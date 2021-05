À retenir de la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA

FC Barcelona a montré une domination totale tout au long de la Ligue des champions féminine de l’UEFA et a battu Chelsea 4-0 pour remporter son premier titre européen dimanche. Melanie Leupolz a marqué un but contre son camp très tôt et à partir de là, Barcelone a tourmenté Chelsea pour remporter une victoire massive. Alexia Putellas a marqué un penalty à la 14e minute, six minutes après quoi Aitana Bonmati a marqué le troisième du Barça. Caroline Graham Hansen a ensuite scellé l’accord pour le club catalan à la 36e minute avec le quatrième but de l’équipe.

Tous les buts du match ont été marqués en première mi-temps, mais l’équipe a fait preuve d’une grande maturité, solidité et clarté pour garder Chelsea à distance en seconde période et remporter le trophée de manière professionnelle.

Barca est devenu le premier club à avoir remporté les titres de la Ligue des champions masculine et féminine de l’UEFA avec la victoire dimanche, les femmes écrivant un nouveau chapitre dans le livre de gloire de Barcelone.

Voici quelques points à retenir du match:

JOURNÉE DÉSASTRANTE DE LEUPOLZ

Leupolz a eu une très mauvaise journée au bureau et sa misère a commencé à la 33e seconde du match. Chelsea a été poussé à l’arrière-plan dès la première minute lorsque Leupolz a involontairement mis le ballon dans son propre filet, le Barça mettant l’équipe sous pression avec un effort précoce qui a frappé la barre transversale. Après avoir donné à son équipe ce terrible départ, Leupolz a commis une autre erreur, encore plus grave, lorsqu’elle a donné le penalty. Leupolz ne pouvait pas faire face à la vitesse de Jennifer Hermoso et avec un défi tardif sur elle, elle a donné le penalty qui a fait du Barça une base solide dans la victoire.

Leupolz ne pouvait pas du tout tenir le fort au milieu de terrain, ne pouvait fournir aucune sorte de lien créatif avec son équipe et avait une journée à oublier. Telle était sa performance qu’elle a été la première à être remplacée par la patronne de Chelsea, Emma Hayes.

DOMINANCE DE BARCA

Barcelone a apporté au jeu cette domination lyonnaise. Toutes ces années, Lyon avait dominé ses adversaires en finale de Ligue des champions en remportant le titre. Le Barça lui-même a été écrasé 4-1 lors de sa finale de la Ligue des champions 2019 aux mains de Lyon. Mais dimanche, le Barça a profité de cette dernière expérience de 2019 et a produit une performance envieuse.

Avant le match, tout le monde parlait de la façon dont le Barça aime garder le ballon et Chelsea pourrait les blesser au comptoir compte tenu de leurs prouesses offensives. Bien que le Barça ait gardé le ballon, ils se sont également adaptés au jeu très tôt et ont donné aux Bleus une leçon de contre-attaque au football. Chaque fois que le Barça avançait, ils avaient l’air de marquer. Chelsea ne pouvait tout simplement pas les suivre et égaler la vitesse que le Barca apportait au match.

Les passes du Barça étaient impeccables – une précision de 79% où ils ont fait 540 passes. Leur passe était complexe et rapide, leurs joueurs effectuant d’excellents mouvements dans et autour de la surface pour donner de nombreuses options à leurs coéquipiers. Le troisième but qu’ils ont marqué était un beau but d’équipe. Lieke Martens a d’abord repoussé le ballon entre deux défenseurs de Chelsea. Hermoso y parvint et passa à Kheira Hamraoui qui repéra la belle descente de Bonmati derrière la défense de Chelsea et la lui passa pour trouver le fond des filets.

MARTENS, BONMATI STAR

Bonmati et Martens ont absolument tourmenté la défense et le milieu de terrain de Chelsea. Bonmati, sur le flanc droit, était une menace constante et a même joué un rôle un peu libre avec son mouvement à droite et à travers le centre. Non seulement elle a marqué le troisième but, mais elle a également enregistré un autre effort et a récupéré le ballon ou trouvé des passes précises d’innombrables fois. La vitesse, la ruse et l’intelligence de Bonmati sur et en dehors du ballon étaient extrêmement cruciales pour la façon dont le Barça passait le ballon et changeait de flanc pour lui convenir.

Martens, d’autre part, était un livewire absolu sur le flanc gauche. Elle a été impliquée dans les quatre buts et pour le quatrième but, elle a complètement démonté Niamh Charles et l’a mise dans le marbre pour Hansen. La façon dont Martens a affronté les joueurs de Chelsea, a trouvé ces lacunes et créé des occasions après des occasions, elle a été une montre charmante la nuit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici