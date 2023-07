"A rencontré notre chef, il nous a entendus": Le choc du camp rebelle rencontre Sharad Pawar

Le vice-ministre en chef du Maharashtra, Ajit Pawar, qui, avec plusieurs députés loyalistes, s’est récemment rebellé contre son oncle et le patriarche du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar pour rejoindre le gouvernement dirigé par le BJP dans le Maharashtra, a rendu aujourd’hui une visite surprise à ce dernier avec tous les ministres du NCP par jour. avant le début de la session de mousson de l’Assemblée du Maharashtra.

« Aujourd’hui, nous avons rencontré notre Dieu et notre chef Sharad Pawar pour recevoir sa bénédiction », a déclaré Praful Patel alors que les rebelles sortaient de la réunion.

« Nous sommes venus ici sans demander de rendez-vous. Nous avons compris que Sharad Pawar était venu ici pour une réunion et c’est pourquoi nous sommes tous venus ici pour prendre sa bénédiction », a-t-il déclaré.

M. Patel, un confident de longue date du chef du NCP, dont la trahison aurait le plus blessé Pawar, a déclaré qu’il avait également demandé à Sharad Pawar que tous le respectent beaucoup, mais le NCP devrait être ensemble, et même lui devrait réfléchir correctement à ce sujet. et les aider à l’avenir.

« Sharad Pawar ne nous a pas répondu, il a juste continué à écouter ce que nous disions et après l’avoir rencontré, nous rentrons », a-t-il déclaré.

Ajit Pawar, après une rencontre avec les dirigeants du NCP qui lui sont fidèles dans sa résidence Devgiri Bungalow, s’est rendu au YB Chavan Cente pour rencontrer Sharad Pawar.

Jayant Patil, qui était en réunion avec les partis d’opposition avant la session de la mousson, a également été appelé à YB Chavhan par Supriya Sule.

Tous les neuf députés qui ont prêté serment ainsi que Praful Patel et Sunil Tatkare étaient présents à la réunion. Sharad Pawar, Supriya Sule, Jayant Patil et Jitendra Awhad étaient également présents.

Il s’agissait de la première rencontre entre Sharad Pawar et le groupe dirigé par Ajit Pawar après qu’il se soit rebellé contre son oncle et ait rejoint le gouvernement d’Eknath Shinde le 2 juillet.

Il y a deux jours, Ajit Pawar a également visité Silver Oak, la résidence officielle du supremo du NCP, pour rencontrer sa tante Pratibha Pawar après sa sortie de l’hôpital à la suite d’une opération chirurgicale à l’hôpital Breach Candy, dans le sud de Mumbai, vendredi.

Ajit Pawar est connu pour être proche de sa tante Pratibha. En 2019, elle aurait joué un rôle crucial en le ramenant dans le giron du NCP après que lui et Devendra Fadnavis aient formé un gouvernement de courte durée après les scrutins de l’Assemblée.

Affectueusement connue sous le nom de « kaki » parmi les dirigeants du NCP, Pratibha Pawar est souvent considérée comme la matriarche du parti, mais n’a jamais été active en politique.