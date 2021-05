A souffert mentalement après avoir été exclu de l’équipe olympique, déclare Chinki Yadav

La tireuse au pistolet Chinki Yadav a dû endurer une agonie mentale après avoir été exclue de l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo alors qu’elle avait remporté une place de quota en 2019.

«Il est difficile d’expliquer la souffrance mentale que j’ai subie en étant exclu de l’équipe pour les Jeux olympiques. Ma médaille d’or lors de la Coupe du monde de New Delhi en mars [2021] a été négligé. Mais le soutien des parents m’a aidé à sortir de la dépression », a déclaré Chinki à IANS de Bhopal.

Le mois dernier, la National Rifle Association of India (NRAI) a exclu le tireur au pistolet de l’équipe à destination de Tokyo et a cédé sa place au tireur à la carabine Anjum Moudgil puisque le quota est pour le pays et non pour le tireur individuel.

NRAI n’a pas considéré Chinki parmi les deux meilleurs tireurs de l’épreuve de pistolet de 25 mètres et a choisi Manu Baker et Rahi Sarnobat avant elle.

Un pays ne peut aligner que deux tireurs dans une discipline.

Moudgil concourra au 50m féminin 3 positions.

Chinki a déclaré qu’elle ne débattre pas de la politique de NRAI, mais estime qu’il aurait dû y avoir de la place pour les performances actuelles.

«J’étais ravi de concourir au Japon après avoir remporté une place olympique aux Championnats asiatiques de tir 2019 à Doha. Mais 17 mois plus tard, mon enthousiasme s’est éteint lorsque j’ai été exclu de l’équipe des Jeux Olympiques de Tokyo. J’aurais dû me dire plus tôt que je ne suis pas éligible pour participer aux Jeux olympiques », a-t-elle déclaré.

Chinki, qui semble avoir surmonté sa déception, a déclaré qu’elle pouvait faire taire ses critiques avec des performances régulières dans les compétitions nationales et internationales à l’avenir.

«Le travail acharné est la seule issue», dit-elle.

«Malgré le verrouillage à Bhopal, les tireurs d’élite ont été autorisés à s’entraîner dans les champs de tir locaux. Je suis aussi de retour à l’entraînement et je travaille dur », a ajouté le tireur international.

