À surveiller lors des 4 élections partielles fédérales de lundi

Quatre nouveaux députés devraient être élus à la Chambre des communes lundi lors d’une poignée d’élections partielles qui, selon les observateurs politiques, pourraient révéler des divisions au sein du parti conservateur et amener un nouveau cabinet libéral prometteur dans le giron.

On s’attend à ce que les libéraux conservent des sièges à Winnipeg et à Montréal, a déclaré Philippe J. Fournier, l’analyste des sondages derrière le site Web d’agrégateur de sondages 338Canada.

Les conservateurs, quant à eux, sont sur le point de s’accrocher aux sièges ruraux de l’Ontario et du Manitoba, a-t-il dit – mais leurs marges de victoire dans les deux circonscriptions pourraient être perspicaces pour ceux qui cherchent à lire les feuilles de thé politiques.

La chose la plus proche d’un rongeur d’ongles se produira probablement à Oxford, une circonscription principalement rurale du sud de l’Ontario qui est un bastion conservateur depuis près de 20 ans.

Les luttes intestines du parti ont mené à « la campagne la plus méchante que nous ayons jamais vue dans notre circonscription », a déclaré Dave MacKenzie, qui a annoncé qu’il quittait son siège en décembre.

« Cela divise notre parti et notre communauté. »

MacKenzie a remporté l’élection fédérale de 2021 avec près de 47 % des voix, une marge de 27 points sur le candidat libéral.

Mais son approbation surprise du candidat libéral de ce concours, qu’il appelle « un gars honnête », a fait tourner les têtes – et Fournier a déclaré que cela pourrait ronger le soutien des conservateurs.

« Ce sera probablement la victoire des conservateurs, mais le fait que ce soit proche [in polls] doit effrayer certains conservateurs », a-t-il déclaré.

« Ils ne peuvent pas commencer à perdre des sièges en Ontario s’ils veulent gagner les prochaines élections générales. »

MacKenzie a déclaré qu’il croyait que le parti conservateur avait parachuté son candidat Arpan Khanna dans la circonscription sans procédure régulière.

Il a allégué que le chef conservateur Pierre Poilievre et le leader à la Chambre Andrew Scheer se sont mêlés de leur association locale en influençant le processus de nomination et en enlevant le pouvoir à la base.

Khanna a aidé la campagne de Poilievre en Ontario pendant la campagne à la direction et s’est présentée comme candidate pour Scheer dans une circonscription de Brampton en 2019.

MacKenzie a déclaré que la nomination de Khanna a conduit des personnes à annuler leur adhésion aux conservateurs et à récupérer des dons.

Il a dit que cela devrait être un signal d’alarme pour Poilievre.

« Ce n’est pas un méchant, mais il a un cancer autour de lui et il devrait se débarrasser de ce truc », a déclaré MacKenzie.

Le parti n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les conservateurs espèrent vaincre le chef du Parti populaire au Manitoba

Mais il est clair que les conservateurs préfèrent que le pays se concentre sur Portage-Lisgar, où ils cherchent à écraser la tentative du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, de rejoindre la Chambre des communes.

Bernier a déclaré qu’il voulait donner à son parti une voix plus importante et prouver que les conservateurs ne sont pas assez forts dans les «batailles culturelles» qui préoccupent les partisans. Il a fait campagne contre les politiques inclusives des transgenres et s’est engagé à rouvrir le débat sur l’avortement.

Aux dernières élections fédérales, le candidat de Bernier a obtenu près de 22 % des voix dans Portage-Lisgar. L’éminente conservatrice Candice Bergen a tout de même gagné avec plus de la moitié des voix. Elle a annoncé l’automne dernier qu’elle démissionnait.

Bien qu’il soit peu probable que Bernier soit élu, a déclaré Fournier, les conservateurs surveilleront si son parti peut ou non augmenter cette marge.

Fournier a déclaré que les récentes promesses des conservateurs de « ne jamais aller » au Forum économique mondial – une organisation internationale qui est devenue la source de théories du complot rampantes en ligne – montrent qu’ils essaient de séduire les électeurs qui ont choisi le Parti populaire du Canada la dernière fois .

Poilievre lui-même a organisé un rassemblement à Winkler il y a plusieurs semaines et a ravivé les slogans anti-Forum économique mondial, visant la participation de Bernier à cet événement lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères sous l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper.

Lori Turnbull, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université Dalhousie, a déclaré qu’elle y voyait une occasion clé pour Poilievre de montrer qu’il pouvait rallier le soutien de l’aile la plus à droite du parti.

« Cela va dynamiser les gens du parti conservateur qui ont peur de perdre des voix à droite », a-t-elle déclaré.

Lori Turnbull, professeure de sciences politiques à l’Université Dalhousie, s’exprimant à Halifax le 18 août. Turnbull a déclaré qu’elle considérait les élections partielles de lundi comme une occasion clé pour le chef conservateur Pierre Poilievre de montrer qu’il peut renforcer le soutien de l’aile la plus à droite des conservateurs. (Radio-Canada)

Cette peur est ce qui a conduit à l’éviction de l’ancien chef Erin O’Toole après les dernières élections fédérales, a soutenu Turnbull.

« Ce n’était pas seulement parce qu’il avait perdu les élections. C’était parce qu’il avait le sentiment qu’il ne faisait rien pour remédier à l’éventuelle hémorragie du côté droit, et cela n’allait pas être inversé. »

On s’attend généralement à ce que Winnipeg-Centre-Sud demeure un siège libéral après le décès du député de longue date Jim Carr en décembre dernier.

Son fils Ben Carr est susceptible de prendre le siège de son père, a déclaré Fournier.

Et une éminente initiée libérale, Anna Gainey, devrait garder Notre-Dame-de-Grâce—Westmount rouge après le départ à la retraite de l’ancien ministre Marc Garneau.

Gainey est un ancien président du parti et a été conseiller politique auprès de deux ministres de la Défense nationale et des Affaires des anciens combattants.

Cette expérience pourrait la placer dans une position de premier plan, a suggéré Turnbull.

« Elle a eu une telle notoriété dans le parti, a été présidente du parti et est une bonne amie des Trudeau. Y aura-t-il un poste au cabinet pour elle? » dit-elle.

« Je serais surpris si elle n’avait pas un rôle de leadership. »