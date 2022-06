À Sloviansk, les habitants ressentent des loyautés partagées envers l’Ukraine et la Russie

Nina Starushenko, 72 ans, nettoie les débris devant son immeuble dans la ville de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine, le 13 juin. Le bâtiment a été endommagé lors d’une frappe russe le 31 mai. (Heidi Levine pour le Washington Post)

SLOVIANSK, Ukraine – Elena Valentivna se tenait dans un tas de débris, examinant ce qui restait du modeste salon de son parent âgé. Quelques heures plus tôt, des tirs d’artillerie russe avaient frappé cet immeuble, faisant exploser Inna Fjodorovna dans son fauteuil alors qu’elle regardait la télévision. Maintenant, la télé était à l’envers. La fenêtre avait disparu. Le sang s’est accumulé sur le sol.

Valentivna a trié les affaires de la femme de 78 ans pour trouver une photo à placer sur sa tombe, enjambant avec précaution du verre brisé, des morceaux d’os et une paire de lunettes en plastique soigneusement pliées ensanglantées.

« Nous ne sommes rien pour personne », a-t-elle déclaré.

Seuls neuf résidents de cet immeuble de 120 appartements en grande partie détruit sont restés sur place depuis qu’il a été frappé par les forces russes le 31 mai, lors d’une attaque qui, selon des voisins, visait probablement les troupes ukrainiennes dormant dans l’école voisine, qui a également été touchée.

La plupart des civils ont fui alors que les forces russes se rapprochent de cette ville stratégique de l’est de l’Ukraine. Beaucoup craignaient les frappes d’artillerie sur leurs maisons et le genre d’occupation brutale que les Russes ont imposée dans d’autres endroits.

Mais cet immeuble détruit illustre les choix compliqués auxquels sont confrontés les habitants d’un lieu qui entretient des liens historiques, culturels et familiaux profonds avec l’Ukraine et la Russie. Ceux qui sont partis ont couru dans des directions opposées : certains au sud ou à l’est vers les territoires séparatistes tenus par la Russie, d’autres à l’ouest vers des zones plus sûres de l’Ukraine.

Ceux qui restent ressentent les mêmes poussées et tractions magnétiques.

Certains soutiennent farouchement l’Ukraine et sont dégoûtés par la fausse propagande de la Russie selon laquelle Moscou « libère » l’Ukraine d’un gouvernement nazi tyrannique.

D’autres ressentent l’attraction de l’histoire et sympathisent avec la Russie. Malgré toute la misère et la mort causées par les forces russes en près de quatre mois de guerre, y compris dans leur propre immeuble, ils se sentent toujours plus liés à la Russie qu’au gouvernement de la lointaine capitale ukrainienne, Kyiv.

Certains sont tout simplement trop pauvres ou traumatisés pour partir. Ils se sont décrits comme « au-delà de la peur », alors même que les forces russes progressaient régulièrement vers Sloviansk, dans une guerre d’artillerie acharnée visant à prendre le contrôle des villes et villages en les détruisant.

Les loyautés concurrentes pèsent lourdement dans l’air ici, comme l’a reconnu Valentivna au milieu de l’épave de l’explosion mortelle.

Née en Russie au début des années 1960, elle a déménagé en Ukraine en 1974 et a trouvé du travail comme enseignante. Elle a dit qu’elle est fidèle à une Ukraine indépendante ; son fils combat dans son armée sur les lignes de front.

« C’est ma région d’origine, mais mon cœur a une place en Russie. Est-ce que quelqu’un peut comprendre ça ? dit-elle. « Je me sens mal pour ces garçons et ces garçons. »

Dans le couloir, un jeune soldat ukrainien en treillis militaire réparait la porte d’un voisin. Il a entendu Valentivna et a fait irruption dans l’appartement en colère.

« Tu as pitié d’eux ? » il cria. « Les ‘enfants’ dont vous parlez sont venus ici pour nous tuer ! Pour qui as-tu pitié ?

« Je suis russe, regarde-moi ! » elle a crié.

« Eh bien, Dieu merci, vous n’avez pas d’arme à feu », a-t-il crié en retour.

