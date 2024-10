À retenir de la semaine 6 de la NFL : une autre saison de Lamar Jackson MVP ? Jusqu’où les ours peuvent-ils grimper ?

Dimanche, la semaine 6 a permis aux Ravens de Lamar Jackson de survivre aux commandants de Jayden Daniels, commençant les débuts non pas d’un mais de deux quarts recrue, et d’un autre QB recrue continuant de grimper rapidement.

L’Athlétisme Les écrivains de la NFL Tim Graham, Mike Jones et Ted Nguyen partagent leurs réflexions sur toutes ces intrigues et bien plus encore.

Vivons-nous une autre saison de Lamar Jackson MVP ?

Jones : Jackson est un éternel candidat MVP. Il fait des Ravens des prétendants légitimes à l’AFC chaque saison, et cette année ne sera pas différente. Donc, oui, si Baltimore se retrouve avec l’une des meilleures têtes de série de sa conférence et ressemble à des prétendants au Super Bowl, nous pourrions certainement le voir répéter en tant que MVP. Mais je dirai que l’ajout de Derrick Henry à l’offensive pour alléger la charge de Jackson pourrait lui faire perdre quelques voix. (J’aimerais également voir les Ravens trouver comment ajouter une autre menace de réception avant la date limite des échanges pour rendre cette attaque encore plus explosive). Cependant, si l’ajout d’armes comme Henry et d’autres se traduit par une course en séries éliminatoires approfondie et une victoire tant attendue au Super Bowl, Jackson échangerait volontiers cela contre un autre prix MVP.

Graham : Peut-être que la principale raison pour laquelle Jackson a remporté le titre de MVP l’année dernière contre Josh Allen était que Baltimore ne s’est pas évanoui, alors que beaucoup d’entre nous se demandaient ce qui était arrivé à l’offensive de Buffalo jusqu’en novembre. Allen a commencé cette saison en feu, remportant le titre de joueur offensif du mois de l’AFC, mais des défaites consécutives au cours desquelles il a dû être gratté du gazon à plusieurs reprises ont permis à Jackson de revenir dans la course. L’offensive de Baltimore est un wagon. Allen n’a personne comme Derrick Henry pour l’aider à porter la charge, mais Jackson avait l’air intergalactique contre les commandants en séquence dimanche. Une semaine après avoir illuminé Cincinnati, il n’a lancé que six passes incomplètes tout en enroulant 323 verges dans les airs et un touché, et en se précipitant huit fois sur 40 verges avant de tuer le chronomètre. À toi de jouer, Josh.

Nguyen : Jackson est certainement l’un des favoris. Il a été remarquablement efficace cette saison, lançant 9 touchés pour une seule interception. Il est également l’un des coureurs les plus productifs de la ligue, parmi les quarts et les porteurs de ballon (cela fait mal au statut de MVP de Jackson que Derrick Henry ait colporté quelques-uns de ses touchés sur la ligne de but). Les Ravens semblent finir parmi les têtes de série de l’AFC et ils auront l’une des meilleures offensives. Les statistiques, les victoires et une attaque de premier plan sont généralement les éléments constitutifs d’une campagne MVP.

Comment voyons-nous les Bears de Chicago après six matchs ? S’agit-il d’un concurrent de la NFC Nord, d’un concurrent wild-card ou d’une équipe qui se bat simplement contre des adversaires pas particulièrement forts ?

Graham : Je ne suis pas venu ici pour chercher des ennuis. Je suis juste venu mettre ces ours sous moufle. Ils ont été exceptionnels ces trois dernières semaines, mais ne négligeons pas le manque de résistance. Ces adversaires (Rams, Panthers, Jaguars) avaient une fiche combinée de 3-13 (avant le match des Panthers à 16 h 25 HE contre les favoris Falcons). Les trois équipes se classaient parmi les quatre dernières pour le nombre de points alloués, tandis que les Rams et les Jaguars possédaient les défenses les plus faibles en verges allouées par jeu. J’aurai besoin de voir les Bears affronter un rival de la NFC Nord avant d’être convaincu qu’ils peuvent remporter la division, et ce test n’aura pas lieu avant un mois. Cela dit, Caleb Williams a été génial à regarder, à quelques centimètres d’une performance de cinq touchés. Il exploite les vrais défenseurs de la NFL – ne prenez pas cela pour acquis avec n’importe quelle recrue – et renforce la confiance à un moment critique de son développement et de celui de son organisation.

