À Santorin en Grèce, 13 religieuses cloîtrées prient pour le monde

THIRA, Grèce (AP) – Les touristes en croisière se pressent dans les boutiques de souvenirs et les couples à la recherche du coucher de soleil parfait sur Instagram se pressent dans la ruelle à l’extérieur du monastère de Sainte-Catherine, à quelques pas des célèbres falaises volcaniques de Santorin.

À l’intérieur de ce couvent sur l’une des îles les plus branchées de Grèce, un pays majoritairement chrétien orthodoxe, 13 religieuses catholiques cloîtrées consacrent leur vie à prier pour ces visiteurs et pour le monde.

C’est une mission cruciale bien que souvent mal comprise au sein de l’église, où la prière constante est jugée nécessaire pour soutenir des ministères plus engagés vers l’extérieur.

“Dans une île aussi touristique, la dernière chose à laquelle on pense est de prier – c’est donc nous qui le faisons”, a déclaré récemment sœur Lucía María de Fátima, la prieure.

Elle et d’autres sœurs parlaient dans le parloir du couvent, derrière une grille de fer blanc largement espacée qui délimite l’espace cloîtré du monde extérieur. Mettant fin à plus de deux ans d’isolement pandémique, les sœurs accueilleront à nouveau les visiteurs dans la partie publique de leur église à partir d’une messe début août pour le 425e anniversaire du couvent.

Le reste du couvent est considéré comme un espace sacré, où les religieuses vivent principalement dans le silence et la contemplation, ne partant que pour des raisons médicales ou des exigences gouvernementales.

« Après avoir dépassé la calandre, on ne rate rien. Lorsque Dieu nous a donné la vocation d’être cloîtrés, il nous a donné le paquet complet », a déclaré sœur María Esclava, originaire de Porto Rico.

Le révérend Félix del Valle, prêtre espagnol, dirige des exercices spirituels périodiques au couvent depuis plus de 10 ans, une partie de la formation religieuse rigoureuse des sœurs qui commence par neuf années de préparation avant d’entrer dans la vie cloîtrée.

“Dans un monde de consommation, de détournements, ils témoignent que Dieu seul suffit”, a-t-il déclaré.

De nombreux ordres de religieuses sont actifs dans l’enseignement, les soins de santé et le ministère auprès des groupes vulnérables comme les migrants. Mais les religieuses contemplatives perpétuent une tradition de dévotion complète à la prière qui trouve ses origines dans les premiers ermites du désert, qui cherchaient à se rapprocher de Dieu en supprimant toutes les distractions terrestres.

“Pour ces femmes, elles trouvent Dieu dans une vie consacrée à la prière ou à la contemplation”, a déclaré Margaret McGuinness, professeur émérite de religion à l’Université La Salle de Philadelphie.

Sœur María de la Iglesia a passé près de 40 ans à Santorin avant de déménager en Espagne pour diriger la Federación Madre de Dios, ou Fédération Mère de Dieu, qui supervise le couvent de l’île et neuf autres couvents dominicains catholiques sur quatre continents.

“Dans la logique d’aujourd’hui, notre vie n’est pas comprise ou valorisée, mais au sein de l’église, elle l’est”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes la voix de l’église qui loue et supplie inlassablement au nom de toute notre humanité. C’est une mission passionnante.

Lorsqu’elles ne prient pas ou ne pratiquent pas la musique et les hymnes, les sœurs – âgées de 40 à 80 ans – font le ménage; s’occupent du jardin, où ils cultivent des tomates, des citrons et des raisins ; et faire des hosties pour la plupart des paroisses catholiques de Grèce.

Pendant deux récréations quotidiennes, ils rompent leur silence pour discuter sur les larges terrasses, la mer Égée scintillant au loin.

À l’aube, une cloche appelle la première d’environ neuf heures de prière, la plupart chantées en latin, espagnol et grec.

“Pendant que le soleil se lève, la création et la personne humaine s’unissent dans l’harmonie de la louange à Dieu”, a déclaré sœur María Guadalupe, ajoutant qu’avec les monastères à travers les fuseaux horaires, quelqu’un maintient toujours la prière active. “Nous ne sommes pas hors du monde, mais plutôt très impliqués dans le monde.”

