À retenir de la victoire de Chelsea sur Manchester City

Le Chelsea Football Club est devenu champion d’Europe dimanche avec un astucieux Victoire 1-0 sur Manchester City à l’Estadio do Dragao à Porto. Kai Havertz a marqué le seul but du match en première mi-temps, à l’arrière duquel Chelsea a remporté son deuxième titre en UEFA Champions League. À la 42e minute, Mason Mount a relâché un ballon parfait en direction de Havertz, qui s’est retrouvé derrière la défense de City. Le gardien de but de la ville Ederson est sorti de sa ligne et même si Havertz a trébuché en passant le ballon sur lui, il s’est équilibré et a renvoyé le ballon à la maison. Finalement, personne d’autre n’a pu trouver le fond du filet et le but de Havertz est resté la différence entre les deux équipes.

C’était le manager de Chelsea Thomas Tuchelpremier titre de la Ligue des champions en Pep Guardiola n’a pas réussi à remporter sa première couronne européenne en une décennie. Guardiola avait atteint une finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2010-11 (avec Barcelone) et c’était aussi la toute première finale européenne de Manchester City. Cependant, Guardiola et City n’ont pas pu dépasser la ligne alors que Tuchel a déjoué l’Espagnol pour la troisième fois cette saison.

Voici quelques points à retenir de la finale:

Sélection de l’équipe de Guardiola

Guardiola a décidé de bricoler son équipe dans le grand match européen et son plan s’est retourné contre lui. La ville a généralement un milieu de terrain au milieu du parc afin de briser les mouvements de l’opposition et de faciliter la transition de la défense à l’attaque. Cependant, dimanche, Guardiola n’a pris le départ ni de Fernandinho ni de Rodrigo et a plutôt placé Ilkay Gundogan dans le rôle défensif.

En raison du positionnement de Gundogan, son jeu offensif a été freiné et il ne pouvait pas fournir la solidité au milieu, ce qui signifiait que Manchester City était incapable de contrôler le jeu depuis le milieu du parc et Chelsea a eu de nombreuses occasions de franchir rapidement la ligne.

Fernandinho est entré en jeu à la 64e minute, mais Chelsea avait alors le contrôle de la procédure et la tête et City, même si elle avait fait de gros efforts et forcé son chemin, n’a pas pu trouver le fond des filets. Même Sergio Aguero est arrivé en retard et a eu un impact positif, mais Guardiola était tout simplement trop tard pour effectuer ces changements.

Stratégie de Chelsea

Tuchel avait mis en place son équipe extrêmement bien défensivement, avec le rythme pour percer le flanc gauche avec la vitesse de Ben Chilwell. La stratégie de Tuchel était de tenir le jeu, de gagner le ballon au milieu de terrain ou sur les flancs, puis de s’échapper rapidement. Les attaquants de Chelsea à Havertz et Timo Werner ont constamment cherché à se placer derrière la défense de la ville et à arriver au bout des passes ou des livraisons précises de Mount, Chilwell ou N’Golo Kante. Même lorsque Christian Pulisic est arrivé, il a semblé déployer la même stratégie et est même arrivé à la fin d’une passe fantastique de Havertz, mais n’a pas pu enterrer cette chance.

N’Golo Kante

Kante est un rouage extrêmement vital dans toute équipe dans laquelle il évolue – Chelsea et l’équipe nationale française actuellement et Leicester City auparavant. Kante est cette boule d’énergie qui se brise et crée des attaques. Lors de la finale de la Ligue des champions, Kante a récupéré 10 balles en plus de 90 minutes et a présenté un spectacle infatigable. Le sens du positionnement de Kante était à son meilleur, où il était toujours au bon endroit au bon moment. Kante a gagné la possession, a poussé en avant, a aidé à la contre-attaque. Il a même joué un rôle essentiel en arrêtant Kevin de Bruyne quel que soit le temps que le Belge était sur le terrain.

Défense de Chelsea

Chelsea a montré une défense impeccable lors de la finale de la Ligue des champions, où chaque joueur s’est intensifié et a fait son travail. Le capitaine Cesar Azpilicueta a bien tenu sa position et ne s’est pas laissé chasser par Raheem Sterling. Il était là pour faire des dégagements de dernière minute, réclamer des centres et laisser bien par derrière. On se souviendra très bien d’Antonio Rudiger en finale pour son excellent tacle de dernière minute contre Phil Foden, où il était certain de marquer. Reece James a fermé Sterling brillant toute la nuit. Il était discipliné et a très bien réussi dans les duels en tête-à-tête. Chilwell a très bien fait face à Riyad Mahrez, a attaqué avec son rythme, créé des occasions et a été extrêmement dynamique.