Jones : Les Bears devraient certainement être encouragés par les progrès constants réalisés par Caleb Williams et l’offensive au cours des trois derniers matchs. Le coordinateur offensif de Chicago, Shane Waldron, a finalement compris qu’une attaque précipitée régulière est le meilleur ami d’un jeune quart-arrière – les Bears totalisent en moyenne 137 verges au sol par match au cours de cette séquence de victoires, et avec une certaine pression relâchée sur ses épaules, Williams a connu ses trois meilleurs matchs. de la saison. La ligne offensive a également mieux joué. Cela étant dit, je ne vois pas les Bears comme des prétendants au titre NFC Nord. Candidat à la Wild Card ? Il est encore un peu tôt pour le dire également. Il est important de noter que ces trois dernières défenses affrontées par Chicago se classent parmi les pires de la ligue. Mais c’était le moment dont les Bears avaient besoin pour se retrouver. Le véritable test aura lieu à la mi-novembre lorsque les Bears affronteront Green Bay, Minnesota et Detroit plusieurs semaines consécutives. S’ils en sortent après avoir remporté deux des trois matchs, nous pouvons alors les considérer comme des prétendants à une place en séries éliminatoires.

Nguyen : La chose la plus importante pour les Bears est que Caleb Williams a apporté des améliorations constantes à chaque match. Bien sûr, cela aide à jouer consécutivement contre les trois pires défenses de la ligue (Rams, Panthers, Jaguars), mais vous pouvez le voir devenir plus à l’aise dans ses progressions et utiliser ses yeux pour manipuler la défense. Contre les Jaguars dimanche, ses pieds étaient calmes et il a lancé quelques centimes dans des fenêtres étroites à Keenan Allen pour les touchés. Williams donne un aperçu de ce qu’il pourrait être avec une meilleure protection contre les passes. Heureusement pour les Bears, ils auront une semaine de congé suivie de matchs contre deux défenses plus faibles (Commanders et Cardinals). L’espoir est qu’il utilise ces matchs pour renforcer sa confiance plus tard dans la saison, lorsqu’il aura une dispute de meurtriers devant lui à partir de la semaine 10. La défense des Bears a également été phénoménale et les gardera dans les matchs même lorsque Williams aura inévitablement du mal, comme toutes les recrues.

Après la performance de dimanche, et compte tenu de la situation en matière de casting de soutien, êtes-vous pour ou contre la décision des Patriots d’aller à Drake Maye maintenant ?

Nguyen : J’étais contre parce que la ligne offensive des Patriots est l’une des pires, sinon le pire – les lignes de blocage des passes dans la ligue, et nous avons vu tant de jeunes quarts être choqués après avoir joué derrière de mauvaises lignes offensives. Maye avait également besoin d’affiner son jeu de jambes et c’est difficile de le faire quand on doit constamment lever son pied arrière. Cependant, Maye a été impressionnant dimanche et ses capacités en tant que coureur étaient importantes pour les Patriots. La Nouvelle-Angleterre n’a jamais vraiment menacé les Texans, alors il a eu un regard plus vanille sur la défense. Maye est évidemment beaucoup plus athlétique que Jacoby Brissett donc je comprends l’envie de le titulariser, mais j’espère qu’il ne développera pas de mauvaises habitudes derrière cette ligne.

Graham : La campagne 2024 des Patriots a toujours été un redémarrage difficile, et ils doivent s’en tenir à ce plan. Peu importe à quel point les Dolphins et les Jets semblent vulnérables, les Patriots ne peuvent pas se permettre de prendre des raccourcis simplement parce que, s’ils louchent, ils peuvent imaginer un long chemin vers les séries éliminatoires. Maye est l’avenir, pas Jacoby Brissett. La seule raison de ne pas lancer Maye maintenant serait si sa santé était en danger, et bien que les Texans l’aient limogé quatre fois (Will Anderson l’a eu trois fois) et l’ont frappé cinq autres fois, Maye avait l’air à la hauteur malgré une ménagerie composée principalement de piétons. meneurs de jeu. Son meilleur moment fort a été son premier touché dans la NFL, une magnifique frappe de 40 verges contre Kayshon Boutte. Oui, il a commis trois revirements, mais Maye a réussi 243 verges et trois touchés et, sans Rhamondre Stevenson, a mené les Patriots avec 38 verges au sol. Un excellent premier départ sur lequel bâtir.

