À surveiller lors de la COP27 la semaine prochaine

BERLIN –

Lorsque des dirigeants mondiaux, des diplomates, des militants et des scientifiques se rendront à Charm el-Cheikh en Égypte la semaine prochaine pour des pourparlers sur la lutte contre le changement climatique, ne vous attendez pas à ce qu’ils séparent la mer Rouge ou d’autres miracles qui feraient d’énormes progrès dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Chaque année, il y a de grands espoirs pour le rassemblement de deux semaines des Nations Unies sur le climat et, presque inévitablement, une déception lorsqu’il ne livre pas un autre pacte historique comme celui conclu en 2015 à Paris.

Mais c’étaient des jours différents, marqués par un esprit de coopération entre les deux plus grands pollueurs du monde – les États-Unis et la Chine – ainsi que par une prise de conscience mondiale que l’échec à parvenir à un accord mettrait l’humanité sur une voie choisie par elle-même vers l’oubli. .

En novembre, les tuiles géopolitiques ont changé : une guerre dévastatrice en Ukraine, la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires et l’inimitié croissante entre l’Occident d’une part et la Russie et la Chine d’autre part créent des conditions difficiles lors d’un rassemblement qui nécessite coopération et consensus.

“Il y a beaucoup d’attentes hautes et basses autour de cette COP égyptienne, beaucoup de mélange d’ambition et de fatalisme”, a déclaré Avinash Persaud, envoyé spécial du Premier ministre de la Barbade.

Voici ce qu’il faut surveiller lors de la 27e Conférence des Parties, ou COP27, du 6 au 18 novembre et pourquoi cela pourrait encore être un succès.

AVERTISSEMENTS SCIENTIFIQUES

Les scientifiques sont plus préoccupés par le réchauffement climatique qu’il y a trois décennies, lorsque les gouvernements se sont réunis pour la première fois pour discuter du problème, car le rythme du réchauffement au cours de la dernière décennie est 33 % plus rapide que dans les années 1990.

Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, tandis que les impacts tangibles du changement climatique se font déjà sentir dans le monde entier.

Mais il y a des progrès. Avant Paris, le monde se dirigeait vers 4,5 degrés Celsius (8,1 Fahrenheit) de réchauffement d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle.

Selon les récentes prévisions, cette température est descendue à 2,6 degrés Celsius (4,7 Fahrenheit), grâce aux mesures prises ou aux engagements fermes que les gouvernements ont déjà pris. C’est bien au-dessus de la limite de 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) convenue par les pays il y a sept ans, cependant, et le temps pour maintenir cet objectif s’épuise rapidement.

Les chercheurs affirment que le monde s’est déjà réchauffé de 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) et que le plafonnement des températures à 1,5 degrés Celsius nécessiterait une baisse des émissions de 43 % d’ici la fin de la décennie, un objectif très ambitieux. Pour atteindre l’objectif moins ambitieux de 2 degrés Celsius (3,6 Fahrenheit), les émissions doivent chuter de 27 %.

“Le 1,5 degré est en soins intensifs et les machines tremblent. Donc, c’est en grand danger. Mais c’est toujours possible”, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. “Mon objectif en Égypte est de s’assurer que nous rassemblons suffisamment de volonté politique pour faire avancer vraiment cette possibilité, pour faire fonctionner les machines… Nous nous rapprochons de moments où des points de basculement pourraient, à un certain moment, faire en sorte qu’il soit irréversiblement impossible à réaliser. Évitons-le à tout prix.

BROUILLARD D’ÉNERGIE

Les prix du pétrole, du charbon et du gaz naturel ont bondi depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Certains pays ont réagi en essayant d’exploiter de nouvelles sources de combustibles fossiles.

Cela a soulevé des inquiétudes quant au fait que les gouvernements reviennent sur leurs engagements de réduction des émissions, y compris l’accord conclu lors des pourparlers sur le climat de l’année dernière pour “réduire progressivement” l’utilisation du charbon et réduire fortement la quantité de méthane – un puissant gaz à effet de serre – libéré dans l’atmosphère. .

Dans le même temps, la hausse des prix des combustibles fossiles a rendu les énergies renouvelables plus compétitives. La construction de centrales solaires et éoliennes reste cependant plus coûteuse pour les pays en développement. Pour les aider à réduire rapidement leurs émissions, les pays riches négocient des projets d’aide connus sous le nom de “partenariats énergétiques pour une transition juste”, ou JET-P, avec plusieurs grandes économies émergentes, dont l’Indonésie et l’Inde, qui pourraient être finalisés pendant ou peu après la COP27.

