires de mardi

Tous ses adversaires démocrates potentiels disent que M. Van Orden est singulièrement dangereux, mais ils adoptent des tactiques différentes. Brad Pfaff, un sénateur de l’État du Wisconsin, met l’accent sur son expérience accumulée en politique et revendique le style de centrisme de M. Kind. Sa principale rivale, Deb McGrath, ancienne officier de la CIA et capitaine de l’armée, adopte une ligne plus libérale et une position plus conflictuelle contre M. Van Orden, un ancien combattant qui, selon elle, “a prêté le même serment que moi pour protéger et défendre la Constitution”, mais s’est ensuite rendu à Washington le 6 janvier.

Celui qui remporte la primaire peut s’attendre à une ascension difficile pour garder le siège entre les mains des démocrates.

Au Minnesota, une élection spéciale pourrait réduire l’avantage démocrate à la Chambre.

La mort d’un cancer du représentant Jim Hagedorn, un républicain, en février a donné aux électeurs de son district du sud du Minnesota la possibilité de pourvoir son siège juste à temps pour les grands votes finaux dans une Chambre déjà étroitement divisée. Dans une autre année, le siège aurait pu être plus compétitif. Après tout, il était représenté par Tim Walz, aujourd’hui gouverneur démocrate du Minnesota, avant l’élection de M. Hagedorn en 2018.

Mais le district penche républicain, et Brad Finstad, un agriculteur qui a occupé un poste au ministère de l’Agriculture dans l’administration Trump, a l’avantage sur son adversaire démocrate, Jeff Ettinger. M. Ettinger, l’ancien directeur général de Hormel Foods, ne facilite pas la tâche aux républicains : il a versé 900 000 $ de son propre argent dans la course. M. Finstad, qui a remporté sa primaire de mai par seulement 427 voix, doit unir le GOP et voter dans un État où la course au poste de gouverneur n’a pas de primaire compétitive.

Actualisé 8 août 2022, 20 h 20 HE

Dans une bizarrerie étrange, les électeurs républicains du district voteront deux bulletins de vote, un pour déterminer qui siégera à la Chambre jusqu’à la fin de l’année, et un autre pour qu’une primaire choisisse le candidat du parti en novembre, lorsque le district choisira son représentant. pour le prochain Congrès.

Une victoire de Finstad aux élections spéciales réduirait la marge de contrôle des démocrates à la Chambre à seulement quatre voix. Lors du vote primaire, M. Finstad fait face à l’homme qu’il a battu de justesse en mai, Jeremy Munson. Cela soulève la possibilité intrigante que M. Finstad puisse gagner une course et en perdre une autre le même jour.