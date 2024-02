À Rafah, le désespoir grandit alors que l’assaut terrestre israélien se profile

La ville la plus au sud de Gaza regorge de personnes déplacées, désespérées et affamées, au moment même où Israël menace de lancer une nouvelle attaque.

Avant la guerre, Rafah comptait environ 250 000 habitants. Aujourd’hui, la ville située à la frontière entre Gaza et l’Égypte compte environ 1,4 million d’habitants, soit plus de la moitié de la population de Gaza, dont beaucoup sont des civils palestiniens qui ont fui le reste de l’enclave alors qu’elle était bombardée et partiellement démolie par les forces israéliennes.

Aujourd’hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu signale que Rafah pourrait être la cible de sa prochaine offensive militaire, qui, selon lui, est une étape nécessaire vers le renversement du Hamas. Déplacés et piégés à l’intérieur d’une ville large de quelques kilomètres seulement, les Palestiniens qui s’y abritent se posent désormais une question apparemment sans réponse.

“Où allons-nous?” Wissam Al-Arkan, 37 ans, qui a déjà déménagé deux fois à l’intérieur de Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré à NBC News. « Nous sommes arrivés à Rafah et maintenant ils menacent de l’envahir. »

Cette semaine, des milliers de personnes se préparent à nouveau à fuir, installant leurs tentes sur le sol boueux entre les bâtiments et les murs de Rafah. Ils vivent parmi des fils rouillés et emmêlés, des tas d’ordures et autres détritus de guerre. Certains bâtiments en béton sont carbonisés par les explosions ; d’autres sont détruits. Certains enfants jouent à un jeu en jetant les débris de l’explosion contre un mur. Les adultes fouillent la poussière et les décombres à la recherche de tout ce qui mérite d’être récupéré.

Au-dessus de nous, on entend le gémissement omniprésent des drones israéliens.

Al-Arkan fait partie des personnes dépossédées, emballant ses affaires pour la troisième fois au cours de ce conflit, zigzaguant sur une parcelle de terrain à peine deux fois plus grande que Washington, DC. Cette fois, il a acheté un tuk tuk – un petit, taxi à trois roues – sur lequel charger ses affaires.

« Nous nous sentons désespérés. Qu’est-ce qu’on fait?” il a dit.

Israël contrôle désormais des pans entiers du nord et du centre de Gaza, selon une analyse de l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion de Washington. De nombreuses personnes qui vivaient autrefois dans ces endroits se sont retrouvées enfermées dans des poches de plus en plus petites dans le reste de l’enclave. Rafah est la principale de ces zones résistantes – bien qu’Israël affirme qu’il élabore des plans d’invasion et d’évacuation.

Les Palestiniens considéraient autrefois Rafah comme un dernier refuge, un endroit qui abritait au moins un morceau d’infrastructures de base et d’aide qui ont été effacées ailleurs. Mais Israël a clairement indiqué cette semaine qu’il considérait la ville comme le dernier bastion du Hamas – et donc une cible légitime.

“Il est impossible d’atteindre l’objectif de guerre consistant à éliminer le Hamas et à laisser quatre bataillons du Hamas à Rafah”, a déclaré vendredi le bureau de Netanyahu.

Il s’agirait de la dernière phase d’une campagne militaire lancée par Israël en réponse aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, au cours desquelles 1 200 personnes ont été tuées et quelque 240 kidnappées. On estime que 134 personnes sont toujours détenues.

Israël affirme qu’il déploie des efforts extraordinaires pour avertir les civils dans la ligne de tir, en leur lançant des appels téléphoniques et en leur lançant des tracts pour les informer des attaques imminentes. Quelque 1,7 million de personnes ont déjà tenu compte – ou ont été contraintes de tenir compte – de ces avertissements et sont actuellement déplacées à Gaza, selon les Nations Unies. Plus de 28 000 personnes ont été tuées, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Israël a également fait l’objet de nombreuses critiques internationales pour avoir demandé aux Palestiniens du nord d’évacuer avant son invasion, pour ensuite commencer à attaquer également le sud, même après que beaucoup de ces personnes y aient fui, pensant y être en sécurité.

