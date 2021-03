À regarder ce week-end: nos meilleurs choix de frénésie du 6 au 7 mars

Si vous attendez cela depuis plus de 30 ans: les légendes de la comédie Eddie Murphy et Salle Arsenio sont de retour en action dans Coming 2 America, la suite tant attendue de leur film emblématique de 1988. Dans le suivi, le roi Akeem (Murphy) nouvellement couronné et sa confidente de confiance Semmi (Hall) une nouvelle aventure qui les fait parcourir le monde de Zamunda et, bien sûr, de retour au Queens. Reprenant leurs rôles du premier film sont James Earl Jones, Shari Headley et John Amos et Louie Anderson, tandis que Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor se joignent à l’amusement royal. (Où regarder: Amazon Prime Video)