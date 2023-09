À quoi vous pouvez vous attendre à l’échelle nationale

Par Stephen Groves | Presse associée

WASHINGTON — Le gouvernement fédéral est à quelques jours d’une fermeture qui perturbera de nombreux services, comprimera les travailleurs et perturbera la politique alors que les républicains à la Chambre, alimentés par des revendications d’extrême droite, forceront une confrontation sur les dépenses fédérales.

Si certaines entités gouvernementales seront exemptées – les chèques de sécurité sociale, par exemple, continueront d’être émis – d’autres fonctions seront sévèrement réduites. Les agences fédérales cesseront toutes les actions jugées non essentielles, et des millions d’employés fédéraux, y compris des militaires, ne recevront pas de salaire.

Un aperçu de ce qui nous attend si le gouvernement ferme ses portes dimanche.

QU’EST-CE QU’UNE FERMETURE DU GOUVERNEMENT ?

Un arrêt se produit lorsque le Congrès ne parvient pas à adopter un certain type de législation sur le financement qui est promulguée par le président. Les législateurs sont censés adopter 12 projets de loi de dépenses différents pour financer les agences du gouvernement, mais le processus prend du temps. Ils ont souvent recours à une prolongation temporaire, appelée résolution continue ou CR, pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner.

Lorsqu’aucune législation de financement n’est promulguée, les agences fédérales doivent arrêter tout travail non essentiel et n’enverront pas de chèques de paie tant que durera la fermeture.

Même si les employés jugés essentiels à la sécurité publique, comme les contrôleurs aériens et les agents chargés de l’application des lois, doivent toujours se présenter au travail, d’autres employés fédéraux sont au chômage technique. En vertu d’une loi de 2019, ces mêmes travailleurs devraient recevoir des arriérés de salaire une fois l’impasse du financement résolue.

QUAND COMMENCERAIT UN ARRÊT ET COMBIEN DE TEMPS DURERA-T-IL ?

Le financement gouvernemental expire le 1er octobre, début de l’année budgétaire fédérale. Un arrêt débutera effectivement dimanche à 0 h 01 si le Congrès ne parvient pas à adopter un plan de financement que le président signe et promulgue.

Il est impossible de prédire combien de temps durerait un arrêt. Le Sénat, détenu par les démocrates, et la Chambre, contrôlée par les républicains, travaillent sur des plans très différents pour éviter une fermeture, et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a du mal à obtenir le soutien des conservateurs d’extrême droite pour maintenir le gouvernement ouvert.

Beaucoup se préparent à un arrêt qui pourrait durer des semaines.

QUI EST-IL AFFECTÉ PAR UN ARRÊT ?

Des millions de travailleurs fédéraux sont confrontés à des retards de paie lorsque le gouvernement ferme ses portes, y compris bon nombre des quelque 2 millions de militaires et plus de 2 millions de travailleurs civils à travers le pays.

Près de 60 % des travailleurs fédéraux sont en poste au ministère de la Défense, des Anciens Combattants et de la Sécurité intérieure.

Alors que tous les soldats d’active et les réservistes continueraient à travailler, plus de la moitié des effectifs civils du ministère de la Défense, soit environ 440 000 personnes, seraient mis au chômage technique.

Dans les agences fédérales, les travailleurs sont en poste dans les 50 États et ont une interaction directe avec les contribuables – des agents de la Transportation Security Administration qui assurent la sécurité dans les aéroports aux employés des services postaux qui livrent le courrier.

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que les nouvelles formations pour les contrôleurs aériens seraient interrompues et que 1 000 autres contrôleurs en cours de formation seraient mis au chômage technique. Même un arrêt de quelques jours signifie que le ministère n’atteindra pas ses objectifs en matière d’embauche et de dotation en personnel pour l’année prochaine, a-t-il déclaré.

« Imaginez la pression qu’un contrôleur subit déjà à chaque fois qu’il prend son poste au travail, puis imaginez le stress supplémentaire de venir à ce poste d’un foyer avec une famille qui ne peut plus compter sur ce salaire », a déclaré Buttigieg.

Au-delà des travailleurs fédéraux, une fermeture pourrait avoir des effets considérables sur les services gouvernementaux. Les personnes qui postulent à des services gouvernementaux tels que des essais cliniques, des permis d’armes à feu et des passeports pourraient subir des retards.

Certains bureaux fédéraux devront également fermer ou faire face à des horaires réduits en cas de fermeture.

Les entreprises étroitement liées au gouvernement fédéral, comme les entrepreneurs fédéraux ou les services touristiques autour des parcs nationaux, pourraient connaître des perturbations et des ralentissements. Le secteur du voyage pourrait perdre 140 millions de dollars par jour en cas de fermeture, selon la US Travel Industry Association.

Les législateurs préviennent également qu’une fermeture pourrait ébranler les marchés financiers. Goldman Sachs a estimé qu’une fermeture réduirait la croissance économique de 0,2 % chaque semaine, mais que la croissance rebondirait ensuite après la réouverture du gouvernement.

