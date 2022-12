A Space Odyssey’ et Stanley Kubrick sont d’accord

La bande-annonce de Barbie de Greta Gerwig est sortie vendredi avec Margot Robbie dans le rôle d’une poupée qui divise, qui a été lancée pour la première fois en 1959 dans un film satirique réalisé par Gerwig. Pendant ce temps, le public a estimé que le teaser était inspiré par l’un des films emblématiques de tous les temps, car la scène d’ouverture ressemblait assez à «2001: A Space Odyssey» de Stanley Kubrick. Même le réalisateur américain a fondé cette affirmation et a déclaré: «Même Barbie est un fan de Kubrick…” Il a re-tweeté la vidéo de Warner Bros et a écrit : “Ils disent que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie !”

La scène de Barbie semblait se dérouler dans le décor rocheux et préhistorique de la séquence d’ouverture du film de science-fiction de 1968. Commençant par la narration de l’actrice britannique Helen Mirren, le clip d’une minute montrait des jeunes filles jouant avec leurs poupées. «Depuis la nuit des temps, depuis que la première petite fille a existé, il y a eu… des poupées», raconte la narration avant que «Also Sprach Zarathustra» de Richard Strauss ne démarre comme en 2001: L’Odyssée de l’espace. La voix a ensuite continué à expliquer: “Mais les poupées étaient toujours et pour toujours des bébés poupées jusqu’à …” Puis rétro-éclairé et dominant tout comme le monolithe du classique de Kubrick, est apparu Robbie (en tant que Barbie) avec un sourire plastique, basculant ses lunettes pour un clin d’œil .

Les petites filles, qui se tenaient à côté de la Barbie avec admiration, jettent et brisent plus tard leurs poupées, tout comme les singes ont détruit les os autour d’eux. Le thème emblématique de la discothèque Space Odyssey change alors brusquement avec le logo Barbie brillant juste avant que les téléspectateurs ne soient transportés dans le monde rose fluo de Barbie et de ses amis. Le clip présentait également des images éphémères d’autres poupées interprétées par Ryan Gosling, Simu Liu et Issa Rae.

Twitterati a rapidement commencé à comparer les plans panoramiques du teaser de Barbie à 2001 : l’Odyssée de l’espace. Un utilisateur a même partagé les plans côte à côte des deux films pour donner une similitude claire entre eux. Certains utilisateurs ont déclaré qu’ils avaient adoré l’hommage de Barbie au film précédent, l’un d’entre eux ayant déclaré : “C’est un hommage et c’est intelligent et drôle”, tandis qu’un autre a déclaré : “J’adore le fait qu’ils aient fait référence à 2001 : une odyssée de l’espace pour un film de barbie. Quelque chose à quoi je ne m’attendais pas. »

Oh, je vais aller de l’avant et dire que tu y penses trop fort. Ce n’est pas si profond. C’est un hommage et c’est intelligent et drôle. Tout va bien – Paul Willard (@ paulwillard81) 17 décembre 2022

J’admire copier des photos, mais prendre littéralement exactement la même photo et ajouter une légère nuance de couleur n’a tout simplement pas de sens pour Barbie – Luke, (@lukerigs91) 17 décembre 2022

L’autre partie du public n’était pas entièrement satisfaite du fait que Barbie soit un clin d’œil à 2001 : A Space Odyssey en tant qu’utilisateur a commenté : « J’admire copier des photos, mais prendre littéralement exactement la même photo et ajouter une légère nuance de couleur ne fait tout simplement pas sens pour Barbie. Le film “Barbie” réalisé par Gerwig et co-écrit par son partenaire de longue date Noah Baumbach sortira en salles en juillet 2023.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici