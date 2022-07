À surveiller lors de la rencontre des premiers ministres du Canada à Victoria

Cela fait trois ans que ce qui était autrefois un incontournable du calendrier politique – le rassemblement annuel d’été des premiers ministres – s’est tenu en personne.

Alors que le Conseil de la fédération se réunit à nouveau, les premiers ministres du Canada emballent beaucoup de bagages familiers, en particulier en ce qui concerne leurs demandes au gouvernement fédéral.

Après s’être rencontrés fréquemment – ​​parfois toutes les semaines ou toutes les deux semaines – au début de la pandémie, les premiers ministres se sentent maintenant «fantômes» par le premier ministre d’Ottawa, en Colombie-Britannique, John Horgan, président et hôte du rassemblement de cette année, a déclaré à CBC Radio La maison le weekend.

On ne sait pas ce qui pourrait être livré d’ici mardi soir, car un seul côté de la table fédérale-provinciale se réunit à Victoria. Néanmoins, voici ce qui préoccupe les premiers ministres.

Soins de santé

C’était déjà la dépense la plus importante dans les budgets des premiers ministres et une priorité absolue souvent citée par les électeurs. Ensuite, le COVID-19 a exercé une pression sans précédent sur les infrastructures de santé qui, selon les défenseurs, n’étaient pas conformes au code avant même la pandémie.

“Lorsque vous regardez notre système de santé par rapport à d’autres pays comparables, il s’est détérioré en termes de qualité et de rapidité des soins sur une longue période”, a déclaré la présidente de l’Association médicale canadienne, Katharine Smart, à CBC. Le courant La semaine dernière. “Ce n’est pas seulement une question d’argent. Il s’agit de ne pas moderniser le système.”

Pourtant, ce sont les dollars dont parlaient les premiers ministres avant de se rendre à Victoria. Ils ont rappelé aux Canadiens, une fois de plus, que la part fédérale des dépenses de santé (22 %, selon leurs calculs) est loin d’être ce qu’elle était (35 %) ou devrait être (autant que les 50 % qu’elle autrefois, comme nous l’ont dit Jason Kenney de l’Alberta et Heather Stefanson du Manitoba).

Ils demandent donc à Ottawa, encore une fois, de s’asseoir et de négocier des paiements de transfert canadien en matière de santé plus importants.

REGARDER | Un financement accru des soins de santé est une demande clé des premiers ministres provinciaux :

Les soins de santé à l’ordre du jour des prochains pourparlers du premier ministre Les premiers ministres du Canada devraient se rencontrer cette semaine pour la première fois en personne depuis 2019. Les soins de santé devraient être l’un des principaux points à l’ordre du jour, les hôpitaux de certaines régions du pays étant aux prises avec d’importantes pénuries de personnel.

Ce n’est pas que le gouvernement libéral de Justin Trudeau n’est pas d’accord sur le fait qu’un financement accru des soins de santé est nécessaire, bien que les responsables contestent le calcul de 22 %, arguant que les calculs des premiers ministres ignorent leurs revenus provenant des points d’impôt fédéraux transférés aux provinces depuis 1997.

Alors que les deux parties appellent à une «conversation plus adulte» sur le financement des soins de santé au lieu d’un débat «stérile» sur les pourcentages qui ressemble maintenant à une impasse, la demande des premiers ministres l’automne dernier pour une réunion urgente des premiers ministres sur les soins de santé a été rejetée .

Pourquoi? Les élections provinciales en Ontario (ce printemps) et bientôt au Québec (cet automne), ont apparemment créé un moment politique difficile aux yeux d’Ottawa, même si l’accord d’approvisionnement et de confiance de l’hiver dernier avec le NPD fédéral a vraisemblablement donné aux libéraux de Trudeau plus d’espace pour trouver une solution sans craindre d’avoir leur propre période électorale.

En tant que président, Horgan (un néo-démocrate) ainsi que le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (un libéral) et le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe (représentant des premiers ministres plus conservateurs), ont tenté d’engager Trudeau de manière non partisane. Mais ça n’a pas marché.

“Comme disent les enfants, nous avons été fantômes par le gouvernement fédéral”, a déclaré Horgan. “Je sais que le Premier ministre s’y est engagé, mais c’est une question de timing et le tic-tac fait le tour de l’horloge, en ce qui me concerne.”

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé en mars dernier 2 milliards de dollars pour aider à combler les arriérés chirurgicaux. Mais le budget fédéral du printemps dernier n’a pas prévu d’augmentation importante, permanente et non spécifique des transferts en santé à court terme.

