Plus, E !’s For Real: L’histoire de la télé-réalité est un visionnement essentiel pour tous ceux qui sont plus investis dans la vie de Bravolebrities que la plupart de leur famille et de leurs amis, une paire inattendue de meilleures amies de célébrités nous ouvre leur lieu de rencontre privé, simples mortels et HBO livre un documentaire musical fascinant qui enseignera vous exactement ce que l’amour a à voir avec ça.

Nous ne sommes sûrs de personne d’autre, mais mec, cette semaine a été longue, lourde et interminable. Et pour le moment, nous avons à peu près assez d’énergie pour appuyer sur play dans une nouvelle émission de télévision et nous détendre un peu. Heureusement, il existe une poignée d’options intéressantes qui ne demandent qu’à être binged, y compris le très attendu Les puissants canards série de revival et un nouveau mystère de meurtre juteux avec la permission de Netflix. Quacks et whacks, quel combo.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy