Et pour l’événement principal de cette semaine, nous avons un sérieux claquement de super-héros.

Les fans de Marvel et de DC reçoivent tous deux des cadeaux majeurs ce week-end avec les sorties de Le faucon et le soldat de l’hiver et Justice League de Zack Snyder Couper. Oui, les meilleurs amis de Captain America, Superman, Batman et Wonder Woman sont officiellement passés du grand écran au petit écran, prenant le contrôle de nos plateformes de streaming et nous n’en sommes pas fous!

Mais si vous êtes d’humeur pour un autre tarif pour accueillir le premier jour du printemps, Netflix abandonne également son documentaire très attendu sur le scandale des admissions universitaires de 2019 et l’ensemble du réseau WWE se dirige vers Peacock et nous célébrons la première de l’une des séries les plus marquantes de la télé-réalité.

Voici ce qu’il faut regarder ce week-end, du 20 au 21 mars: