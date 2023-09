À retenir de la semaine 2 de la NFL : Baker Mayfield cuisine, Bijan Robinson prend un bon départ

Couverture 7 | Dimanche Une destination quotidienne de la NFL qui fournit une analyse approfondie des plus grandes histoires du football. Chaque dimanche, trois d’entre L’Athlétismec’est Les écrivains de la NFL réagissent aux plus grandes nouvelles, pièces de théâtre et performances des matchs de la journée.

La semaine 2 est extrêmement importante dans la NFL, car les équipes peuvent rapidement commencer à entraver leurs chances en séries éliminatoires en commençant 0-2. Quelques équipes qui sont entrées cette saison en tant que prétendantes au Super Bowl sont confrontées à cette réalité, tandis que d’autres – comme les Buccaneers de Tampa Bay et les Falcons d’Atlanta – qui ont commencé l’année en tant qu’opprimés sont étonnamment invaincues après deux semaines. Baker Mayfield et les Bucs continueront-ils sur leur lancée initiale ? Et dans quelle mesure devrions-nous nous inquiéter pour Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati ?

L’Athlétisme Les écrivains de la NFL Dan Pompei, Mike Jones et Ted Nguyen partagent leurs points à retenir sur les principaux scénarios de la journée.

Beaucoup ont radié les Bucs après la retraite de Tom Brady après la saison 2022. Mais ils ont pris un départ surprenant 2-0, et Mayfield et Mike Evans semblent avoir établi une connexion. Pourraient-ils finir par remporter la NFC Sud pour la troisième année consécutive ?

Pompéi : Oui, mais cela concerne peut-être davantage le NFC Sud que les Bucs. La division est à gagner et il ne semble pas y avoir d’équipe d’élite. Les Bucs ont montré qu’ils pouvaient jouer en défense (même si l’adversaire dimanche s’est conformé), et Mayfield pourrait relancer sa carrière. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur cette équipe, mais il ne fait aucun doute qu’elle est meilleure que ce que presque tout le monde pensait. Beaucoup de mérite revient à l’entraîneur-chef Todd Bowles. Nous en saurons beaucoup plus sur les Bucs dans une semaine à partir de lundi lorsqu’ils accueilleront les Eagles de Philadelphie.

Jones : Je prédis une course au coude à coude avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, mais les Bucs ont définitivement une chance de remporter leur division. J’ai passé du temps là-bas pendant le camp d’entraînement et ils croient fermement qu’ils ont encore une équipe construite pour rivaliser. Ils ont éliminé certains joueurs plus âgés, mais ont quand même conservé les éléments qui faisaient la différence des deux côtés du ballon. Ils considéraient Mayfield comme la personne idéale pour leur nouvelle attaque, et les voici avec des victoires consécutives. Les tests vont s’intensifier à partir d’ici. Mais les Bucs sont bien meilleurs que ce à quoi beaucoup de gens s’attendaient.

ALLER PLUS LOIN Baker Mayfield de Bucs et Todd Bowles se réunissent pour une autre chance de remporter le succès dans la NFL

Nguyen : Je pense que Mayfield est meilleur que ce que la plupart lui attribuent. Cela ne veut pas dire qu’il est bon, mais il a des moments où il réalise des lancers importants. Le problème est qu’il saupoudre également de jeux négatifs abrutissants, mais nous n’en parlerons pas aujourd’hui. En deux matchs, Mayfield n’a lancé aucun choix et n’a été limogé qu’une seule fois. Les gens semblent également avoir oublié que les Bucs ont légitimement une bonne défense avec un état d’esprit agressif de blitz – quelque chose que les infractions ne voient pas souvent dans la NFL d’aujourd’hui. La NFC Sud est grande ouverte et il ne faudra pas une saison de 11 victoires pour la remporter, donc les Bucs ont certainement une chance.

Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles en perdent à nouveau un match serré, cette fois contre les Titans du Tennessee en prolongation. Alors que les attentes sont à nouveau élevées cette saison, pourquoi cette équipe semble-t-elle avoir du mal à surmonter l’obstacle ? Qu’est-ce qui l’empêche d’être un concurrent sérieux ?

Pompéi : À travers deux matchs, les Chargers sont probablement l’équipe la plus déroutante de la ligue. Ils ont tout ce qu’il faut pour gagner – même s’il leur manquait l’un de leurs meilleurs joueurs dimanche avec l’absence d’Austin Ekeler. Offensivement, ils ont joué un match assez propre contre les Titans mais n’ont tout simplement pas réussi suffisamment de jeux, surtout dans les situations critiques (troisièmes essais, prolongation). Céder 27 points aux Titans est un mauvais reflet de la défense. Les Chargers sont le genre d’équipe qui peut changer les choses rapidement – ​​mais cela ne peut se produire sans une certaine amélioration défensive.

Jones : Les Chargers connaîtront quelques difficultés de croissance à mesure qu’ils se réconforteront dans l’offensive de Kellen Moore, et ils ont également raté Ekeler dimanche. Mais ce match s’est décidé sur des troisièmes essais. Les Chargers étaient 2 sur 14 sur ces pertes d’argent, tandis que les Titans étaient 6 sur 13. Herbert a raté trois passes cruciales en prolongation. Une pénalité de passeur tardive infligée par les Chargers a également fait mal. Cette équipe doit s’améliorer sur les petites choses. Les détails et la discipline comptent. Les grandes équipes le comprennent et prospèrent dans ces domaines.

