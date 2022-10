À regarder ce week-end : Doctor G to Mismatched Season 2 ; ces films et émissions Web passionnants satisferont votre envie de regarder en rafale

Quoi regarder ce week-end : Un autre week-end est arrivé et de nombreux nouveaux films et séries Web sont prêts à satisfaire vos envies. Rohit Saraf et Prajakta Koli sont prêts pour une autre saison de Mismatched. La première saison a été une saison réussie. Les fans ont été informés du jeu d’acteur et de l’histoire. Le prochain sur la liste est la prochaine comédie dramatique d’Ayushmann Khurrana, Doctor G, qui sortira sur grand écran dans les salles ce week-end le 14 octobre. Récemment, le film a obtenu le certificat A, qui est un avis pour un public de plus de 18 ans du conseil de censure. De nombreux autres films et séries Web à venir vous attendent ce week-end. Voyons dans cette vidéo quelles sont les autres options que vous devez regarder ce week-end. Regarder la vidéo.