En mars, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, à droite, a annoncé 2 milliards de dollars pour aider les provinces à faire face aux arriérés chirurgicaux. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

À la décharge d’Ottawa, certaines provinces ont suscité le scepticisme quant au fait que des transferts fédéraux supplémentaires en matière de santé seraient utilisés aux fins prévues. Le mois dernier, le vérificateur général de l’Alberta a constaté qu’il ne pouvait pas correctement rendre compte de la façon dont les milliards de fonds COVID ont été dépensés. Le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario a rapporté l’automne dernier que le gouvernement de Doug Ford n’avait pas immédiatement dépensé les milliards transférés pour les besoins urgents de COVID. Le Nouveau-Brunswick a utilisé les transferts fédéraux COVID pour gonfler son excédent provincial.

Horgan semble comprendre que répéter une autre demande de transferts inconditionnels serait un échec.

“Il ne s’agit pas de chèques en blanc, il ne s’agit pas de sans conditions”, a-t-il déclaré. La maison. “Nous devons travailler sur ce que seront ces mécanismes de responsabilité.”

Au-delà du financement, il n’est pas clair si d’autres types d’innovations en matière de soins de santé sont à l’ordre du jour à Victoria.

Smart, par exemple, a plaidé en faveur d’une licence nationale, et non provinciale, pour les professionnels de la santé, afin d’améliorer la mobilité interprovinciale d’une main-d’œuvre désespérément en demande et de faciliter l’intensification de la prestation de soins de santé virtuels dans toutes les juridictions. Les premiers ministres comme Horgan ne sont pas enthousiastes, arguant que leurs budgets provinciaux ont financé la formation de ces professionnels et qu’ils ne peuvent pas risquer de les perdre si les obstacles à l’octroi de licences sont supprimés.

Pharmacie

Les dépenses en médicaments sur ordonnance sont une composante majeure des coûts des soins de santé, mais elles ont été séparées dans une conversation politique distincte.

Lors des dernières réunions estivales des premiers ministres, des ententes ont été conclues pour collaborer à l’achat en gros de médicaments pour réduire ces coûts. Ce travail se poursuit.

Mais plus récemment, l’assurance-médicaments est devenue un dossier fédéral, le gouvernement Trudeau ayant d’abord nommé un ancien ministre de la Santé de l’Ontario pour étudier comment un régime national d’assurance-médicaments pourrait être mis en œuvre et le NPD fédéral exigeant des progrès sérieux vers cet objectif comme condition de son soutien continu à la Chambre des communes.

Le premier ministre Justin Trudeau, à droite, a rejeté les suggestions selon lesquelles le gouvernement fédéral aurait dû augmenter plus tôt les transferts provinciaux en matière de santé, en suggérant qu’une pandémie n’est pas le bon moment pour des négociations de financement à long terme. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Si jamais un régime fédéral universel d’assurance-médicaments se concrétisait, il pourrait non seulement permettre une couverture plus égale pour les Canadiens, peu importe où ils vivent, mais aussi permettre aux provinces qui offrent déjà une grande couverture provinciale des médicaments de réaffecter cet argent à leurs soins de santé respectifs. budgets. Alors pourquoi tous les premiers ministres ne se penchent-ils pas?

Semblable à la proposition fédérale de garde d’enfants à 10 $ par jour, cela pourrait aider chaque juridiction, mais différemment, en fonction de ce qu’elle offre déjà. En raison de ces redondances potentielles, la mise en œuvre de ce qui peut sembler une idée simple devient complexe.

Obstacles au commerce interprovincial

Cette dernière fête du Canada a marqué cinq ans depuis l’entrée en vigueur de l’accord de « libre-échange » interprovincial du pays. Alors pourquoi les groupes d’affaires se plaignent-ils encore des barrières interprovinciales qui coûtent des milliards au Canada en perte de productivité et de croissance économique?

Dans son bulletin scolaire récentla Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a constaté qu’il restait beaucoup de travail, avec de nombreuses notes “F” attribuées pour un manque de progrès sur des obstacles spécifiques, comme la reconnaissance mutuelle des titres de compétences ou l’harmonisation des réglementations et des enregistrements des entreprises.

Un commerce plus libre peut aider à réduire le coût de la vie et à améliorer la vie de manière très concrète. La semaine prochaine à Victoria, j’appellerai mes collègues premiers ministres à prendre au sérieux la réduction des coûts et la création d’emplois en rendant le Canada une union économique. pic.twitter.com/FhFZEKFz38 —@jkenney

Les réunions estivales passées des premiers ministres ont comporté des annonces spécifiques qui ont fait la une des journaux, mais progressives, sur la « libération de la bière » ou la « libération des raisins » (vin), malgré une décision de la Cour suprême de 2018 qui permet aux provinces de continuer à restreindre le commerce interprovincial de l’alcool.

Certains premiers ministres ont beaucoup libéralisé, et d’autres pourraient être disposés à libéraliser davantage, mais il n’y a jamais eu d’unanimité autour de la table, en particulier parmi les premiers ministres qui représentent des communautés nordiques éloignées avec des taux élevés de problèmes sociaux et de santé liés à l’alcool.

