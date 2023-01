À retenir des demi-finales du Mondial junior 2023 : le Canada bat les États-Unis pour se qualifier pour la finale

Les Championnats du monde juniors ont été fantastiques du début à la fin et les demi-finales n’ont pas déçu mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

Les États-Unis ont submergé le Canada tôt, mais les Canadiens ont riposté sur le dos de leurs vedettes admissibles au repêchage Connor Bedard, Adam Fantilli et du gardien de but admissible au repêchage Thomas Milic.

La Lettonie a remporté le deuxième match du tour de relégation pour rester dans le tournoi de l’année prochaine. L’Autriche sera reléguée pour 2024, les Norvégiens, champions de Division 1A, les remplaçant.

Les Tchèques ont marqué dans les dernières secondes de la première demi-journée pour forcer la prolongation contre les Suédois, ouvrant la voie à l’espoir des Sabres Jiri Kulich pour marquer un autre gros but – et un match revanche avec les Canadiens après leur surprise du lendemain de Noël.

L’excellent tournoi de David Jiricek des Blue Jackets

Les Tchèques ont tiré le meilleur parti de beaucoup de leurs joueurs. Le gardien non repêché Tomas Suchanek. Les défenseurs David Spacek (Wild) et Stansislav Svozil (Blue Jackets). La lignée de Jakub Brabenec (Golden Knights), Jaroslav Chmelar (Rangers) et Gabriel Sztruc (overage 2023). Et évidemment Kulich.

Mais ils n’arrivent pas au match pour la médaille d’or sans une énorme performance de leur meilleur joueur, David Jiricek, et il a de nouveau livré contre la Suède, martelant ce tir avec seulement 38 secondes à faire pour égaliser le match. Il peut tout faire à ce niveau. — Rouleur

N’était-ce pas seulement le spectacle de Bedard pour le Canada

Le but de Bedard en première période a donné le coup d’envoi au retour du Canadien, mais il n’a en fait pas joué une tonne alors que le Canada a tué une paire de pénalités en deuxième et a ensuite tenté de conserver l’avance en troisième. Contre la Slovaquie, ils le faisaient rouler sur les planches tous les deux quarts de travail. Mercredi, ils se sont fortement appuyés sur leurs six derniers dont on parle – et à ce stade pas particulièrement productifs. Nathan Gaucher (Ducks) et Zack Ostapchuk (Senators) ont été sollicités pour faire beaucoup défensivement et se sont attaqués à l’échec avant.

Owen Beck (Canadiens) a pris la place de Reid Schaefer (Oilers) sur le quatrième trio et a fourni énergie et physique. Caedan Bankier (Wild) a été efficace. Joshua Roy (Canadiens) a été formidable. Et Brandt Clarke (Kings) s’est montré à la hauteur pour marquer un énorme but de l’arrière, en plus des énormes nuits de Fantilli (2023) et Milic. Ils vont avoir besoin de tous ces gars pour reproduire leurs performances contre les Tchèques demain. — Rouleur

Milic vole la vedette en demi-finale

Dans un duel de gardien de but incertain entre Trey Augustine, 17 ans, et Milic non repêché, Milic a volé la vedette. Il a effectué un certain nombre d’arrêts de grande difficulté et a constamment frustré l’attaque des États-Unis, qui était sans doute plus dangereuse que le Canada tout au long du match. Le Canada avait besoin d’arrêts pour gagner ce tournoi, et ils semblaient avoir trouvé le gars qui peut faire ces arrêts. Je ne sais pas s’il est un choix au repêchage de la LNH, mais il ne fait aucun doute qu’il est un excellent gardien junior. — Pronman

Fantilli prend une place importante

Fantilli, un des trois premiers choix prévus au repêchage de la LNH en 2023, a bien joué à certains moments de ce tournoi, mais a également été frustré et a vu son rôle diminuer. Il a eu son meilleur match dans un grand moment. Il a obtenu un énorme but et une passe décisive, et il a semblé faire bouger les choses lorsqu’il était sur le terrain pendant les 11 minutes de temps de glace qu’il a obtenues. — Pronman

(Photo: Minas Panagiotakis / Getty)