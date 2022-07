À San Antonio, les pauvres vivent sur leurs propres îles de chaleur

“Ce sont les pauvres qui finissent généralement par souffrir de ces vagues de chaleur, car ils manquent de ressources”, a déclaré Kayla Miranda, qui dirige la Coalition for Tenant Justice, un groupe de défense qui fait pression pour plus d’espaces verts à San Antonio. « Nous nous sentons oubliés par ceux qui sont au pouvoir. Les quartiers les plus aisés ont plus d’espaces verts, d’ombre.

Mme Miranda le sait personnellement. Elle et ses quatre enfants vivent dans un HLM, au Tribunal Alazan-Apache, où sa porte s’ouvre sur un paysage de pelouses sèches et de trottoirs brûlants. Elle a souvent du mal à payer la facture d’électricité de près de 350 $ par mois pour garder ses enfants au frais.

La chaleur est beaucoup plus tolérable dans le quartier le plus connu de San Antonio, le River Walk, où les touristes boivent des margaritas dans des gobelets en plastique colorés et font du bateau à l’ombre des arbres qui longent la rivière paisible. Les quartiers les plus riches de la ville, à quelques kilomètres au nord du centre-ville de San Antonio, sont souvent ornés de manoirs de style feuilleton, de pelouses bien entretenues et d’un feuillage vert luxuriant.