C’était trop. Le sang, le verre, la mort – la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Maintenant, un étranger lui criait dessus pour ce qu’elle sentait qu’elle ne pouvait pas contrôler.

« Ne vous recroquevillez pas dans des maisons civiles pour qu’ils nous tuent ! Allez sur le terrain et combattez ! lui cria-t-elle.

Elle fouilla dans son sac à main pour trouver un sédatif, puis l’avala. « Je suis russe, mais je suis pour l’Ukraine », dit-elle doucement, puis elle s’appuya contre le mur et posa sa main sur son visage.

Deux semaines plus tard, des débris ont été empilés en tas à l’extérieur du bâtiment. Des enchevêtrements de fils électriques pendaient aux murs.

Olena Voytenko et Nina Starushenko, qui vivent en face l’une de l’autre, en avaient marre du désordre.

Ils ont enfilé leurs gants de jardinage et se sont mis au travail – pelletant les restes des appartements de leurs voisins sur un drap blanc, puis les éloignant du bâtiment.

Voytenko, 59 ans, a levé les yeux vers le vaste immeuble en ciment, pointant du doigt les fenêtres des moins fortunés : la vieille femme décédée après avoir été tirée des décombres ; l’homme qui a brûlé vif au cinquième étage; un autre dont le sang tache encore les sols et les murs.

Nettoyer, dit-elle, c’est ainsi que les vivants font face.

Starushenko monta les escaliers. La plupart des appartements étaient abandonnés, certains avec leurs portes ouvertes, d’autres condamnés. Elle pointa Apt. 73, où trois jeunes soldats avaient dormi la nuit de la grève, louant l’espace pour faire une pause dans les combats. L’un d’eux a été tué et son sang couvrait encore le parquet.

Puis elle regarda Apt. 74, où la porte était fermée. « Il a déménagé au début de la guerre », dit-elle avec un haussement d’épaules. « Les gens qui avaient de l’argent ont déménagé. Même les gens qui sont pro-ukrainiens et ont essayé de se présenter comme des patriotes se sont éloignés.

Starushenko a pointé la porte fermée d’Apt. 76, également maintenant abandonné. « C’était une séparatiste », a déclaré Starushenko. « C’était de notoriété publique. Les gens ont parlé. Puis Apt. 77 : « La famille de cette femme l’a déplacée du côté russe. »

La femme âgée décédée vivait à Apt. 78. « Olena l’a traînée dehors », a-t-elle dit. « Son mari a dit qu’il avait même vu l’os. »

Au dernier étage, la puanteur du feu flottait encore dans l’air. Une carcasse de pigeon brûlée gisait sur le sol du couloir.

Il se trouve que Starushenko a dormi chez sa fille le jour de l’explosion. Sinon, dit-elle, l’étagère qui est tombée sur son lit à Apt. 61 « m’aurait écrasé. »

Quand elle est revenue après l’attaque, elle a réalisé que son monde était brisé. L’été dernier, elle avait passé ses journées à visiter des chalets d’amis et à jouer au mah-jongg. Maintenant, elle balayait les restes de la vie de ses voisins.

« J’ai 72 ans. J’ai d’autres choses à faire », a-t-elle déclaré. Elle a choisi de rester à Sloviansk, tandis que sa meilleure amie de 50 ans s’est enfuie en Russie – une décision qu’elle trouve impensable.

Starushenko a travaillé aux côtés de Russes pendant des années et considérait ses collègues comme une famille. Pourtant, maintenant, les Russes sont l’ennemi – comment son amie pourrait-elle ne pas comprendre ? « Nous avions l’habitude de partager une cuillère », a-t-elle déclaré. Maintenant, ils ne parlent plus du tout.

Elle connaissait les risques liés au fait de rester. Elle craignait que le bâtiment ne soit à nouveau touché.

Pourtant, l’idée de déménager quelque part de nouveau semblait lourde et pesante. Sa fille travaille toujours en ville. Et Starushenko, qui a quitté son village natal il y a des décennies, ne veut pas retourner à la vie rurale. « Je veux que les choses redeviennent comme avant », a-t-elle déclaré.