Jones : Maye a fait de bonnes choses dimanche. Il a enregistré trois passes de touché et a aidé les Patriots à marquer 21 points, un sommet de la saison. (Triste quand 21 points est un sommet pour la saison et que Jacoby Brissett n’a eu que deux passes de touché au total en cinq départs.) Mon problème avec le passage à Maye était que je n’étais pas d’accord avec la décision de lui donner son premier départ contre un Texans coriace. défense. Les Dolphins en difficulté la semaine dernière ou les lamentables Jaguars la semaine prochaine auraient été des situations plus favorables pour un jeune quarterback que d’affronter une équipe en séries éliminatoires comme Houston. Maye a lancé deux interceptions et a perdu un échappé. Il a également été limogé quatre fois. Ce fut donc une journée difficile, même s’il y a eu quelques points positifs. Les problèmes des Patriots sont bien plus profonds que le quart-arrière. Ils ne peuvent protéger aucun quart-arrière, et la ligne a également eu du mal à ouvrir la voie à une attaque précipitée productive. La défense de la Nouvelle-Angleterre a également beaucoup de problèmes. Donc, si les Patriots se rendaient à Maye en pensant qu’il changerait la fortune de leur saison, ils se trompaient. S’ils ont changé parce qu’ils pensent qu’ils n’iront nulle part et qu’ils bénéficieraient l’année prochaine du fait que Maye obtienne autant de représentants que possible cette saison, alors c’était la décision à prendre.

En parlant de quarterbacks recrue, pensez-vous que les Saints ont quelque chose en Spencer Rattler ?

Graham : Rattler était très amusant à regarder. Pour un choix de cinquième ronde, il s’est bien acquitté malgré un léger effondrement vers la fin avec deux interceptions au quatrième quart. (Pour mémoire, Baker Mayfield a été éliminé trois fois dimanche avant que Rattler ne lance son premier en tant que professionnel.) Rattler était assez fort pour aider les Saints à surmonter un déficit de 17 points au début du deuxième quart avec 20 points consécutifs contre un la défense toujours délicate de Todd Bowles ; La Nouvelle-Orléans a finalement détenu une avance de 27-24 jusqu’au troisième quart. Derek Carr reste le titulaire lorsqu’il est en bonne santé, mais les Saints pourraient avoir leur futur quart-arrière avec un plan de développement approprié.

Nguyen : Rattler a montré des traits difficiles à enseigner en jouant pour une mauvaise équipe de Caroline du Sud, comme l’agressivité du ballon profond et la ténacité de la poche. Ces traits sont apparus à ses débuts, mais il y avait trop de choses à surmonter contre une défense exotique de Todd Bowles. Chris Olave, son meilleur receveur, a également été blessé en début de match et n’est pas revenu. De plus, il manque aux Saints quelques titulaires sur la ligne offensive, la protection contre les passes était donc un problème. Je pense que nous n’avons pas suffisamment d’échantillon pour porter un véritable jugement sur Rattler, mais il a fait des choses encourageantes dimanche.

Jones : Je pense que les Saints ont quelque chose en Rattler, leur choix de cinquième ronde en Caroline du Sud, qui, à ses débuts à Oklahoma, était considéré comme un futur choix de première ronde. Divulgation complète : l’une de mes prédictions audacieuses au début de la saison était que Rattler finirait par prendre le poste de Derek Carr cette saison. Donc, Rattler se montrant prometteur comme il l’a fait dimanche ne me surprend pas. Il devrait être en mesure d’aider les Saints à rester compétitifs au cours des trois à quatre prochaines semaines pendant que Carr est mis à l’écart. si ses entraîneurs restent intelligents avec sa charge de travail et ne lui mettent pas trop de pain sur la planche. Son inexpérience pourrait également faire échouer la Nouvelle-Orléans ici et là, nous devons donc simplement attendre de voir comment cela se passe avant de commencer à discuter de la question de savoir si les Saints devraient rester avec Rattler sur un Carr en bonne santé. La plus grande préoccupation est la défense des Saints, qui a cédé 600 verges et 50 points et a permis aux Bucs de convertir 6 des 10 troisièmes essais. Peu importe qui joue le quart-arrière – la défense des Saints doit opposer une certaine résistance.

(Photo du haut : Patrick Smith / Getty Images)