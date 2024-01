À Rafah, la survie du bébé Tala était un miracle. Sa mort 18 jours plus tard était un cauchemar.

TEL AVIV — Ce fut un moment d’exaltation au milieu d’une tragédie en décembre lorsque le bébé Tala Rouqa a été retiré des décombres, inconscient mais miraculeusement vivant, après qu’une frappe aérienne a détruit la maison de Rafah où elle et sa famille espéraient trouver refuge contre les bombardements israéliens.

“Elle est vivante!” les sauveteurs ont applaudi, tandis qu’un voisin la prenait dans ses bras et la conduisait à l’hôpital voisin, dans une scène capturée par l’équipe de NBC News au sol.

La main molle de sa mère pouvait être vue à proximité dans les décombres – peut-être tendue vers sa fille, peut-être glissant-elle. La mère a été tuée lors de la frappe, ainsi qu’au moins 20 personnes, selon les responsables palestiniens de la santé.

Toleen, la sœur de Tala, son frère Youssef, sa grand-mère et plusieurs d’autres proches figuraient parmi les personnes tuées.

Pour le père de Tala, Ahmad Rouqa, qui a été grièvement blessé mais a survécu à l’attaque du 28 décembre, son sauvetage était une « lueur d’espoir ».

Mais plus de deux semaines plus tard, Aux premières heures du 15 janvier, Tala est décédée à son tour, plongeant le père en deuil dans une nouvelle profondeur de désespoir.

La cause exacte du décès de Tala n’est pas claire, mais elle aurait succombé à ses blessures, pour lesquelles elle était toujours soignée.

« J’espérais qu’elle resterait avec moi dans cette vie, en souvenir de sa mère et de ses frères et sœurs, de ses tantes et de ses oncles », a déclaré Rouqa. « Mais, grâce à Allah, elle est morte. Elle est avec Dieu ; c’est mieux que tout.

L’armée israélienne n’a pas précisé ce qu’elle visait lors de la frappe qui a tué la famille Rouqa, mais a déclaré que sa campagne de bombardements visait à démanteler les capacités militaires du Hamas et à sauver les otages. L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires de NBC News.

Tala, qui souffrait de profondes brûlures et d’une jambe cassée, est décédée quelques jours seulement avant son premier anniversaire, a déclaré son père. Elle devait subir une intervention chirurgicale pour les blessures qu’elle avait subies lors de la grève, mais les médecins avaient exhorté sa famille à attendre qu’elle ait au moins un an pour sa propre sécurité pendant l’opération.

“Pour le moment, je suis choqué”, a déclaré Rouqa. “Comment est-elle morte? Je pensais qu’elle allait mieux et qu’il y avait des traitements », mais, dit-il, « elle a souffert de complications et elle est décédée ».

Rouqa a déclaré que sa famille avait fui la ville de Gaza pour la première fois après qu’Israël a lancé son offensive terrestre dans le nord de l’enclave, ordonnant aux Palestiniens d’évacuer la zone et de se déplacer vers le sud, où on leur avait promis une sécurité relative.

Mais lorsque les bombes ont également commencé à tomber sur Khan Younis, la famille a fui plus au sud, à Rafah, près de la frontière égyptienne, où les forces israéliennes leur ont assuré une fois de plus qu’elles seraient en sécurité.

«Ce n’est sécuritaire pour personne. Il n’y a aucun endroit sûr ici à Rafah », a déclaré Rouqa dans une précédente interview. « C’est un gros mensonge de dire que c’est sûr. Ce que disent les Israéliens est un gros mensonge.»

Rouqa a décrit comment, avant la guerre, lui et sa famille étaient déterminés à profiter au maximum de la vie.

« Nous n’avions aucun rapport avec la politique. Rien. Nous aimions la vie », a-t-il déclaré. « Chaque semaine, nous sortions en famille à la plage, pique-niquer. »

Et ses enfants, dit-il, « étaient mon espoir dans cette vie. Je suis comme tout le monde : je voulais fonder ma propre famille. … je voulais que quelqu’un dise baba», arabe pour papa, « à moi ».

« Cette guerre a changé nos vies », a-t-il déclaré. “Maintenant, nous avons tout perdu… ils nous massacrent devant le monde entier.”

Plus de 100 jours se sont écoulés depuis qu’Israël a lancé son offensive sur Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a fait plus de 1 000 morts et quelque 260 personnes prises en otages, selon des responsables israéliens. Au cours de cette période, plus de 24 900 personnes ont été tuées à Gaza, plus de 62 000 autres ont été blessées et des milliers d’autres sont portées disparues et présumées mortes, selon les autorités palestiniennes.

Tala Rouqa, sur la dernière photo d’elle que son père a prise avant sa mort. Actualités NBC

Plus de 85 % de la population de Gaza, soit environ 2,2 millions d’habitants, a été déplacée par la guerre alors que les familles tentent d’échapper aux bombardements israéliens, les laissant dans une partie de plus en plus réduite de la bande, aux prises avec une crise humanitaire qui s’aggrave, où l’accès à la nourriture, à l’eau et aux médicaments et les autres produits essentiels sont rares.

Rouqa a déclaré qu’il espérait que les violences à Gaza prendraient bientôt fin.

«J’ai perdu la chose la plus précieuse que j’avais. Je ne veux pas que d’autres perdent leurs enfants, se perdent eux-mêmes, parce que la guerre est une destruction », a déclaré Rouqa. « Nous sommes des victimes à tous égards. Le peuple, nous sommes les victimes.

Dans une vidéo déchirante capturée par l’équipe de NBC News sur le terrain, on peut voir le père en deuil déchirer le linceul qui enveloppait le corps sans vie de Tala alors qu’elle était déposée dans sa tombe.

Prenant son visage pâle dans ses mains, il gémit alors que les autres tentent de la consoler. « Elle est avec sa mère », dit une personne.

«Je ne peux pas arrêter de penser à elle. Elle me manque », a déclaré plus tard Rouqa à NBC News. «Ses frères et sœurs me manquent. Sa mère me manque.

Levant son téléphone pour montrer une photo du visage souriant de Tala, Rouqa a déclaré que c’était la dernière photo prise d’elle avant sa mort. Maintenant, dit-il, « elle est entre les mains de Dieu ».

“Elle m’a donné de l’espoir dans cette vie”, a-t-il déclaré. “Sa mort a tout tué pour moi.”