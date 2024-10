À retenir immédiatement du football fantastique des Falcons-Buccaneers Thursday Night Football

• Les receveurs larges brillent lors d’une fusillade : Mike Evans, Darnell Mooney et Drake Londres tous ont obtenu au moins 23 points PPR.

• Kyle Pitts a rebondi : Le Faucons d’Atlanta L’ailier rapproché a affiché ses meilleurs chiffres de la saison, ce qui devrait le laisser dans les formations de départ fantastiques.

Boucaniers de Tampa Bay @ Faucons d’Atlanta

Kyle Pitts rebondit : Le temps de jeu et les statistiques de Pitt ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau la semaine dernière.

Pitts n’a atteint aucun de ses objectifs la semaine dernière, et son temps de jeu a lentement mais sûrement diminué chaque semaine. Il y avait eu une tendance générale pour Charlie Woerner à venir pour des jeux de course, mais Woerner avait parcouru sept itinéraires la semaine dernière qui auraient pu aller à Pitts, dont le rôle la semaine dernière était encore meilleur que celui de la plupart des ailiers serrés de la ligue, mais la tendance à la baisse était préoccupant.

Cette semaine, Pitts a affiché son deuxième meilleur taux de snap de la saison, derrière la semaine 1. Compte tenu du nombre de jeux joués par les Falcons, il était particulièrement impressionnant que son taux de snap soit élevé. Pitts a capté sept passes pour 88 verges, ce qui constitue sa meilleure performance fantastique de la saison malgré l’absence de touché. Bien que cela soit en partie dû au fait que les Falcons ont effectué de nombreux jeux, Pitts était encore plus impliqué que d’habitude au début du match.

Ce match ne signifie pas nécessairement qu’il sera un atout pour les managers Fantasy chaque semaine, mais la combinaison de son taux cible et de son taux de capture est suffisante pour que Pitts reste dans les formations de départ Fantasy à l’avenir.

Les boucaniers continuent de diviser les porteurs de ballon : Rachaad Blanc a mené l’équipe au chapitre des verges au sol pour la première fois cette saison.

Les Blancs ont généralement joué au moins 80 % des clichés offensifs des Buccaneers la saison dernière. Sur les trois premiers matchs de la saison, ce pourcentage est tombé à 70-74 %. Bucky Irving a dominé les Blancs jusqu’à présent, ce qui a conduit son temps de jeu à chuter à 58 % des clichés offensifs de Tampa Bay la semaine dernière. Cela incluait que les Blancs jouaient moins de snaps lors des premiers essais et dans les situations de passes.

Cette semaine, la rotation était très similaire à la semaine dernière, puisque White a joué un peu plus qu’Irving lors des premiers essais tandis que les deux se partageaient les situations de courte distance. La plus grande différence dans leur utilisation entre la semaine dernière et celle-ci est que les Blancs étaient constamment sur le terrain dans des situations de troisième et moyen ou de troisième et long, ce qui n’était pas le cas la semaine dernière.

La grande différence de performance réside dans le fait que les Blancs ont réussi une course de 56 verges, mais en dehors de ce jeu, il a couru avec le ballon. neuf fois sur 16 mètres. Irving réalisait constamment des gains positifs. Irving a en moyenne 4.8 yards par course dans quatre des cinq matchs cette saison, alors que c’était le quatrième temps que les Blancs avaient fait en moyenne 4.8 ou mieux dans sa carrière de 39 matchs. Les deux joueurs ont eu peu d’opportunités alors que les Falcons ont remporté la bataille du temps de possession, et le jeu de passes a été généralement réussi.

Les deux joueurs resteront des partants à la limite du fantasy en fonction de l’adversaire.

Les boucaniers s’ajustent au récepteur large : Les Buccaneers n’avaient pas trois de leurs six meilleurs receveurs larges.

Jalen McMillan a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Trey Palmer était absent après avoir subi une commotion cérébrale la semaine dernière. McMillan était la troisième option de l’équipe, derrière Mike Evans et Chris Godwintandis que Palmer a pris le relais comme troisième option la semaine dernière.

Vétéran Sterling Shepardqui a débuté cette saison dans l’équipe d’entraînement, a été inscrit sur la liste active et a été le troisième receveur de l’équipe tout au long du match. On s’attendait à ce qu’il effectue une rotation au moins un peu avec une recrue non repêchée. Kameron Johnsonmais Johnson s’est blessé à la cheville lors de son premier claquement offensif et n’est pas revenu. Ancien Seahawk de Seattle‘ Kameron Johnson a été élevé dans l’équipe d’entraînement, et il est devenu le principal remplaçant tout au long du match et n’a pas beaucoup joué. Il a signé avec les Buccaneers en juin.

Cela a laissé l’équipe s’appuyer presque entièrement sur ses armes fiables – Evans, Godwin et Cade Ottonbien que Shepard ait marqué un touché. Le troisième receveur large des Buccaneers devrait être largement évité dans les ligues remaniées, mais il y a toujours une chance qu’ils puissent avoir un bon match en raison de la quantité de défense qui doit se concentrer sur d’autres receveurs larges.

Notes diverses

Bijan Robinson a continué à tourner avec Tyler Allgeier un peu plus qu’au début de la saison, mais il convient de noter qu’il figurait sur le rapport de blessure en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et qu’il était limité à l’entraînement. De plus, sa semaine a été courte.

Drake Londres a raté 13 jeux au deuxième quart alors qu’il était évalué pour une commotion cérébrale. Il a pu revenir dans le match. Il a repris son rôle habituel de ne jamais quitter le terrain une fois de retour sur le terrain.

Londres a capté huit passes pour 117 verges et un touché depuis la fente. En 2022 et 2023, il n’a eu que 22 réceptions depuis la machine à sous et il a marqué un touché au cours des deux saisons combinées. Son précédent record de verges sur réception depuis l’enclave était de 55, soit il y a deux semaines contre le Chefs de Kansas City .

Londres a été retiré du match lors de l’avant-dernier jeu après une blessure. Il a semblé bien lors d’une interview d’après-match sur le terrain peu après le match. KhaDarel Hodge , qui a remplacé Londres plus tôt dans le match, a de nouveau remplacé Londres pour marquer le touché gagnant.

, Cade Otton a capté 16 passes au cours de ses trois derniers matchs, ce qui est le plus pour lui dans une séquence de trois matchs de sa carrière dans la NFL.

Notes du tableau