D’autres affirment que la perturbation des services gouvernementaux a des conséquences considérables, car elle ébranle la confiance dans le gouvernement dans l’accomplissement de ses tâches fondamentales. La Chambre de commerce des États-Unis a prévenu : « Une économie qui fonctionne bien nécessite un gouvernement qui fonctionne. »

QU’EN EST-IL DES AFFAIRES JUDICIAIRES, DU TRAVAIL DU CONGRÈS ET DE LA RÉMUNÉRATION PRÉSIDENTIELLE ?

Le président et les membres du Congrès continueront à travailler et à être payés. Toutefois, tous les membres de leur personnel qui ne sont pas jugés essentiels seront mis au chômage technique.

La Cour suprême, qui commence son nouveau mandat lundi, ne serait pas affectée par une courte fermeture car elle peut puiser dans une réserve d’argent provenant des frais de justice, y compris les frais de dépôt de plaintes et d’autres documents, a déclaré la porte-parole de la Cour, Patricia McCabe.

Le reste du pouvoir judiciaire fédéral fonctionnera également normalement pendant au moins les deux premières semaines d’octobre, a déclaré Peter Kaplan, porte-parole du pouvoir judiciaire.

Même en cas de fermeture plus longue, l’ensemble du système judiciaire ne fermerait pas ses portes et les décisions concernant la poursuite des activités seraient prises par chaque tribunal du pays. Les juges et tous les juges fédéraux continueraient à être payés en raison de l’interdiction constitutionnelle de réduire la rémunération des juges pendant leur mandat, selon le Congressional Research Service.

Notamment, le financement des trois conseillers spéciaux nommés par le procureur général Merrick Garland ne serait pas affecté par une fermeture du gouvernement car ils sont financés par le biais d’un crédit permanent et indéfini, un domaine qui a été exempté de fermeture dans le passé.

Cela signifie que les deux procès fédéraux contre Donald Trump, l’ancien président, ainsi que le procès contre Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, ne seraient pas interrompus. Trump a exigé que les Républicains abandonnent les poursuites engagées contre lui comme condition du financement du gouvernement, déclarant qu’il s’agit de leur « dernière chance » d’agir.

EST-CE QUE CELA EST DÉJÀ ARRIVÉ ?

Avant les années 1980, les interruptions de financement public n’entraînaient pas une interruption significative des opérations gouvernementales. Mais Benjamin Civiletti, alors procureur général des États-Unis, a soutenu, dans une série d’avis juridiques en 1980 et 1981, que les agences gouvernementales ne pouvaient pas légalement fonctionner en cas de déficit de financement.

Depuis, les fonctionnaires fédéraux ont convenu qu’ils pouvaient accorder des exemptions pour les fonctions « essentielles » à la sécurité publique et aux obligations constitutionnelles.

Depuis 1976, il y a eu 22 déficits de financement, dont 10 ont conduit à des mises au chômage technique. Mais la plupart des fermetures importantes ont eu lieu depuis la présidence de Bill Clinton, lorsque le président de l’époque, Newt Gingrich, et sa majorité conservatrice à la Chambre des représentants ont exigé des coupes budgétaires.

La plus longue paralysie du gouvernement s’est produite entre 2018 et 2019, lorsque le président Trump et les démocrates du Congrès se sont affrontés au sujet de sa demande de financement pour un mur frontalier. La perturbation a duré 35 jours, jusqu’à la période des fêtes, mais n’a également constitué qu’un arrêt partiel du gouvernement, car le Congrès avait adopté des projets de loi de crédits pour financer certaines parties du gouvernement.

QUE FAUT-IL POUR METTRE FIN À UN ARRÊT ?

C’est la responsabilité du Congrès de financer le gouvernement. La Chambre et le Sénat doivent accepter de financer le gouvernement d’une manière ou d’une autre, et le président doit signer la loi.

Les deux parties sont profondément enracinées et sont loin de parvenir à un accord pour éviter une fermeture.

Mais si la fermeture dure des semaines, la pression s’accentuera pour sortir de l’impasse, en particulier si les militaires en service actif manquent leurs dates de paie le 13 octobre ou le 1er novembre. Si le grand public commence à voir les perturbations dans le transport aérien ou la sécurité des frontières comme des travailleurs restent impayés, cela incitera encore davantage le Congrès à agir.

Le Congrès s’appuie souvent sur ce qu’on appelle une résolution continue, ou CR, pour fournir des fonds provisoires afin d’ouvrir des bureaux gouvernementaux aux niveaux actuels alors que les négociations budgétaires sont en cours. L’argent destiné à des priorités nationales urgentes, telles que l’aide d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles, est souvent joint à une facture à court terme.

Mais les Républicains les plus radicaux affirment que tout projet de loi temporaire ne leur servira à rien. Ils font pression pour maintenir le gouvernement fermé jusqu’à ce que le Congrès négocie les 12 projets de loi qui financent le gouvernement, ce qui est historiquement une entreprise laborieuse qui n’est résolue qu’en décembre, au plus tôt.

Trump, qui est le principal rival de Biden à l’approche des élections de 2024, fait pression sur les extrémistes républicains.

S’ils réussissent, la fermeture pourrait durer des semaines, voire plus.

Les rédacteurs d’Associated Press Lolita Baldor, Mark Sherman, Fatima Hussein, Lindsay Whitehurst, Josh Boak, Kevin Freking et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.