Voytenko se tenait dans sa minuscule cuisine de l’autre côté du couloir, lavant les champignons qu’elle avait ramassés à l’extérieur et hachant le chou qu’elle préparait pour un bortsch. Dans l’autre pièce, son mari dormait tranquillement dans son lit.

Après des semaines sans eau, les robinets venaient de se rouvrir. Mais Voytenko n’avait pas hésité à marcher dans le pâté de maisons pour remplir des seaux d’eau ou même à s’accroupir dehors pour se soulager. Elle préférerait faire cela en Ukraine, a-t-elle dit, plutôt que d’utiliser des toilettes en Russie.

Elle est couturière et a deux filles. L’un vit à l’étranger. L’autre vit en territoire séparatiste pro-russe, et elle ne l’a pas vue depuis 2017. Ils ne se sont même pas parlé au téléphone depuis février, lorsqu’ils se sont battus à propos de la guerre.

« Vous ne nous libérez pas », se souvient-elle avoir dit à sa fille. « Je ne veux pas être libéré. »

« Nous ne pouvons pas communiquer, nous nous disputons seulement », a-t-elle déclaré.

Avant 2014, lorsque les forces pro-russes se sont brièvement emparées de Sloviansk, Voytenko avait des opinions pro-russes. Mais elle a dit qu’elle avait changé d’avis quand elle a vu comment ils bombardaient sa ville.

Elle a dit que certains de ses quelques voisins restants partageaient toujours ces opinions. Une mère et sa fille qui vivent à quelques portes essaient de parler politique pendant que Voytenko est assise dehors sur son banc. Quand ils mentionnent la Russie, elle s’en va.

« Ils pensent que l’armée ukrainienne a tiré sur ce bâtiment », a-t-elle déclaré. « Ils disent juste des bêtises. »

Même à 59 ans, Voytenko a déclaré qu’elle envisageait de rejoindre l’armée.

« J’étais tireur d’élite avant », a-t-elle déclaré. « Ma vision n’est pas aussi bonne maintenant, mais si nécessaire, je mettrai des lunettes et je me battrai pour l’Ukraine. »

Elle voit rester comme un acte de résistance. « S’il y a des gens ici, la vie continuera », a-t-elle déclaré. « Mais si les gens partent, les Russes s’installeront et détruiront cet endroit. »

Le matin de l’explosion, Ideya Svistunova, 89 ans, s’est réveillée à Apt. 75 aux cris des jeunes soldats qu’elle avait vus arriver de l’autre côté du couloir la veille. D’une manière ou d’une autre, elle n’avait pas été blessée dans l’explosion. Les portes ont été arrachées de leurs gonds et, dans la tentative frénétique des soldats de faire descendre leur amie mourante, ils ont empilé des portes devant la sienne, la bloquant à l’intérieur.

Elle a attendu dans la terreur jusqu’à ce que les pompiers la secourent et l’escortent. Même ce jour-là, avec du verre et des débris jonchant son appartement et du sang maculé dans l’appartement de l’autre côté du couloir, elle savait qu’elle resterait. « C’étaient de bons garçons », a-t-elle dit à propos des soldats.

Deux semaines plus tard, dit-elle, elle pense à peine à ce qui s’est passé. Un tas de treillis ensanglantés et de rideaux était toujours assis dans le coin.

« C’est la vie », dit-elle. « Quelqu’un vit. Quelqu’un meurt.

Elle est née près de la Sibérie, a déménagé à Sloviansk en tant que jeune femme et a travaillé dans une fabrique de crayons. Elle vit dans cet immeuble depuis 50 ans. Maintenant, elle est la seule qui reste à son étage. Son fils s’arrête chaque jour pour livrer de la nourriture et de l’eau.

Elle s’était habituée au bruit de la guerre, dit-elle. Mais alors que les forces russes se rapprochaient, elle avait l’impression qu’un calme inquiétant s’était installé sur la ville, « comme le calme avant la tempête ».

Dans l’appartement abandonné en face d’elle, des mouches bourdonnaient encore sur le sang séché du jeune homme. En bas, elle pouvait entendre Voytenko balayer le verre. Dehors, la sirène du raid aérien retentit au loin.