Dans la Grèce majoritairement orthodoxe, la présence du couvent catholique témoigne de l’unité souhaitée avec les autres chrétiens, disent les sœurs. Ils échangent leurs vœux de vacances avec les moines et nonnes orthodoxes de l’île et se souviennent avec enthousiasme d’une visite où ils ont chanté des hymnes ensemble.

“Malgré leur cloître, les religieuses ont toujours été un élément important dans la vie d’un lieu”, a déclaré Fermín Labarga, professeur d’histoire de l’Église à l’Université de Navarre en Espagne.

C’est dans ce pays que l’ordre dominicain des religieuses cloîtrées a été fondé il y a plus de 800 ans par saint Dominique, pour prier constamment dans ce que Labarga appelait «l’arrière-garde» tandis que leurs confrères religieux apportaient l’Évangile au monde.

Cet « esprit missionnaire dans un espace contemplatif », selon les mots de Sœur María de la Iglesia, continue d’animer les religieuses d’aujourd’hui, qui portent l’historique voile noir dominicain et l’habit blanc enveloppant — représentant la pénitence et l’innocence. Ils sont venus à Santorin principalement des Caraïbes (Puerto Rico et Saint-Domingue), ainsi que de l’Angola, de la Corée, de l’Argentine, de la Grèce et de l’Espagne.

Sœur María de la Iglesia a été envoyée sur l’île par son ordre en 1981, alors qu’il ne restait que trois religieuses au couvent.

Il a été établi pour la première fois en 1596 sur le promontoire rocheux de Skaros – aujourd’hui un lieu populaire pour observer le coucher du soleil, mais ensuite un repaire de pirates. Après un tremblement de terre, il a été déplacé dans la ville principale de Thira à quelques kilomètres de là, où il a survécu à un autre tremblement de terre dévastateur en 1956 qui a conduit de nombreux habitants, y compris la plupart des autres religieux catholiques, à abandonner l’île.

De gros rochers sont incrustés dans la grille artistique qui sépare l’espace public de l’église de l’endroit où les sœurs prient, près d’un globe qui symbolise davantage leur lien avec leur environnement.

Les sœurs se tiennent au courant des événements mondiaux par le biais de divers médias et bulletins d’information catholiques, ainsi que des homélies de messe quotidiennes. Dans les dernières, le prêtre s’est penché sur la guerre en Ukraine, le métaverse et les dangers du parkour.

Ils reçoivent également des pétitions de prière d’autres religieux ainsi que des visiteurs, demandant tout, de la paix mondiale à la guérison de la maladie – “et des bébés, beaucoup de bébés”, a déclaré joyeusement Sœur Maria Flor de la Eucaristía.

“Nous souffrons aussi avec eux, nous ressentons la douleur des familles et du monde, mais avec une certitude d’espérance qui nous donne de la joie”, a déclaré sœur Maria Fátima, originaire d’Angola.

Cette certitude de croyance transparaît dans l’attitude joyeuse des sœurs malgré une vie austère qui exige des sacrifices non seulement d’elles mais aussi de leurs familles, qu’elles ne voient qu’occasionnellement derrière les grilles.

« C’est un appel de Dieu. Vous ne pouvez suivre aucun autre chemin. Un appel constant, pour que vous puissiez le suivre avec joie », a déclaré Sœur Lucía María de Fátima, originaire d’Argentine.

Cette joie qu’ils trouvent abondamment dans leur vocation, malgré le renoncement à la plupart des activités qui attirent des centaines de milliers de touristes à Santorin – comme aller à la plage.

Sœur María Isabel a dit qu’elle aimait beaucoup les plages de son Porto Rico natal. En entrant dans le couvent dominicain, elle ne pouvait plus voir l’océan.

Lorsqu’elle a été transférée au couvent principal d’Olmedo, au cœur de l’Espagne, elle a pensé qu’elle ne reverrait plus jamais une vague. Puis vint la mission de Santorin.

« Dieu vous donne une grâce à laquelle vous ne vous attendiez pas », a-t-elle dit avec un large sourire, avant que la cloche ne sonne, et elle s’est précipitée à l’église pour continuer à chanter les louanges de Dieu.

Giovanna Dell’orto, The Associated Press