A quoi sert le thé à la menthe poivrée ? Voici les bienfaits pour la santé dans une tasse

Comment prends-tu ton thé ? Avec de la crème, du sucre, du miel ? Et le sel ?

C’est ce que le professeur de chimie Michelle Francl a suggéré pour neutraliser l’amertume dans son livre « Steeped : The Chemistry of Tea ». Une controverse sur le thé a éclaté sur les réseaux sociaux, qui n’est pas sans rappeler la Boston Tea Party – ne serait-ce que parce que l’ambassade américaine à Londres et la société britannique Yorkshire Tea s’y sont mises (tout en s’amusant) sur X.

Malgré le récent brouhaha, la seule chose sur laquelle nous pouvons être d’accord est que la consommation de thé est très personnelle. Certaines personnes boivent du thé noir, tandis que d’autres préfèrent les herbes.; certains préfèrent un morceau de sucre tandis que d’autres préfèrent le miel.

Mais si vous êtes un fan de thé à la menthe poivrée, nous avons ce qu’il vous faut. Voici tous les bienfaits santé à connaître.

Le thé à la menthe poivrée est-il bon pour vous ?

Oui. Le thé en général est sain – c’est un moyen simple d’augmenter l’hydratation et regorge d’antioxydants. Le thé contient des composés polyphénoliques, qui ont des propriétés antioxydantes, diététiste professionnelle Danielle Crumble Smith a déjà déclaré à USA TODAY. Des études montrent que les antioxydants présents dans les thés pourraient prévenir et traiter les maladies comme les maladies cardiovasculaires et ont effets anti-âge et antidiabétiques.

Mais chaque thé offre des bienfaits uniques pour la santé.

Avantages du thé à la menthe poivrée

Le thé à la menthe poivrée est connu pour apaiser l’estomac et favoriser la régularité des selles, explique Crumble Smith.

Une étude de 2021 publiée dans Complementary Therapies in Medicine a découvert de l’huile de menthe poivrée. réduit la fréquence et la gravité des nausées et des vomissements chez les patients cancéreux subissant une chimiothérapie. D’autres études animales suggèrent que le thé à la menthe poivrée pourrait détendre les tissus gastro-intestinaux. Menthe poivrée calme les muscles du ventre et améliore le flux de la bile, selon Mount Sinai Health Systems.

Selon une étude de 2019 examinant les effets de l’aromathérapie, l’odeur de menthe poivrée peut également diminuer l’anxiété. D’autres études montrent le thé à la menthe poivrée peut soulager migraines, maux de tête, spasmes musculaires et crampes menstruelles.

Cependant, Mount Sinai conseille aux personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien (RGO) ou de hernie hiatale d’éviter le thé à la menthe poivrée. La menthe poivrée peut aggraver les symptômes de brûlures d’estomac et indigestion car il détend le muscle entre l’estomac et l’œsophage et permet aux acides gastriques de remonter dans l’œsophage.

Le thé à la menthe poivrée contient-il de la caféine ?

Non, le thé à la menthe poivrée ne contient naturellement pas de caféine. Si vous recherchez un regain d’énergie, essayez le thé noir, qui contient environ la moitié de la quantité de caféine dans une tasse de café à 47 milligrammesou thé vert, qui contient 28 milligrammes dans une tasse de 8 onces.

Mais même s’il ne contient pas de caféine, le thé à la menthe poivrée peut améliorer votre vigilance et votre mémoire. Crumble Smith cite une étude dans laquelle des étudiants ayant bu du thé à la menthe poivrée avant une évaluation cognitive ont expérimenté augmentation de la vigilance et des capacités de mémoire.