Nguyen : À l’heure actuelle, ils ne peuvent s’empêcher d’abandonner des jeux explosifs (courses de plus de 10 verges et passes de plus de 20 verges). Herbert et l’offensive avaient l’air plutôt bien. Ils ont marqué 34 points la semaine dernière et 24 contre une très bonne défense des Titans. Menant 11-0, ils ont cédé une passe de 70 verges au receveur du Tennessee Treylon Burks. Ils ont bloqué Derrick Henry pendant la majeure partie du match, mais ont accordé plusieurs entailles à ses remplaçants, dont un de 14 verges lors du premier match offensif des Titans en prolongation. C’est déroutant étant donné que la philosophie défensive de Brandon Staley repose sur l’arrêt des jeux explosifs. Ils sont très minces au milieu de leur défense (ligne D et secondeur intérieur) – cela va être un problème toute la saison.

Les Bengals débutent la saison 0-2 pour la deuxième année consécutive. Burrow et l’offensive ne semblent tout simplement pas cliquer jusqu’à présent. Devons-nous nous inquiéter pour Cincinnati ? Ou va-t-il rebondir comme en 2022 et faire une poussée en séries éliminatoires ?

Pompéi : Les Bengals sont l’une des meilleures équipes de la ligue, quel que soit leur bilan. Mais ils doivent commencer à jouer comme ça. Leur performance jusqu’à présent témoigne de l’importance du camp d’entraînement et de la pré-saison. Un quart-arrière – même aussi doué que Burrow – ne peut pas simplement se présenter et commencer à jouer au début de la saison régulière. Il a besoin de temps d’entraînement non seulement pour sa propre acuité, mais aussi pour se synchroniser avec ses coéquipiers. On s’attend à ce que Burrow s’en sorte bientôt, et il jouera bien mieux en octobre et au-delà qu’en septembre.

Jones : Ils ont déjà été ici. La saison dernière. Il n’y aura donc pas de panique dans le vestiaire des Bengals. Comme indiqué, Burrow n’avait toujours pas fière allure. Mais c’est encore essentiellement la pré-saison pour lui car il a tout raté avec cette blessure au mollet et n’a pas pu s’entraîner ni jouer. Perdre deux matchs de division pour ouvrir la saison fait mal, mais les Bengals ont encore beaucoup de talent des deux côtés du ballon et ne peuvent pas être comptés aussi tôt.

Nguyen : Les Bengals ont joué deux défenses très difficiles contre les Browns de Cleveland et les Ravens de Baltimore pour commencer la saison, et étant donné que Burrow a raté beaucoup de temps d’entraînement en raison d’une blessure au mollet, qui semble toujours le déranger, il est compréhensible pourquoi les Bengals ont commencé. lent. Je pense qu’ils ont trouvé une étincelle dimanche et qu’ils continueront à s’améliorer dans les semaines à venir. La saison dernière, après avoir commencé 0-2, Burrow a déclaré : « Tout ira bien. Cela ne nous inquiète pas. »

Bijan Robinson connaît un début de saison brillant pour sa saison recrue. Il a terminé le match de dimanche contre les Packers de Green Bay avec 172 verges au total (124 au sol, 48 en réception) alors que les Falcons se sont améliorés à 2-0 pour la première fois depuis 2017. Que pensez-vous de cette équipe d’Atlanta après deux semaines ?

Pompéi : Jusqu’à présent, ils sont en quelque sorte une version junior des 49ers de San Francisco. Ils ne comptent pas sur leur quart-arrière pour surpasser les quarts de leurs adversaires. Il s’agit d’un jeu de course, de joueurs offensifs dotés de possibilités de jeu important et d’une défense qui joue fort et frappe fort. Il faut aimer la résilience avec laquelle les Falcons ont joué contre les Packers. Arthur Smith avait une vision claire pour cette équipe et jusqu’à présent, les Falcons jouent comme il le pensait. Ils sont impressionnants. Il sera intéressant de voir comment ils feront face à des adversités plus importantes au fil de la saison.



Le choix de première ronde des Falcons, Bijan Robinson, compte 255 verges polyvalentes et un touché sur réception sur deux semaines. (Kevin C. Cox / Getty Images)

Jones : Chaque fois que vous avez interrogé des évaluateurs de talents rivaux sur les Falcons la saison dernière, ils ont noté qu’ils étaient bien entraînés et jouaient dur. La même chose s’applique cette saison. Ils ont pris du retard contre Green Bay mais ne se sont pas couchés. Les Falcons sont équilibrés (235 yards par la passe, 211 yards au sol et convertis 6 des 15 troisièmes essais.) Ils ont été menés pendant une grande partie du match, mais ils ont gagné le temps de possession 36 :15 à 23 :45. Ils ont les ingrédients nécessaires pour rivaliser dans cette ligue, même s’ils n’ont pas de quart-arrière de haut niveau.

Nguyen : La défense est bien, bien améliorée. Le nouveau coordinateur défensif Ryan Nielsen fait voler cette unité et joue dur. Ils n’ont pas beaucoup de talent, mais s’ils peuvent terminer 20 ou mieux en valeur ajustée en défense par rapport à la moyenne, les Falcons seront compétitifs dans la NFC Sud. L’offensive compte trop de meneurs de jeu et gère le ballon avec efficacité et physique. Robinson a ressemblé à tout ce qu’il voulait être, et il semble qu’il va mener la ligue en termes de taux de plaquages ​​manqués forcés. Il a été ridiculement difficile à abattre. Ils doivent éviter les situations de troisième et longue durée et de passes, mais il était encourageant de voir Desmond Ridder réussir quelques passes lors de leur entraînement gagnant.

(Photo du haut : Mike Ehrmann / Getty Images)

Le Foot 100, le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Pré-commandez-le ici.