À San Andres, en Colombie, les racines d’une église historique sont profondes

SAN ANDRES, Colombie (AP) – La première église baptiste est née d’un tamarinier perché sur une colline surplombant les eaux turquoises des Caraïbes.

Sous l’ombre de l’arbre, le fondateur de First Baptist a enseigné à d’anciens esclaves anglophones et à leurs descendants comment lire à l’aide de la Bible. L’arbre est toujours debout plus de 175 ans plus tard, même s’il est tordu après avoir survécu à des ouragans dévastateurs.

L’église est si cruciale pour l’histoire de l’île colombienne de San Andres que des registres détaillés des naissances et des décès sont conservés ici dans des livres en ruine qui remontent à près de deux siècles.

L'”église mère”, comme on l’appelle souvent, est une source de fierté pour les Raizals, les habitants anglophones et majoritairement protestants de San Andres, de Providencia et des petites îles et des clés qui forment un archipel dans les Caraïbes occidentales près du Nicaragua. , à environ 440 miles (710 kilomètres) du continent colombien.

« Pour un jeune comme moi, il s’agit de trouver mes racines — c’est bien de savoir d’où l’on vient », a déclaré le révérend Shuanon Hudgson, 26 ans, pasteur adjoint de l’église.

« C’est comme le dit Marcus Garvey », a poursuivi Hudgson : « ‘Un peuple sans connaissance de son histoire passée, de son origine et de sa culture est comme un arbre sans racines.’ Et cette église a été un pilier.

Sous l’arbre, une plaque de pierre commémore la naissance de la congrégation : “L’œuvre baptiste a été établie ici par le révérend Phillip Beekman Livingston (Jr.) en 1844.”

Trois ans plus tard, la congrégation a commencé à se réunir à proximité sous une hutte au toit de chaume.

Elle ne cessa de grandir et un édifice construit dans le style des grandes églises anglicanes de la Jamaïque fut commandé. Construite pour la première fois à la fin du XIXe siècle à Mobile, en Alabama, puis déplacée à New York, l’église aux murs blancs a été démontée et expédiée sur l’île pièce par pièce.

Les paroissiens ont transporté les fondations sur leur dos du port à l’un des points les plus élevés de l’île, un quartier connu sous le nom de Hill, a déclaré Lastenia Herrera May, l’épouse de l’actuel pasteur principal, le révérend Ronald Hooker, et l’église était dédié le 2 février 1896.

Un mirador de plus de 100 pieds dans le clocher offre certaines des meilleures vues de San Andres.

Plus d’un siècle après avoir été revendiquée par l’Espagne, l’île a été colonisée pour la première fois dans les années 1630 par des puritains anglais. Il est ensuite devenu un avant-poste pour les pirates et abrite aujourd’hui de nombreux descendants de puritains et d’esclaves africains, ainsi qu’un grand nombre d’arrivées plus récentes de la Colombie continentale.

Sharika Crawford, professeur d’histoire à l’Académie navale des États-Unis à Annapolis, Maryland, dont les recherches portent sur la Colombie et ses peuples d’ascendance africaine, a déclaré que First Baptist “était le fondement de la communauté Raizal” et “l’institution sociale la plus importante”. dans l’archipel.

Depuis sa fondation jusqu’en 1913, dit-elle, ses pasteurs ont exercé une grande autorité sur la communauté en façonnant les valeurs et le comportement des insulaires.

« Avant la formation de l’église, la population de l’île vivait sans église ni établissement religieux. Les efforts pour faire venir un prêtre catholique ne se sont jamais concrétisés », a déclaré Crawford. “Ainsi, la First Baptist Church et ses églises satellites à travers les îles San Andres et Providencia avaient l’avantage sur les autres communautés chrétiennes telles que les catholiques et les adventistes du septième jour.”

“L’église a eu des moments glorieux”, a déclaré Herrera May. “Dans les années 1900, des milliers de personnes s’étaient converties.”

Livingston, le fondateur, a d’abord évangélisé parmi les esclaves et les affranchis de San Andres, a déclaré Crawford, et l’église reste un symbole de la lutte anti-esclavagiste. Chaque année, des personnes de congrégations à travers les îles se réunissent ici le 1er août pour célébrer des événements commémorant l’émancipation.

Lors d’un récent service dominical, Lucia Barker, 83 ans, et d’autres femmes de la chorale, vêtues de chemises rose vif, ont chanté des hymnes. Les paroissiens assis sur des bancs en bois, illuminés par la lumière du soleil provenant de vitraux, se balançaient, levaient les bras et chantaient des chansons imprégnées de rythmes Calypso.

“Cette église est ma vie”, a déclaré Barker à propos du sanctuaire où elle a été baptisée, mariée et a adoré pendant plus de sept décennies.

Dans son homélie, Hudgson, le pasteur associé, a demandé aux fidèles de se souvenir du sacrifice de leurs ancêtres réduits en esclavage. Il les a appelés à faire preuve de résilience face à l’adversité, tout comme l’arbre et l’église, et a répertorié par nom et par année les nombreux ouragans qui ont tous deux survécu.

“Ici, nous apprenons à connaître notre terre, notre histoire, comment nous avons commencé par ce tamarinier, comment nous avons une église”, a déclaré Marjeen Martínez, membre de la chorale. « C’est très important de garder nos racines vivantes.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Luis Andres Henao, Associated Press