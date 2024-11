À Saginaw, où des enfants meurent à cause des armes à feu, les races locales occupent une place importante

Tiffany Owens s’est présentée devant le conseil municipal de Saginaw, dans le Michigan, luttant pour contenir son angoisse.

« Je déteste cette ville parce qu’elle m’a enlevé quelque chose qui m’était si précieux et si cher. J’ai vécu ici toute ma vie et j’ai dû enterrer deux de mes enfants. Ils sont au cimetière de Forest Lawn », dit-elle, la voix tremblante de chagrin.

« Nous avons juste besoin que vous fassiez quelque chose. Je ne veux pas qu’une autre mère soit obligée de se tenir là où je me tiens. Ce n’est pas juste que nous soyons tous ici, mais je ne veux pas qu’un autre parent doive subir ce traumatisme, cette douleur.

Le fils aîné d’Owens, Tamaris, avait 12 ans lorsqu’il a été tué par une balle perdue lors d’une fusillade en voiture. Sa fille de 26 ans, Tamarea, a connu un sort similaire neuf ans plus tard, en 2021. Owens craint pour le bien-être de son fils restant.

Le drame familial ne s’arrête pas là. La nièce d’Owens, Tonquinisha McKinley, a été tuée devant chez elle lors d’une fête de famille avant le bal de fin d’études de Tamarea en 2013.

Derrière Owens, d’autres mères tenaient des photographies d’enfants assassinés dans l’une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Saginaw a parfois eu le taux de criminalité le plus élevé de toutes les villes du Michigan au cours des dernières années, surpassant Détroitavec lequel il partage bon nombre des mêmes problèmes de déclin industriel, d’aggravation de la pauvreté et de diminution de la population au fil des décennies.

Plus de 180 personnes ont été assassinées dans la ville de Saginaw au cours de la dernière décennie, la plupart avec des armes à feu, ainsi que des centaines de fusillades non mortelles. Une vingtaine de personnes ont été assassinées jusqu’à présent cette année.

Les mères endeuillées demandaient une action du conseil municipal de Saginaw lors de sa dernière réunion avant les élections locales, parallèlement au scrutin présidentiel de mardi. Pour certains, la course locale est la plus importante des deux alors qu’ils cherchent à inverser le déclin de leur ville tandis que le conseil de Saginaw est accusé d’hésitation et de se concentrer sur de mauvaises priorités. D’autres considèrent que le sort de Saginaw et la sécurité de ses familles sont également inextricablement liés à l’accès à la Maison Blanche.

Tamara Tucker a également pris la parole lors de la réunion du conseil. Elle était encore au lycée lorsque son frère de 17 ans a été abattu. Peu de temps après, elle a rejoint le groupe de soutien Parents of Murdered Children pour aider sa mère à traverser une période terrible.

Tucker est restée membre lorsque, quelques années plus tard, elle a elle aussi vécu le chagrin d’être un parent perdant un enfant après le meurtre de sa fille.

« J’ai pensé, mon Dieu, comment est-ce possible ? Pas encore », a-t-elle déclaré au Guardian.

La fille de Tucker, MoeNeisha Simmons-Ross, tentait d’empêcher son petit ami de quitter son appartement de Saginaw avec une arme à feu. Il lui a tiré dessus avec. Elle était enceinte de leur enfant. Le petit ami a été reconnu coupable de meurtre.

Ce n’était pas la fin. Quelques mois plus tard, la sœur cadette de Tucker a été tuée en Floride, puis son neveu à Saginaw.

Tucker accuse « l’égoïsme » d’être responsable de la violence et de l’incapacité de la ville à la freiner.

« Il faudra toute la communauté pour renverser la situation. Je n’arrête pas de le dire, et je le dirai jusqu’à ce que je sois bleu au visage, il faudra que la communauté s’en soucie. Apparemment, il n’y a pas assez d’enfants assassinés pour qu’ils disent que nous devons faire quelque chose à ce sujet », a-t-elle déclaré.

