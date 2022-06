À San Francisco, les démocrates sont en guerre contre le crime

« La nature de ce travail est que nous regardons toujours en arrière et le recul est de 20-20 », a déclaré M. Boudin. «Nous savons comme un fait matériel que certaines personnes seront libérées et commettront de mauvais crimes. Il y aura toujours des cas où si nous regardons en arrière, nous prendrons des décisions différentes.

Contrairement à d’autres régions du pays, les homicides ne suscitent pas la colère et les passions des défenseurs du rappel. Le nombre annuel de personnes tuées dans la ville est resté dans une fourchette de 41 à 56 au cours des sept dernières années.

Au lieu de cela, les défenseurs du rappel décrivent un sentiment omniprésent que la qualité de vie à San Francisco s’est détériorée. Les cambriolages, en particulier dans les quartiers les plus riches, ont explosé pendant la pandémie. La ville a enregistré 7 575 cambriolages en 2020 et 7 217 l’année dernière, une forte augmentation de plus de 45% par rapport à 2019. Les cambriolages de voitures, longtemps un problème purulent, étaient moins fréquents pendant la pandémie, mais les voleurs ont déplacé leurs cibles des zones touristiques vers plus quartiers résidentiels, un changement qui a donné à la question plus d’immédiateté et d’urgence parmi les électeurs.

Autre problème, M. Boudin et la gendarmerie, dont le taux d’arrestations pour crimes signalés est parmi les plus bas des grandes villes, entretiennent une relation toxique. Lors de la campagne de 2019, la San Francisco Police Officers Association a attaqué M. Boudin en le qualifiant de « choix n° 1 des criminels et des membres de gangs ». Les partisans de M. Boudin ont répondu à sa fête de la victoire par des chants d’épithètes envers le syndicat.

Des agents ont été entendus sur des images de caméras corporelles disant aux résidents que le procureur de district n’est pas disposé à poursuivre les crimes. Et bien que M. Boudin ait été critiqué pour ne pas poursuivre plus agressivement le trafic de drogue, il a déclaré que la police ne procédait, en moyenne, qu’à deux arrestations pour trafic de drogue par jour.

« La perception est bonne », a déclaré M. Boudin. « Les trafiquants de drogue de bas niveau peuvent raisonnablement s’attendre à San Francisco à ce que rien ne leur arrive. Parce qu’ils ne seront pas arrêtés. Soit dit en passant, la même chose est vraie pour les cambriolages d’automobiles, où 1 % des cambriolages d’automobiles signalés entraînent une arrestation. Donc, l’accent mis sur mon bureau ou sur moi ou mes politiques est vraiment mal placé.

Le chef de la police, Bill Scott, a refusé de répondre aux questions sur le taux de résolution des crimes du département. Un porte-parole a déclaré dans un communiqué qu’il n’était « pas approprié pour lui de se lancer dans le type de discussion politique qui pourrait influencer la volonté des électeurs de San Francisco ».