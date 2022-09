À surveiller ce week-end : Hush Hush de Juhi Chawla à Babli Bouncer de Tamannah Bhatia ; nouveaux films et séries Web à venir à ne pas manquer [Watch Video]

À regarder ce week-end : La semaine à venir propose un large éventail d’émissions Web et de films, afin que vous puissiez profiter de votre week-end en regardant ces nouvelles versions. Il est temps pour nous de mettre à jour avec le nouveau contenu qui sera publié ce week-end. La célèbre actrice de Bollywood des années 90, Juhi Chawla, fera ses débuts OTT avec le thriller policier original d’Amazon Prime Video “Hush Hush”, basé sur un mystère de meurtre. Tamannaah Bhatia est également prête pour son prochain film Babli Bouncer, qui sera disponible sur Disney + Hotstar. Ensuite, nous avons la très attendue et populaire série ‘Jamtara’ qui est de retour avec la deuxième saison qui sera diffusée sur Netflix ce week-end. Jetons un coup d’œil à certaines séries Web et films à venir qui sortiront ce week-end. Regardez la vidéo pour en savoir plus.