***

Barbara Clark est allée à l’université pour obtenir un diplôme en justice pénale dans le but de comprendre les causes de la violence à Saginaw et comment y remédier après que son fils, Tommie Ford, ait été assassiné à 17 ans par un autre adolescent jaloux que Ford parle. à son ancienne petite amie.

« Je voulais en apprendre davantage sur le système de justice pénale parce que je dois pouvoir leur parler dans leur langue pour savoir de quoi vous parlez lorsqu’ils me disent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire », a-t-elle déclaré. dit.

Clark a déclaré que les politiciens, la police et les habitants d’autres régions du comté de Saginaw étaient trop souvent disposés à imputer les meurtres aux parents et à la culture des gangs, afin d’éviter le rôle joué par la pauvreté, qui touche environ 34 % de la population de la ville. manque de ressources.

Elle associe l’augmentation des meurtres, des fusillades et d’autres crimes au déclin économique de Saginaw, alors que plus d’une douzaine d’usines automobiles ont fermé leurs portes depuis les années 1990 et que la population a fortement chuté pour atteindre environ 45 000 habitants aujourd’hui. Des maisons abandonnées et des terrains rasés au bulldozer parsèment de nombreuses rues du côté est de la ville, un quartier défavorisé. Les écoles ont été fermées et regroupées. Face à une assiette fiscale en diminution, le gouvernement de la ville a réduit les services, notamment les installations récréatives.

« Tout ce qui était là pour aider ces jeunes, pour aller dans les centres de loisirs, pour faire quoi que ce soit, a été fermé, décimé. Ici, toutes les écoles ont disparu. Les écoles sont désormais situées de l’autre côté de la ville, il faut donc s’y rendre », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de gens veulent dire que les parents ne font pas leur travail. Cela peut être vrai dans certains cas, mais pas dans tous. Il y a des parents, par exemple nous, nous faisons de notre mieux. Mais lorsque vos fonds sont limités, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il y a un niveau de pauvreté parmi les habitants du centre-ville et des choses qui arrivent à la famille. Ce qu’il faut, c’est que la ville de Saginaw redonne du sens à ces jeunes et leur donne une chance.

Les membres du conseil municipal ont manifesté beaucoup de sympathie pour les mères. L’un d’eux a exprimé ses condoléances à la famille de la dernière victime, Keyvon Bentley, 14 ans, tué fin octobre.

Michael Flores, membre du Conseil, qui ne se présente pas aux élections, a lu les noms de certaines des personnes tuées.

« Ce qui me fait le plus mal en tant que fonctionnaire, c’est que nous perdons constamment l’avenir de Saginaw au cours de chaque année que je suis ici », a-t-il déclaré. « Et bon nombre des victimes de meurtre que je viens d’énumérer avaient 15, 16, 17, 18, 19 ans… C’est la chose la plus triste que j’ai vécue au conseil. »

Mais il y avait peu d’engagement en faveur d’un changement spécifique, même de la part des membres candidats à la réélection.

Les critiques à l’égard du conseil se sont concentrées sur la façon dont il dépense 52 millions de dollars en subventions dans le cadre de l’American Rescue Plan Act (Arpa) de Joe Biden. Le conseil a utilisé la moitié des fonds pour combler un déficit budgétaire.

Le plan du conseil pour le reste de l’argent comprend 10 millions de dollars pour soutenir « les centres communautaires, les garderies et le développement de la jeunesse ». Mais la manière dont cet argent sera dépensé n’est toujours pas résolue, à la grande frustration des militants.

Flores a déclaré au Guardian que la ville « manque d’imagination ou de capacité » pour offrir des opportunités aux jeunes, y compris des initiatives pour aider ceux qui sont autrement entraînés dans « une vie de crime pour pouvoir produire de l’argent pour leurs familles ».

Il a déclaré que le conseil était trop concentré sur l’allocation d’argent pour développer des logements haut de gamme, dans l’espoir d’attirer des résidents à revenus plus élevés vers la ville, au détriment de logements abordables qui amélioreraient la vie des familles à faibles revenus. Il a évoqué un cas récent dans lequel le conseil a dépensé 3 millions de dollars pour moderniser un immeuble, pour ensuite le vendre à un promoteur pour 1 000 dollars afin de le convertir en condos relativement haut de gamme, tout en rejetant une offre plus élevée qui aurait apporté des logements plus abordables.