FINANCEMENT CLIMAT

L’un des principaux points de friction des négociations passées concernait le soutien financier que les pays pauvres reçoivent des pays riches pour faire face au changement climatique.

Une date limite pour fournir 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 n’a pas été respectée et ne semble désormais être atteinte que l’année prochaine. Les futurs besoins de financement se chiffreront probablement en milliers de milliards, et non en milliards, a déclaré Mohamed Nasr, le négociateur en chef de l’Égypte.

“Le déficit de financement est énorme”, a-t-il déclaré, notant que la moitié de la population africaine n’a pas encore accès à l’électricité, et encore moins à l’énergie propre.

Les pays développés, y compris les États-Unis, n’ont pas encore tenu leur promesse de doubler le montant qu’ils fournissent pour l’adaptation et de ne faire que la moitié du financement global.

Les discussions sur le financement climatique incluent également la question très controversée de l’indemnisation des pays pour le préjudice irréparable qu’ils ont subi en raison du réchauffement climatique. Les grands pollueurs se sont fortement opposés aux demandes de paiements pour «pertes et dommages» dans le passé, mais les observateurs disent qu’ils ont vu un assouplissement des positions récemment, y compris de la part des États-Unis.

“Je pense que les gens ne s’attendent pas à des miracles en termes d’apparition miraculeuse d’un énorme fonds, mais ils s’attendent à une voie crédible et significative”, a déclaré Inger Andersen, responsable du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Cela donnerait aux pays qui ont très peu fait pour provoquer la crise climatique mais qui sont en première ligne pour y faire face “quelque chose auquel s’accrocher”, a-t-elle déclaré.

VOIX ACTIVISTES

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg ne viendra pas au rassemblement de cette année et a récemment qualifié le processus de l’ONU d'”arnaque”.

D’autres militants ont également exprimé leur frustration face à la lenteur des négociations, compte tenu de l’ampleur de la menace posée par le changement climatique. Mais Harjeet Singh du Climate Action Network International a déclaré qu’il n’y a pas d’autre espace où tous les pays sont égaux.

“Tuvalu est théoriquement aussi puissant que les États-Unis et le Malawi aussi puissant que l’Union européenne”, a-t-il déclaré à propos des pourparlers. “Pour nous, en tant que société civile, c’est aussi un endroit pour interpeller ces pays, pour appeler leur bluff, pour braquer les projecteurs sur ces pollueurs et faire entendre notre voix.”

La spécialiste des sciences sociales de l’Université du Maryland, Dana Fisher, qui étudie le mouvement écologiste, a déclaré qu’étant donné le gouvernement autoritaire égyptien et l’escalade des tactiques en face par des manifestants frustrés, en particulier des jeunes, elle ne serait pas surprise s’il y avait des affrontements.

“Il y aura une avant-garde parmi eux qui seront prêts à enfreindre la loi et à s’engager probablement dans ce qui commencera probablement par la désobéissance civile, la désobéissance civile pacifique”, a déclaré Fisher. “Et ils vont probablement se faire tabasser. Et ça va être très bon pour mobiliser des sympathisants.”

L’Egypte a insisté sur le fait que les militants auront “pleine possibilité de participation, d’activisme, de manifestation, d’expression de cette opinion”.

OEIL SUR L’AFRIQUE

Le rassemblement en Égypte sera la première fois depuis 2016 que des pourparlers sur le climat de l’ONU ont lieu en Afrique. Les experts disent qu’il est important que le continent reçoive plus d’attention, étant donné à quel point il est fortement affecté par la hausse des températures.

“Si nous regardons les 50 pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et qui ont le moins de résilience, ce sont des pays à faible revenu et la plupart d’entre eux se trouvent en Afrique”, a déclaré Preety Bhandari du World Resources Institute. “Il est donc fortuit que nous ayons cette COP particulière en Afrique pour mettre en évidence ce que les pays vulnérables demandent au régime climatique.”

Les militants affirment que la reconnaissance des défis auxquels l’Afrique est confrontée et la priorisation des besoins des pays vulnérables sont essentielles pour un résultat positif cette année.