Une femme pleure alors qu’elle se tient devant un véhicule chargé d’objets alors que les gens fuient Rafah mardi. Mohammed Abed / AFP via Getty Images

L’une des personnes actuellement hébergées à Rafah est Mariam Mansoor Al-Loh. Elle a été déracinée une demi-douzaine de fois dans sa tentative désespérée de fuir la violence – d’abord alors qu’elle était enceinte, puis en accouchant et en allaitant un nouveau-né.

« Ils ont tué notre maternité ; nous ne pouvons pas fournir de la nourriture et des vêtements à nos enfants », a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle n’avait pas assez de nourriture et d’eau pour allaiter correctement son bébé, et encore moins pour payer des couches ou des vêtements propres.

En plus de sa grossesse, Al-Loh a traversé les terres ravagées par la guerre avec ses trois autres enfants : Rawan, 6 ans ; Saad, 8 ans ; et Razan, 15 ans. Une des fois où elle a été forcée de fuir, elle l’a fait sans en parler à son mari, Iyad Saadi Abu Etta, qui était alors infirmier à l’hôpital. Elle a pu le lui faire savoir plus tard.

La situation est devenue si désespérée qu’elle dit avoir parfois perdu l’envie de vivre. «J’espérais mourir», dit-elle.

La guerre a transformé la situation humanitaire déjà désastreuse de Gaza en une crise sans précédent. Tout le monde est confronté à des pénuries d’eau, de nourriture et d’autres produits de première nécessité, affirment les responsables locaux, les Nations Unies et d’autres agences humanitaires.

Des enfants palestiniens, tenant des pots vides, font la queue pour recevoir de la nourriture préparée par des bénévoles pour les familles palestiniennes déplacées à Rafah, Gaza, le 10 février. Belal Khaled / Anadolu via Getty Images

Même les États-Unis, qui fournissent la plus grande quantité de financement et d’armement à l’armée israélienne, ont exprimé leur inquiétude.

Et l’Égypte, qui a passé des années à fortifier sa frontière de 12 kilomètres avec Gaza, s’est longtemps opposée à ce que les Palestiniens cherchent refuge dans le pays. Méfiant face à l’insécurité dans le nord-est du Sinaï, où une insurrection islamiste s’est intensifiée il y a dix ans, il s’inquiète également du fait qu’Israël ne les laisserait pas rentrer chez eux s’ils partaient. Peu après l’attaque du 7 octobre, le président Abdel Fattah el-Sissi a exclu une telle démarche.

Par ailleurs, Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, une organisation humanitaire, a averti que l’offensive pourrait entraîner un « bain de sang », même selon les normes du conflit jusqu’à présent.

Les images satellite prises entre octobre et février montrent à quel point la ville s’est remplie de tentes et d’abris de fortune, transformant tout son paysage.

Les Palestiniens vérifient les dégâts après les frappes aériennes israéliennes à Rafah, à Gaza, lundi. Rizek Abdeljawad / Xinhua via Getty Images

“On ne voit que des abris de fortune en plastique où vivent déjà des centaines de milliers de personnes”, a déclaré mardi Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Si l’on « demande à cette « mer de personnes déplacées » de se déplacer, la question est : où ? il a dit.

Cette question est posée non seulement par les agences humanitaires occidentales mais aussi par les Palestiniens sur le terrain.

«Ils doivent regarder les enfants; ils ont froid, ont faim et sont malades », a déclaré Al-Loh, faisant probablement référence à Israël et à la communauté internationale. « Je veux juste qu’ils ressentent de la pitié envers les enfants. Nous savons qu’il n’y a ni maisons ni argent à Gaza – mais ils doivent nous donner un peu d’espace. »