«Le conseil a toujours la possibilité d’être du côté de la population ou du côté des promoteurs extérieurs qui souhaitent venir et obtenir des abattements fiscaux ou des crédits d’impôt pour le développement. Nous n’avons jamais tendance à la donner aux personnes qui en ont vraiment besoin », a-t-il déclaré.

***

Carly Hammond est une organisatrice syndicale candidate à un siège au conseil et qui fait campagne pour que davantage d’argent de l’Arpa soit consacré aux installations pour les jeunes.

« Le conseil municipal peut faire beaucoup pour lutter contre la violence chez les jeunes et créer des opportunités pour les jeunes. Dans les années 1960, il existait des programmes d’éducation parascolaire pour les jeunes, des centres communautaires, financés par la ville, bien plus solides », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de ces organismes et concepts ont été démantelés de manière stratégique. Les reconstruire demande beaucoup de temps. Le développement de la jeunesse passe par l’investissement dans les quartiers.

Hammond accuse le conseil de se cacher derrière sa propre bureaucratie pour expliquer pourquoi il ne fait pas plus en matière de logement abordable et de soutien aux organisations communautaires. Elle accuse également le conseil d’avoir laissé sur la table une partie de l’argent fédéral provenant de la subvention globale pour le développement communautaire parce qu’il n’a pas réussi à rassembler la documentation appropriée.

« Le manque d’investissement global dans la communauté est ressenti le plus par les enfants. Ils ont juste l’impression qu’il n’y a pas d’avenir. Si vous entendez des parents et des jeunes en parler, ils demandent une action directe. Ils ne demandent pas de sympathie », a-t-elle déclaré.

Le conseil a également entendu Matthew Carpus, président du syndicat des policiers de Saginaw. Il a déclaré que les officiers de la force avaient depuis longtemps perdu confiance dans le chef de la police et le conseil de la ville pour lutter contre la criminalité.

« La plupart des victimes de cette ville ne parlent pas. Soit ils quittent la ville, soit ils souffrent en silence. Très peu viennent à ces réunions parce que, comme les officiers, ils ont le sentiment que vous n’allez rien faire », a-t-il déclaré.

« Non seulement le problème n’est pas résolu, mais il ne s’améliore pas, et il évolue dans la mauvaise direction. Nous devons essayer quelque chose de différent.

Flores souhaite voir une plus grande part de l’argent de l’Arpa consacré au maintien de l’ordre.

« J’ai fait de nombreuses balades avec des policiers. Compte tenu de la superficie qu’ils doivent couvrir, ils manquent cruellement de personnel », a-t-il déclaré. « Il y a eu des appels, certains concernant des violences domestiques et autres, qui n’ont tout simplement pas pu être répondus car il y avait des problèmes plus urgents à ce moment-là. »

La ville a fait appel à la police d’État pour patrouiller dans certaines parties de Saginaw, mais Clark a déclaré que cela n’avait donné lieu qu’à des contrôles et des fouilles de voitures à caractère raciste.

« Cela n’aide pas. Au lieu de faire ce pour quoi ils ont été amenés à faire, c’est-à-dire des travaux d’intérêt général, ils ciblent les gens. Si ces jeunes hommes ont la chance d’avoir une belle voiture avec de belles jantes et de bien s’habiller, vous êtes définitivement ciblés. Si votre voiture est habillée, maquillée d’une certaine manière, ils vont certainement vous arrêter », a-t-elle déclaré.

Clark compte sur le nouveau conseil pour changer de trajectoire. Mais elle a déclaré que l’élection présidentielle serait décisive car, même si Biden a orienté son soutien financier vers les communautés à faible revenu, elle s’attend à ce que Trump fasse exactement le contraire.

« Qui est à la Maison Blanche nous affecte parce que, je ne dirai pas que cela se répercute, cela commence et monte en flèche. Ils viennent pour nos programmes avant de suivre le programme de quelqu’un d’autre. Ils annuleront notre programme avant d’annuler les programmes de quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré.