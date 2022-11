À quoi servent les bas de contention ? – Section locale de Shaw

Pour beaucoup d’entre nous, le mot “compression” appelle des images de Spanx ou d’un autre shapewear. Cependant, les vêtements de compression peuvent être très bénéfiques pour votre santé, surtout si vous souffrez de certaines conditions médicales comme l’accumulation veineuse.

Que sont les bas de contention ?

Les bas ou les chaussettes de compression sont ce à quoi ils ressemblent – ​​des bas qui offrent une compression aux jambes. Cette compression est créée par le tissu de la chaussette, un matériau semblable à l’élasthanne. Le niveau de compression varie en fonction de la quantité de spandex dans le tissu et de l’étanchéité du tissage.

Les bas de compression offrent généralement une compression graduée, ce qui signifie qu’ils sont plus serrés à la cheville et deviennent progressivement plus lâches à mesure qu’ils remontent la jambe. Cette compression graduée est essentielle car elle contribue à favoriser la circulation sanguine en empêchant l’accumulation veineuse dans les jambes.

Qui peut bénéficier des bas de contention ?

Presque tout le monde peut porter des bas de compression, mais ils profitent aux personnes qui passent de longues périodes debout ou qui ont des emplois sédentaires. Les personnes souffrant de varices ou de TVP (thrombose veineuse profonde) peuvent également trouver un soulagement avec des bas de contention.

Les femmes enceintes et les nouvelles mères portent souvent des bas de compression pour aider à réduire le gonflement des jambes pendant la grossesse. De plus, les athlètes portent souvent des bas de compression lors de longues séances d’entraînement ou de courses pour aider à prévenir la fatigue et les crampes.

Comment choisir la bonne paire de bas de contention ?

Lors du choix d’une paire de bas de compression, il est essentiel de s’assurer qu’ils sont bien ajustés. S’ils sont trop lâches, ils ne fourniront pas une compression adéquate ; trop serré sera inconfortable et entravera la circulation sanguine.

Les bas de compression aident à améliorer la circulation en favorisant le retour du sang de vos jambes vers votre cœur. De plus, ils peuvent empêcher l’accumulation veineuse et soulager les symptômes tels que la douleur, l’enflure et les crampes associées aux insuffisances veineuses.

Si vous avez des questions sur la thérapie de compression, les bas ou les insuffisances veineuses, n’hésitez pas à contacter le Fox Valley Vein Center au 815-786-3222.

Centres de veine de Fox Valley

Sandwich, Yorkville et Plainfield, IL

www.foxvalleyveincenters.com

815-786-3222