À Rome, un nouveau musée pour les trésors récupérés avant leur retour à la maison

La tâche de déterminer où les artefacts de ce nouveau musée devraient retourner incombera à une équipe d’archéologues et d’experts.

“Je considère cela comme un musée d’art blessé, car les œuvres exposées ici ont été privées de leurs contextes de découverte et d’appartenance”, a déclaré Stéphane Verger, directeur du Musée national romain, sous la tutelle duquel relève le nouveau musée.

L’accent mis par l’Italie sur la récupération de l’art et son retour fidèle à ses lieux d’origine, aussi éloignés soient-ils, a eu ses détracteurs. Certains disent que dans un monde globalisé où des efforts sont déployés pour diffuser la culture, résoudre les problèmes à l’échelle internationale et faire tomber les barrières économiques et sociales, le rapatriement des antiquités occidentales témoigne d’une persistance plus insulaire de l’importance de l’identité nationale. D’autres soutiennent que les antiquités sont mieux vues dans les institutions qui attirent des millions de visiteurs plutôt que dans les musées locaux des villes isolées où elles sont plus susceptibles d’attirer la poussière que les gens.

Un exemple typique est l’évolution d’une exposition connue sous le nom de “Nostoi : chefs-d’œuvre récupérés”, du mot grec pour retour à la maison, qui a été montée pour la première fois en 2007 par des responsables culturels italiens comme une reconnaissance triomphale de leur succès à obtenir le retour des antiquités volées. . Organisée dans le palais présidentiel italien à Rome, l’exposition reconnaissait l’immense succès que l’Italie avait remporté en persuadant plusieurs musées américains de restituer des dizaines d’objets à l’Italie, notamment le Metropolitan Museum of Art de New York et le J. Paul Getty Museum de Californie.

Mais depuis 2017, une version rénovée de l’exposition “Nostoi” a été installée dans une série de petites salles d’un bâtiment bas sur une place centrale de Cerveteri, autrefois un bastion étrusque connu sous le nom de Caere, à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Rome. L’exposition n’a pas d’heures de visite régulières, mais une association de guides touristiques qui occupe l’espace adjacent ouvrira les salles sur demande.