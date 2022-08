À Sadr City, à Bagdad, le soutien d’un religieux soutient les manifestations

BAGDAD (AP) – Les quatre fils de Khalil Ibrahim font partie des milliers de partisans d’un religieux chiite influent organisant un sit-in devant le parlement irakien après avoir pris d’assaut le bâtiment la semaine dernière dans un geste étonnant qui a plongé le pays dans une nouvelle ère d’instabilité politique.

Ibrahim est derrière eux tout le long du chemin, dit-il – comme le sont pratiquement tous ses voisins de Sadr City, l’immense quartier de Bagdad où vivent des millions de chiites largement appauvris et qui est au cœur du soutien au religieux Muqtada al-Sadr.

Chaque maison dans la jungle de béton du district a des membres qui participent au sit-in, a déclaré Ibrahim, 70 ans, à l’Associated Press jeudi. “Cette fois, nous savons qu’il y aura du changement, nous en sommes sûrs”, a-t-il déclaré.

Al-Sadr tire son poids politique en grande partie de leur soutien apparemment sans fin. La parole de l’ecclésiastique a suscité des manifestations de masse méticuleusement organisées à plusieurs reprises dans le passé, immobilisant Bagdad et perturbant le processus politique. De nombreux habitants de Sadr City proclament leur dévotion au religieux, rejetant les allégations de corruption contre son mouvement.

Ils sont attirés par sa rhétorique religieuse et la promesse d’un changement et d’une reconnaissance longtemps recherchés pour une communauté qui compte parmi les plus démunies d’Irak.

La plupart des habitants de Sadr City se plaignent de services de base inadéquats, y compris l’électricité dans la chaleur torride de l’été – les températures ont grimpé au-dessus de 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) jeudi. La majorité qui a parlé à l’AP n’a pas terminé ses études, et ceux qui l’ont fait disent qu’ils ne peuvent pas trouver de travail.

Incités par les appels à protester du parti d’al-Sadr, ils ont envahi le parlement samedi, avant de se retirer au sit-in devant le bâtiment. Leur rassemblement empêche les rivaux politiques d’al-Sadr soutenus par l’Iran d’aller de l’avant avec la formation du gouvernement. Al-Sadr, dont le parti a remporté le plus grand nombre de sièges lors des dernières élections, avait réclamé un gouvernement majoritaire qui aurait évincé ces rivaux.

L’impasse prolonge une impasse politique sans précédent 10 mois après la tenue des élections fédérales.

Le clerc appelle ses fidèles à l’action en suscitant une puissante combinaison de religion, notamment en évoquant les sacrifices de l’imam Hussein, figure vénérée de l’islam chiite. Il puise également dans la longue histoire de Sadr City en tant qu’épicentre de manifestations sociales de masse où les sentiments d’oppression et de révolution sont profondément ancrés.

Cette histoire remonte à la fondation du quartier peu après le renversement de la monarchie en 1958 par Abdel Karim Qassim.

Appelée Revolution City à l’époque, Qassim a construit des colonies pour les migrants du sud de l’Irak, dont beaucoup ont été violemment dépossédés de leurs terres et ont souffert d’une immense pauvreté. Ses cinq secteurs d’origine se développeront au cours des décennies suivantes pour atteindre 100 secteurs avec 2,5 millions d’habitants.

Les promesses de développer la région ne se sont jamais concrétisées tout au long de l’histoire moderne mouvementée de l’Irak.

Avec les changements de régime successifs, la région est tombée dans l’oubli et a créé une sous-classe urbaine séparée du reste de la société de Bagdad. Sous Saddam Hussein, la région est devenue un centre de résistance chiite. Après l’invasion menée par les États-Unis en 2003, elle a été rebaptisée Sadr City en l’honneur du père d’al-Sadr.

Dans un discours mercredi, al-Sadr a demandé à ses partisans de poursuivre le sit-in et a appelé à des élections anticipées, à la dissolution du parlement et à des amendements à la constitution.

Chez les Ibrahim, les demandes sont plus simples. Ils veulent posséder une maison et trouver du travail. Les fils d’Ibrahim n’ont que des emplois journaliers irréguliers. Le fils aîné d’Ibrahim a 23 ans et aucun de ses enfants n’a dépassé l’école primaire.

Tous, 12 personnes au total, vivent dans une maison où le loyer représente l’essentiel de leurs revenus. Ceci bien qu’Ibrahim ait travaillé toute sa vie comme gardien à l’extérieur du ministère de l’Éducation.

Hamida, la femme d’Ibrahim, veut désespérément posséder sa propre maison.

“Nous avons rempli des demandes de logement gouvernemental, nous avons rempli des demandes d’emploi, mais rien n’a fonctionné”, a-t-elle déclaré.

Juste à ce moment-là, l’électricité a été coupée. “C’est reparti”, soupire-t-elle.

Le soutien d’Al-Sadr, qui s’étend à certaines parties du sud de l’Irak, a montré des signes d’érosion. Bien que le parti ait obtenu le plus de voix lors des élections d’octobre, son total de voix était inférieur à un million, moins que lors des élections précédentes.

Le parti a fait partie de plusieurs gouvernements au fil des ans, mais Sadr City a connu peu d’améliorations. Malgré sa représentation en héros dépossédé, son parti dispose d’un vaste réseau de fonctionnaires nommés à travers les institutions de l’État irakien prêts à faire son offre. Des sous-traitants traitant avec les ministères sous son contrôle se sont plaints de harcèlement et de menaces de la part des membres de son parti.

Les critiques accusent l’ecclésiastique d’utiliser ses partisans comme des pions en évoquant l’héritage de son père, Mohamed Sadeq al-Sadr, une figure religieuse chiite très respectée tuée par le régime de Saddam dans les années 1990.

A Sadr City, ses partisans n’hésitent pas à le défendre, affirmant que les opposants au pouvoir ont entravé son programme.

Beaucoup ont déclaré que ses appels à manifester leur avaient donné un but au-delà de la monotonie de leur vie de misère. L’appel à la protestation est diffusé depuis les bureaux du parti de Sadr jusqu’aux chefs tribaux, qui le transmettent à leurs membres.

De nombreux manifestants qui ont pris d’assaut le Parlement samedi ont déclaré que c’était leur premier aperçu des couloirs du pouvoir, où ils sont rarement les bienvenus.

“J’ai vu les grands bâtiments, les belles pièces, et je me suis dit : ‘Comment cela peut-il exister dans la même ville où je me bats ?'”, a déclaré Mohammed Alaa, épicier à Sadr City. “Ne sommes-nous pas humains aussi ?”

Des portraits de l’imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet, sont accrochés devant presque toutes les portes de Sadr City. L’Achoura, lundi prochain, commémore son assassinat, et les Irakiens défilent généralement par milliers pour marquer la journée dans la ville sainte de Kerbala.

Le message d’Al-Sadr est imprégné de références au sacrifice de Hussein et d’appels à se soulever contre l’oppression. Dans le discours de samedi, al-Sadr a déclaré qu’il était contre l’effusion de sang, mais “la réforme ne vient que par le sacrifice”, citant l’exemple de l’imam.

La comparaison résonne parmi ses followers. Un portrait de l’Imam Hussein brille dans le modeste salon d’Ibrahim.

“L’imam Hussein a appelé à la réforme et à la révolution, et maintenant nos dirigeants le sont aussi”, a déclaré Ibrahim. “Bien sûr, certains peuvent ignorer cela, mais nous ne pouvons pas.”

Samya Kullab, Associated Press