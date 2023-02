À surveiller en Caroline du Sud-UConn, Villanova-Creighton, plus sur FOX

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Février est arrivé, et avec seulement cinq semaines avant le dimanche de sélection, chaque week-end devient plus critique pour les prétendants au tournoi NCAA.

Il y a une liste complète d’action sur le bois dur ce week-end, avec cinq matchs diffusés sur FOX. Cela comprend un match revanche du championnat national de basket-ball féminin alors que le n ° 1 de la Caroline du Sud affrontera le n ° 5 UConn dimanche à midi HE à Hartford, Connecticut.

Voici un aperçu de l’ardoise du week-end et de ce qu’il faut surveiller dans chaque match.

État du Michigan vs. Rutgers (Madison Square Garden), Samedi, 12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

L’arène la plus célèbre du monde vibrera pour le match annuel du Super Saturday du Big Ten entre les Spartans de Tom Izzo et les Scarlet Knights de Steve Pikiell. Lorsque ces deux équipes se sont rencontrées il y a 15 jours, Rutgers est entré à East Lansing après avoir remporté sept de ses huit derniers matchs, mais les Spartans ont pris le meilleur d’eux dans une victoire 70-57. AJ Hoggard est allé chercher 16 points et sept passes décisives, l’un des cinq joueurs de l’État du Michigan à deux chiffres.

La question dans le match revanche est simple : les Spartans trouveront-ils deux fois l’équilibre offensif face aux Scarlet Knights ? Rutgers a une fiche de 15-1 lorsqu’il maintient ses adversaires à 65 points ou moins et 7-0 dans les compétitions Big Ten. Les Scarlet Knights sont l’une des meilleures équipes défensives du pays, se classant au deuxième rang de l’efficacité ajustée de KenPom à cette fin.

Le grand homme de Rutgers, Clifford Omoruyi, devrait avoir un avantage en bas. Il est allé chercher 12 points et 12 rebonds lors de la première rencontre avec les Spartiates, qui ont eu beaucoup de mal à garder l’intérieur. Le tireur d’élite Cam Spencer pourrait être un facteur X dans ce match. Lorsque le transfert d’impact marque au moins 14 points, Rutgers est 11-1.

Pour que les Spartans gagnent, Hoggard et Tyson Walker doivent dicter le jeu sur Paul Mulcahy et Caleb McConnell.

AJ Hoggard de l’État du Michigan frappe un 3 points contre Rutgers AJ Hoggard de l’État du Michigan a couronné une série de huit points avec un 3 points contre Rutgers.

Illinois à Iowa, Samedi, 14 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports

Les Illini sont-ils la deuxième meilleure équipe du Big Ten? C’est comme ça en ce moment, mais il y a des jours qui vous font penser que ce n’est pas le cas. Ces dernières semaines, l’équipe de Brad Underwood a semblé comprendre les choses. Aller 7-1 sur une séquence de huit matchs dans cette conférence n’est certainement pas facile, et à l’exception d’une soirée contre l’Indiana, l’Illinois ressemble plus à l’équipe qui a battu UCLA et le Texas lors de sa saison hors conférence.

Les Illini font face à une tâche ardue samedi après-midi contre une équipe de l’Iowa qui a remporté des matchs consécutifs contre Rutgers et Northwestern par 27 points combinés. La bataille d’entraîneurs entre Fran McCaffery et Underwood, deux des personnalités les plus fougueuses du sport, sera amusante à vivre.

Comment l’Illinois défendra-t-il la star de l’Iowa Kris Murray ? Le junior de 6 pieds 8 pouces est deuxième du Big Ten en termes de pointage, avec une moyenne de 20,6 points par match pour aller avec 8,6 rebonds. Quant à l’Illini, le transfert de Baylor, Matthew Mayer, a été une énorme raison du récent succès de l’équipe. Au cours des six derniers matchs, le senior a récolté en moyenne plus de 15 points par match. Les Hawkeyes devront également trouver un moyen d’empêcher Terrence Shannon Jr. de trouver des regards faciles.

Le match à surveiller sera l’offensive de l’Iowa, qui se classe au sixième rang de l’efficacité offensive ajustée de KenPom, contre une défense parmi les 15 meilleures de l’Illinois.

Les Hawkeyes sont actuellement sur la 8 ligne dans les dernières projections du tournoi NCAA du prévisionniste de FOX Sports Mike DeCourcy, tandis que l’Illinois est une tête de série 5. Il s’agit d’une opportunité du Quadrant 1 pour chaque équipe.

Matthew Mayer a marqué un sommet en carrière de 26 points lors d’une victoire contre le Wisconsin L’attaquant de l’Illinois Matthew Mayer a marqué un sommet en carrière de 26 points, menant l’Illini à une victoire sur le Wisconsin.

St. John’s au n ° 16 Xavier, Samedi, 17 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

Les Mousquetaires ont en tête une course au titre de la saison régulière de Big East. À 10-2 et à égalité avec Marquette en première place – mais possédant ce bris d’égalité sur les Golden Eagles – le reste du chemin consiste à s’occuper des affaires. Cela comprend le dépassement d’une équipe de St. John’s qui a été une grande déception cette saison.

Xavier vient de remporter une victoire de 85-83 en prolongation contre Providence dans laquelle Jack Nunge, Colby Jones et Souley Boum ont tous marqué 20 points ou plus. Boum est l’un des favoris du Big East Player of the Year. Il a marqué 20 points ou plus à 10 reprises et vient de remporter neuf passes décisives dans la victoire spectaculaire sur les Friars.