Souveraineté, partie 1 : immigration

Lors d’une mêlée avec des journalistes la semaine dernière, Scott Moe a ouvertement réfléchi à la nécessité pour la Saskatchewan d'”utiliser toute l’autonomie dont nous disposons” et de suivre l’exemple du Québec en cherchant à obtenir plus de pouvoirs pour réglementer l’immigration. Moe a soutenu qu’il avait besoin de plus de nouveaux arrivants pour poursuivre le programme de croissance économique qu’il souhaite pour sa province dans ce marché du travail restreint.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a exprimé son intérêt à permettre aux provinces de faire davantage pour réglementer l’immigration. (Kirk Fraser/CBC)

À la fin de la semaine, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, parlait également de «pénuries de main-d’œuvre historiques», son ministre du Travail affirmant que des milliers d’emplois n’étaient pas pourvus et qu’il était urgent pour le milieu des affaires d’ajouter plus de travailleurs qualifiés en particulier. Les allocations fédérales à l’immigration sont insuffisantes, soutient l’Ontario, il doit donc être libre de faire quelque chose à ce sujet.

Le premier ministre du Québec, François Legault, pourrait-il offrir des conseils à Victoria pour rechercher plus d’indépendance? Peut-être, mais le gouvernement fédéral peut être réticent à l’autoriser. Des politiques d’immigration moins restrictives pourraient exacerber les inégalités : il pourrait être difficile pour les régions moins populaires d’attirer des travailleurs qualifiés et des investisseurs si les provinces plus riches ouvrent leurs portes.

Souveraineté, partie 2 : énergie

Moe a également déclaré aux journalistes qu’il souhaitait se concentrer sur la sécurité énergétique cette semaine.

La guerre en Ukraine a perturbé les marchés mondiaux et créé une nouvelle demande non seulement pour les exportations canadiennes de pétrole et de gaz, mais aussi pour l’uranium et d’autres minéraux essentiels.

Encadrer cette opportunité économique en termes de « sécurité énergétique » va également à l’encontre de l’objectif du gouvernement fédéral en matière de changement climatique de sevrer progressivement le Canada de sa dépendance aux exportations de combustibles fossiles et de respecter ses engagements internationaux de réduction des émissions de carbone.

Le gouvernement albertain a publié un communiqué de presse Jeudi, vantant la façon dont les neuf provinces ont signé en tant qu’intervenants dans la prochaine affaire de la Cour suprême sur la constitutionnalité de C-69, que le gouvernement de Jason Kenney a surnommé la « loi contre les pipelines » pour ce qu’il dit être des changements au processus fédéral d’évaluation d’impact qui menacent l’avenir de l’économie albertaine.

Tout comme la récente contestation provinciale de la taxe fédérale sur le carbone, la Cour d’appel de l’Alberta a déclaré C-69 inconstitutionnel, mais les experts juridiques ne sont pas sûrs que la Cour suprême sera d’accord. En attendant, ce dernier combat juridique semble avoir uni les premiers ministres sur la nécessité de repousser.

Nouveaux visages, canards boiteux et titulaires puissants

Les pourparlers de cette année mettront en vedette de nouveaux visages, comme Tim Houston de la Nouvelle-Écosse et Stefanson du Manitoba. La première fête son premier anniversaire au pouvoir, et la seconde saura l’année prochaine si les électeurs veulent garder son parti au pouvoir.

Doug Ford pourrait revenir à la table avec une certaine fanfaronnade après avoir remporté une autre majorité en Ontario le mois dernier. Legault, qui a posé avec Ford pour les caméras dimanche soir, se dirige vers une réélection potentiellement encore plus retentissante cet automne.

Cette semaine sera un chant du cygne non seulement pour le président Horgan, qui a annoncé qu’il ne se représentera pas, mais aussi pour son collègue boiteux, le premier ministre Kenney, dont le parti lui a montré la porte en mai.

Après une période de visuels de costumes uniquement, la séance photo annuelle des premiers ministres inclura à nouveau quelques femmes : non seulement Stefanson, mais Caroline Cochrane des Territoires du Nord-Ouest.

Les pourparlers commencent lundi matin comme ils l’ont fait par le passé – en entendant des représentants des organisations autochtones nationales du Canada.

L’Assemblée des Premières Nations sera représentée par son chef régional de la Colombie-Britannique, Terry Teegee, tandis qu’Elmer St. Pierre, chef national du Congrès des peuples autochtones, sera également présent. Inuit Tapiriit Kanatami ne sera pas présent cette année, mais la présidente du Ralliement national des Métis Cassidy Caron sera présente, ainsi qu’une représentante régionale de l’Association des femmes autochtones du Canada.