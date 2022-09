L’énergie accueillante du rappeur torontois Smiley le précède.

Debout devant sa caravane distribuant des tasses et des boissons, il prend le temps de demander à son équipe s’ils ont besoin de quoi que ce soit quelques instants avant de monter sur la scène principale de Rolling Loud, un festival international de hip-hop organisé au Canada pour la première fois le week-end dernier.

Smiley était reconnaissant du changement de jouer un set complet devant une grande foule rassemblée à la Place de l’Ontario à Toronto pour le festival de trois jours.

“J’espère que la foule est excitée aujourd’hui. J’espère qu’elle viendra avec cette énergie”, a-t-il déclaré avant sa performance.

“Cela signifie beaucoup de croissance, car cela ne s’est jamais produit. J’espère donc que tout le monde fera du bien pour que cela se reproduise et que cela continue.”

Le Canada a une longue — bien que compliquée — histoire avec la musique rap et la culture hip-hop.

Dans les années 80, les rappeurs canadiens Michee Mee, Maestro Fresh Wes et Bobby Deemo ont commencé à gagner du terrain aux États-Unis.

Mais même après des décennies de succès des meilleurs artistes canadiens comme Drake et Nav, il peut être difficile pour d’autres de trouver un espace adéquat pour mettre en valeur leurs talents et cultiver le soutien.

Certaines femmes de l’industrie disent que c’est encore plus difficile pour elles.

Le rappeur Paris Richards a eu l’occasion de se produire avec la légende canadienne du R&B Jully Black au Rolling Loud Toronto samedi. Le rappeur torontois affirme que ce type de soutien est crucial dans l’industrie. (Soumis par Paris Richards)

Les femmes de l’industrie disent qu’elles ont besoin d’aide

La programmation de Rolling Loud au cours du week-end comprenait Future, Dave, Wizkid, A Boogie Wit da Hoodie, Rae Sremmurd, Roddy Ricch, Trippie Redd et des talents canadiens comme Baka Not Nice, Killy, Nav, Pressa, DJ Charlie B et Haviah Mighty.

Plus tôt cette année, certains critiques a dénoncé le manque de têtes d’affiche féminines dans la programmation.

Et pour leur part, les femmes de l’industrie disent que les opportunités de gagner en notoriété car les rappeurs sont rares.

Rappeur torontois Paris Richard dit qu’elle rêvait de moments comme celui où elle est montée sur scène avec la légende canadienne du R&B Jully Black samedi pour interpréter leur chanson sincère Je t’ai eu de son dernier album Reine du 6ix.

“Tout ce que j’ai toujours souhaité dans ce domaine musical s’est réuni et c’était tout simplement incroyable”, a-t-elle déclaré à CBC News, tout en reconnaissant les difficultés qu’elle éprouve en tant qu’artiste indépendante dans une scène dominée par les hommes.

“Je ne reçois pas d’amour à la radio et sur les blogs, mais j’aime ma musique”, a-t-elle déclaré.

“Je pense qu’il est vraiment important d’autonomiser les femmes parce que nous sommes une minorité en matière de culture hip-hop. Nous pouvons faire tout ce que font les hommes et même mieux.”

Richards a travaillé en étroite collaboration avec producteur Dub J qui dit comprendre pourquoi la scène est différente pour les femmes rappeuses, notant que les blogs musicaux et les sites de médias sociaux présentent souvent des hommes impliqués dans la politique au sein de l’industrie.

Pour lui, voir Richards préformer avec Black était historique.

La productrice Dub J, qui travaille avec le rappeur Paris Richards, dit que sa performance à Rolling Loud Toronto avec Jully Black a duré un an. (Envoyé par Dub J)

“Voir Paris et Jully là-bas a été une année de préparation. Nous avons fait en sorte que cela se produise”, a-t-il déclaré. “Obtenir ce co-signe de la reine du R&B.”

de Montréal SLM (prononcé mince) est également montée sur scène à Rolling Loud à Toronto dimanche, exprimant son empressement à puiser dans le marché torontois.

“Je n’entends définitivement pas la radio à Montréal parce que ma musique est considérée comme provocante et qu’elle est anglaise, donc ils ne bougent pas avec ça”, a déclaré le rappeur.

La rappeuse montréalaise SLM, qui s’est produite au Rolling Loud Toronto ce week-end, dit que les stations de radio de Montréal ne diffusent souvent pas sa musique. (Zach Phan)

Triomphes et complications

Un aspect important pour progresser dans l’industrie est également d’avoir la chance de se produire devant de nouveaux publics. Rolling Loud offrait un espace aux artistes émergents et aux noms familiers pour monter sur scène, et pour certains artistes, c’est devenu une première dans leur carrière.

Bien que l’OVO Fest de Drake soit entré dans l’histoire lorsque le festival hip-hop de plusieurs jours basé à Toronto a été lancé en 2010, Rolling Loud a amené une multitude d’artistes sur trois scènes distinctes.

Les fans regardent une performance sur l’une des trois scènes du festival de musique Rolling Loud à Toronto samedi. (Alex Lupul/CBC)

Mais organiser un festival réunissant des dizaines d’artistes et trois jours de concerts n’est pas sans complications.

Certains artistes ont vu les horaires de tournage modifiés ou retardés, le rappeur torontois Chromazz a été sévèrement hué lors de son set du dimanche, la surpopulation était courante près de la scène et certains artistes ne se sont pas présentés pour leurs sets.

Samedi, la police de Toronto a déclaré sur Twitter avoir répondu aux informations faisant état de coups de feu lors du festival. La police a publié dimanche un communiqué confirmant qu’une arme à feu avait été déchargée et qu’une arme avait été récupérée dans la région, mais aucun blessé n’a été signalé.

Faire grandir la communauté hip-hop du Canada

Mais pour les artistes qui ont eu la chance de monter sur scène, l’impact du festival est durable.

Rappeur torontois Télévision Gucci un autre rappeur étroitement affilié au camp OVO de Drake, se souvient d’une époque où un festival comme Rolling Loud aurait été inimaginable pour les rappeurs locaux.

“Ça va mieux. La notoriété est folle. Maintenant, je me présente et les gens savent qui vous êtes”, a-t-il déclaré, notant que les médias sociaux ont permis aux artistes canadiens de gérer et de développer leur propre carrière.

Richards et SLM sont tous deux fortement investis dans la promotion de leur musique sur les réseaux sociaux, mais pour faire avancer la carrière des rappeurs canadiens, SLM affirme que l’industrie de ce pays doit continuer à créer ces espaces.

Le rappeur torontois Pressa se produit au Rolling Loud Toronto samedi. Même après des décennies de succès des meilleurs artistes canadiens comme Drake, il peut être difficile pour d’autres de trouver l’espace pour mettre en valeur leurs talents. (Alex Lupul/CBC)

“Permettre aux artistes d’avoir des scènes pour montrer leur talent quand c’est mérité, surtout quand ils ont fait le travail souterrain pour en arriver là. C’est beaucoup de se maintenir dans ce jeu, surtout en tant que femme”, a-t-elle déclaré.

“Soutenez les talents locaux. Si vous croyez en quelqu’un, dites à un ami de le dire à un ami.”