Alors que Xavier est sans Zach Freemantle (pied gauche) ce mois-ci, les Mousquetaires ont une fiche de 12-1 à domicile et ont battu St. John’s lors de la première rencontre cette saison, 84-79.

Les Red Storm ont une fiche de 1-5 sur la route cette année et viennent de subir une défaite de 84-72 contre Seton Hall dans laquelle ils détenaient une avance de 13 points. Le seul point positif de l’équipe est Joel Soriano, qui mène le pays avec 18 doubles-doubles. Si le Red Storm va avoir une chance dans ce match, Soriano doit mettre Nunge dans le pétrin, ce qui en retour pourrait donner des problèmes à Xavier en zone avant.

Les Mousquetaires mènent le Big East en marquant, avec une moyenne de plus de 83 points par match. Pendant ce temps, St. John’s est huitième de la ligue pour les marqueurs défensifs, accordant plus de 73 points par match. Si vous aimez regarder l’attaque et le rythme élevé, ce sera un thème.

No. 16 Xavier Musketeers contre No. 17 Providence Faits saillants Jack Nunge a récolté 23 points, tandis que Colby Jones et Souley Boum ont ajouté 20 points dans la victoire de Xavier sur Providence.

Villanova à Creighton, Samedi, 19 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports

Un match revanche du championnat Big East de la saison dernière devrait occuper le devant de la scène samedi soir, mais les circonstances de chaque programme ne pourraient pas être plus éloignées. Les Bluejays ont remporté cinq matchs de suite et ont une fiche de 8-3 dans le Big East. Les Wildcats ont connu une saison décevante, avec une fiche de 10-12 au total et de 4-7 en conférence, car la vie sans Jay Wright n’a pas été tendre avec eux.

Justin Moore est revenu de sa blessure à Achille et ajoute certainement quelque chose pour Villanova, mais les Cats ont eu du mal à fermer les matchs, comme on l’a vu lors de la défaite 73-64 de mercredi à Marquette.

Creighton, en revanche, pourrait être un cheval noir du Final Four. Lorsque les Jays en ont perdu six de suite, il était facile d’abandonner cette idée. Mais avec Ryan Kalkbrenner de 7 pieds en bonne santé et de retour en action, Creighton a une fiche de 14-5 cette année. Les Jays ont remporté chacun des cinq derniers matchs par une moyenne de 16 points. L’ensemble de leur cinq de départ a marqué à deux chiffres au cours des trois derniers matchs, et Baylor Scheierman compte jusqu’à dix doubles doubles par an.

L’équipe de Greg McDermott a également pris grand soin du basket. Ryan Nembhard est troisième dans le Big East avec un ratio de 2,7 passes décisives sur rotation, et son coéquipier en zone arrière, Trey Alexander, n’a pas retourné le ballon une seule fois au cours de la séquence de victoires de l’équipe.

Le problème avec Villanova a été des revirements et des difficultés inhabituels dans la dernière partie des matchs. Quand vous passez de Ryan Arcidiacono à Jalen Brunson en passant par Collin Gillespie pour en quelque sorte reconstituer le rôle de meneur de jeu, c’est une baisse importante, et cela fait mal aux Wildcats cette année. Cela s’ajoute à la perte de l’un des meilleurs constructeurs de programmes de tous les temps et d’un Hall of Famer à Wright.

Trey Alexander de Creighton a frappé un 3 points au buzzer Trey Alexander de Creighton a frappé un 3 points au buzzer pour prolonger l’avance des Bluejays à la mi-temps sur Butler.

Cerceaux féminins: n ° 1 de la Caroline du Sud au n ° 5 UConn, dimanche, 12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

Les Gamecocks ont encore une fois clairement été la meilleure équipe du pays, remportant 28 matchs consécutifs depuis la saison dernière. L’équipe de Dawn Staley est dirigée par la joueuse nationale AP de l’année Aliyah Boston.

Pendant ce temps, les Huskies ont une fiche de 21-2 cette saison et ont réussi à contourner une multitude de blessures et une absence de Geno Auriemma pendant un certain temps. Alors que nous savions que Paige Bueckers et Ice Brady rateraient toute la saison, les revers d’Azzi Fudd (genou) et Caroline Ducharme (commotion cérébrale) ont fait que les Huskies ont cinq joueurs en moyenne 32 minutes ou plus par match.

Dimanche apporte un grand test pour Aaliyah Edwards et Dorka Juhasz car les Gamecocks sont l’équipe intérieure la plus dominante du pays. Le groupe de Staley surpasse ses adversaires dans la peinture par une moyenne de 25 points par match et les Gamecocks mènent la nation avec près de 10 blocs par match.

La garde senior Zia Cooke a encore une fois été excellente, menant la zone arrière de la Caroline du Sud et totalisant en moyenne 15,1 points par match. Au-delà de Boston, la junior de 6 pieds 7 pouces Kamilla Cardoso affiche 9,5 points et 8,1 planches par match. La profondeur est une force pour l’équipe de Staley, avec huit joueurs supplémentaires totalisant en moyenne entre quatre et sept points par match.

Pour que le Connecticut réussisse la surprise, Lou Lopez Senechal et Aubrey Griffin devront faire des tirs sur les plats du leader national des passes décisives, Nika Muhl (8,8 par match). Le XL Center est complet et ce sera un whiteout à Hartford, offrant l’une des meilleures ambiances que vous verrez dans les cerceaux masculins ou féminins toute la saison.

Staley et Auriemma sont les visages du sport sur la touche et leur attribuent le mérite de s’être arrangés pour jouer l’un contre l’autre année après année.

Jean Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter à @John_Fanta .

