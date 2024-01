À San Diego, un déluge furieux inonde les maisons et les autoroutes

Son voisin, Jarvis Landers, 65 ans, s’inquiétait pour ses voitures inondées. Opérateur de chariot élévateur et commis à l’expédition et à la réception, M. Landers vit dans le quartier depuis des décennies et s’inquiète du fait qu’un fossé de drainage à proximité soit obstrué par des débris parce qu’il n’avait pas été correctement nettoyé avant la tempête.

Dans toute la région, les conducteurs se sont retrouvés sur des routes encombrées ou, pire encore, contraints d’abandonner complètement leur voiture. Les tronçons des principales autoroutes ressemblaient davantage à des rivières. Dans certaines zones, des véhicules ont été emportés de travers par les eaux de crue.

Sur l’Interstate 15, des voies ont été fermées après le retournement d’un semi-remorque. Les équipes de nettoyage ramassaient également la boue qui s’était écoulée sur l’autoroute.

Certaines écoles de la région ont fermé prématurément en raison d’inondations ou de pannes d’électricité, tandis que d’autres ont été invitées à s’abriter sur place. Environ 14 500 clients de San Diego Gas & Electric avaient perdu l’électricité lundi après-midi, selon PowerOutage.us.