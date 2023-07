À Sitara, 11 aujourd’hui, souhaits d’anniversaire de Mahesh Babu et Namrata

La superstar Mahesh Babu et la fille de Namrata Shirodkar, Sitara Ghattamaneni, ont fêté leurs 11 ans jeudi et ses parents lui ont souhaité la plus adorable des manières. Mahesh Babu a posté une photo de Sitara, habillée comme une princesse. Mahesh Babu a écrit dans la légende : « Joyeux 11, mon étoile !! Réalisez tout ce que vous avez en tête. » La mère de Sitara, Namrata Shirodkar, a laissé tomber quelques emojis de cœur sur le message de Mahesh Babu. L’acteur telugu Kaushal Manda a commenté: « Elle ressemble absolument à sa nannamma » Indira Devi « Garu, comme sa renaissance. Que Dieu bénisse la petite princesse. » Pour les non-initiés, Indira Devi était la mère de Mahesh Babu. Elle est morte l’année dernière à Hyderabad.

Jetez un œil au message de Mahesh Babu ici:

Sitara a également reçu un grand souhait de sa mère. Partageant une photo du court métrage récent de Sitara, Namrata a écrit pour elle : « Un an de plus, mais toujours ma petite fille. Aujourd’hui, il s’agit de te célébrer et du bonheur que tu apportes à nos vies. Joyeux anniversaire ma petite étoile @sitaraghattamaneni !! Je t’aime jusqu’à la lune et retour. » L’acteur Chunky Panday a souhaité un joyeux anniversaire à Sitara sur le post de Namrata.

Jetez un œil au message de Namrata Shirodkar ici:

Juste un jour avant l’anniversaire de Sitara, son court métrage « Princess » est sorti. Mahesh Babu et Namrata Shirodkar ont fièrement partagé le court métrage sur leurs profils Instagram. Partageant le court métrage, Mahesh Babu a écrit dans la légende : « Je ne peux pas être plus fier de ce talent incroyablement beau…@sitaraghattamaneni ». Jetez un œil au message de Mahesh Babu ici:

Namrata Shirodkar a écrit pour sa fille : « Quand la princesse a trouvé sa couronne. Ravi de partager « Princesse » de @pmj_jewels… La sœur de Namrata, Shilpa Shirodkar, a commenté : « Ma plus jolie princesse de tous les temps. »

Jetez un œil au message de Namrata Shirodkar ici:

Plus tôt ce mois-ci, Sitara Ghattamaneni a fait ses débuts sur Times Square Billboard à New York. La marque de bijoux, pour laquelle Sitara a tourné le court-métrage, a lancé « Sitara’s signature collection » sur un panneau d’affichage. Partageant la vidéo de Sitara, Mahesh Babu, ravi, a écrit : « Illuminez Times Square. Tellement fier de toi mon pétard. Continue d’éblouir et de briller. » En réponse au message, Namrata Shirodkar a laissé tomber un tas d’emojis aux yeux rouges. La sœur de Namrata, Shilpa Shirodkar Ranjit, a déclaré: « Amour et bénédictions à notre petite fille toute grande et brillante, Sitara Ghattamaneni. Je t’aime tellement tellement. »

Jetez un œil au message de Mahesh Babu ici:

Sitara a fait ses débuts au grand écran dans le film de son père Mahesh Babu Sarkaru Vaari Paata. Elle a collaboré avec Mahesh Babu pour la chanson Penny.