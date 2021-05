A réveillé Twitter en colère après que l’UNC ait annulé l’offre de mandat au fondateur de 1619 – The Right Scoop

L’UNC, très libéral, vient d’annuler son offre d’occupation à Nikole Hannah-Jones, le créateur du projet 1619. Il est clair que l’intégrité académique est importante et l’université a la réputation de protéger:

Cela signifie que l’un des journalistes les plus vantés du New York Times, que le journal a soutenu avec obstination alors même que le projet a été critiqué par les historiens pour ses inexactitudes, n’était pas admissible à un poste permanent.

LE BACKLASH

La Hussman School of Journalism and Media de l’université avait annoncé à la fin du mois dernier que Hannah-Jones avait été sélectionnée pour sa Knight Chair in Race and Investigative Journalism, un poste de professeur permanent.

La nouvelle a été rapidement condamnée par des groupes politiques conservateurs ayant des liens avec le Conseil des gouverneurs de l’UNC qui supervise le système de 16 campus de l’université d’État, selon NC Policy Watch.

Parmi les critiques les plus bruyants était le Centre James G. Martin pour le renouveau académique, qui a fait valoir que Hannah-Jones n’est pas qualifiée pour le poste parce que son projet 1619 était « non réaliste et biaisé ».

Le groupe de surveillance conservateur a déclaré que son embauche signalait « une dégradation des normes journalistiques, ce qui devrait dissuader tout étudiant sérieux de postuler à l’école de journalisme ».

Le projet 1619 s’est avéré un paratonnerre culturel, attirant les critiques de certains historiens qui ont dit qu’il s’agissait d’une vision cynique de l’histoire américaine – et qu’il contenait également des inexactitudes et des généralisations.

La réaction brutale suscitée par l’embauche d’Hannah-Jones s’est avérée suffisamment féroce pour amener l’UNC à réduire considérablement son offre à un simple contrat de cinq ans – avec la possibilité d’un mandat après cela, mais sans aucune garantie.